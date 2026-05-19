разделы

реклама

журналы

Крупнейшие российские землевладельцы вошли в мировой топ-20

Первое место в рейтинге занял «Мираторг»

| Агроинвестор |

В России крупные игроки владеют преимущественно пашней
В России крупные игроки владеют преимущественно пашней

Первая десятка компаний-участниц очередного рейтинга крупнейших землевладельцев, составленного , входит в топ-20 ведущих мировых латифундистов. «Если анализировать различные рейтинги владельцев сельхозземли в мире, может сложиться впечатление, что крупные аграрные компании России далеки от мировых лидеров, — говорится в обзоре . — Земельный банк частных компаний, входящих в мировой топ-5, варьируется от 6 млн га до 9 млн га. В эти колоссальные площади земли в подавляющем большинстве входят земли для скотоводства, а порой — обширные лесные массивы или промышленные земли, а доля пашни либо незначительна, либо ее нет в составе земли вообще». В России же крупные игроки владеют преимущественно пашней.

Информация о крупнейших мировых владельцах сельхозземли в целом фрагментарная и несистемная, отмечает . Тем не менее, компания проанализировала открытые данные по основным сельскохозяйственным регионам мира (США, Бразилия, Аргентина, Казахстан, Австралия), составила сводный список и сравнила с данными по России. «Учитывались актуальные данные не старше одного года; также были отобраны компании, в составе земель которых имеется существенная (50% и выше) доля пашни. Из состава земельных банков мы исключали лесные угодья и прочие виды земель, не относящиеся непосредственно к ведению сельскохозяйственной деятельности», — говорится в обзоре. Там уточняется, что австралийские компании не попали в топ из-за низкой доли пашни.

Первое место в рейтинге — как по всему миру, так и по России — занял «» с 1,38 млн га сельхозземель. Такой же земельный банк был у агрохолдинга в прошлом рейтинге . Третьим в мировом топ-20 и вторым по России стал им. Н. И. Ткачева с 1,23 млн га. Шестую строчку глобального списка и третью внутри страны занял «» с 940 тыс. га (годом ранее его показатель в рейтинге был на уровне 900 тыс. га).

Группа «» стала девятой в мире и четвертой в России с 820 тыс. га (815 тыс. га в прошлом году). На 11-й строчке топ-20 по миру — с 680 тыс. га, следом идет «» с 648 тыс. га (632 тыс. га годом ранее). В рейтинге крупнейших российских землевладельцев эти компании стали соответственно пятой и шестой, как и в прошлом году. «БиоТон», занимающий седьмую строчку среди ведущих владельцев сельхозземель в России (600 тыс. га), стал, по оценке , 14-м в мире. На 15-м месте глобального рейтинга (восьмое по стране) — с 578 тыс. га. 18-е и 19-е места в мировом топ-20 (девятое и десятое в России) делят группа «Агроинвест» и «», которые контролируют по 450 тыс. га. Также в топ-20 по миру вошли по три компании из Бразилии и Казахстана, по две — из США и Аргентины. «В исследовании мы полагались на актуальные открытые данные и не гарантируем их абсолютную точность», — отмечает .

В рейтинг крупнейших российских землевладельцев вошла 81 компания (на шесть больше, чем в прошлом году), с земельным банком от 100 тыс. га, в сумме они контролируют 19,9 млн га сельхозземель (плюс 1 млн га). При этом у первой десятки лидеров — 7,8 млн га (39% от общего объема), в том числе на долю топ-5 приходится 5 млн га (25%). Партнером исследования в этом году стала компания «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»).

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы