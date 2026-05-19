Крупнейшие российские землевладельцы вошли в мировой топ-20

В России крупные игроки владеют преимущественно пашней А. Грабарчук — создано нейросетью

Первая десятка компаний-участниц очередного рейтинга крупнейших землевладельцев, составленного BEFL, входит в топ-20 ведущих мировых латифундистов. «Если анализировать различные рейтинги владельцев сельхозземли в мире, может сложиться впечатление, что крупные аграрные компании России далеки от мировых лидеров, — говорится в обзоре BEFL. — Земельный банк частных компаний, входящих в мировой топ-5, варьируется от 6 млн га до 9 млн га. В эти колоссальные площади земли в подавляющем большинстве входят земли для скотоводства, а порой — обширные лесные массивы или промышленные земли, а доля пашни либо незначительна, либо ее нет в составе земли вообще». В России же крупные игроки владеют преимущественно пашней.



Информация о крупнейших мировых владельцах сельхозземли в целом фрагментарная и несистемная, отмечает BEFL. Тем не менее, компания проанализировала открытые данные по основным сельскохозяйственным регионам мира (США, Бразилия, Аргентина, Казахстан, Австралия), составила сводный список и сравнила с данными по России. «Учитывались актуальные данные не старше одного года; также были отобраны компании, в составе земель которых имеется существенная (50% и выше) доля пашни. Из состава земельных банков мы исключали лесные угодья и прочие виды земель, не относящиеся непосредственно к ведению сельскохозяйственной деятельности», — говорится в обзоре. Там уточняется, что австралийские компании не попали в топ из-за низкой доли пашни.



Первое место в рейтинге — как по всему миру, так и по России — занял «Мираторг» с 1,38 млн га сельхозземель. Такой же земельный банк был у агрохолдинга в прошлом рейтинге BEFL. Третьим в мировом топ-20 и вторым по России стал «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева с 1,23 млн га. Шестую строчку глобального списка и третью внутри страны занял «Продимекс» с 940 тыс. га (годом ранее его показатель в рейтинге был на уровне 900 тыс. га).



Группа «Русагро» стала девятой в мире и четвертой в России с 820 тыс. га (815 тыс. га в прошлом году). На 11-й строчке топ-20 по миру — ГАП «Ресурс» с 680 тыс. га, следом идет «ЭкоНива» с 648 тыс. га (632 тыс. га годом ранее). В рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев эти компании стали соответственно пятой и шестой, как и в прошлом году. «БиоТон», занимающий седьмую строчку среди ведущих владельцев сельхозземель в России (600 тыс. га), стал, по оценке BEFL, 14-м в мире. На 15-м месте глобального рейтинга (восьмое по стране) — агрохолдинг «Степь» с 578 тыс. га. 18-е и 19-е места в мировом топ-20 (девятое и десятое в России) делят группа «Агроинвест» и «Авангард-Агро», которые контролируют по 450 тыс. га. Также в топ-20 по миру вошли по три компании из Бразилии и Казахстана, по две — из США и Аргентины. «В исследовании мы полагались на актуальные открытые данные и не гарантируем их абсолютную точность», — отмечает BEFL.



В рейтинг BEFL крупнейших российских землевладельцев вошла 81 компания (на шесть больше, чем в прошлом году), с земельным банком от 100 тыс. га, в сумме они контролируют 19,9 млн га сельхозземель (плюс 1 млн га). При этом у первой десятки лидеров — 7,8 млн га (39% от общего объема), в том числе на долю топ-5 приходится 5 млн га (25%). Партнером исследования в этом году стала компания «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»).



