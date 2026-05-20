«Эфко» анонсировала старт продаж первых продуктов со сладким белком браззеином

Напиток обладает низкой калорийностью и повышенным содержанием протеина «Эфко»

«Эфко» анонсировала старт розничных продаж первых продуктов с биосинтезированным сладким белком браззеином — этот пищевой ингредиент «Эфко» прошел клинические исследования и был сертифицирован на территории стран ЕАЭС в 2024 году.. Первым продуктом, представленным в торговых сетях, станет функциональный негазированный напиток под брендом HiPRO, он будет реализовываться в банках по 250 мл. Ассортимент HiPRO представлен тремя вкусами: шоколад-карамель, ежевика-фисташка, груша-мед. Старт производства назначен на июнь, а презентация пилотных образцов состоялась на международной конференции Deep Food Tech 2026 в Москве, сообщает пресс-служба «Эфко».



Напиток сделан на основе соевого белка собственного производства «Эфко» и дополнительно обогащен пищевыми волокнами, кальцием, витаминами D3 и B12, а также экстрактом зеленого чая. Содержание белка — 10 г на 250 мл, калорийность — от 25 до 45 ккал на 100 г, при этом напиток характеризуется и низким содержанием углеводов: во вкусе «шоколад-карамель» — менее 1 г на 100 г. В то же время он дает достаточно длительное чувство насыщения.



Директор брендового дивизиона «Эфко» Евгений Шулепов говорит, что компания рассчитывает, что HiPRO станет помощником всех, кто ведет здоровый образ жизни и следит за добором белка в рационе. Так, по рекомендации ВОЗ, взрослый человек ежедневно должен получать около 0,8-1,2 г белка на 1 кг массы тела. «Для спортсменов и пожилых людей эта норма еще выше. HiPRO поможет восполнить его дефицит без усилий и компромиссов во вкусе. А удобный формат упаковки не требует специального температурного режима хранения и позволяет взять напиток с собой куда угодно: на тренировку, в дорогу или на работу. И, конечно, HiPRO станет первым общедоступным продуктом со сладким белком. Цена на полке будет достаточно демократичной и не превысит 180 руб. за упаковку», — приводятся в сообщении слова Шулепова.



Сладкий белок браззеин от «Эфко» — новая позиция в сегменте многочисленных сахарозаменителей (альтернативы сахару с ненулевой калорийностью) и подсластителей (имеют нулевую калорийность), которая может составить конкуренцию всем им, включая и сахар и мед, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Он говорит, что все сахарозаменители и подсластители имеют нормы потребления и побочные эффекты, особенности применения как в индустриальном производстве, так и при бытовом использовании, нюансы при температурной обработке, специфические вкусовые нюансы. «Нет ни одного заменителя или подсластителя, которой мог бы заменить всю палитру ощущения сладости от сахарозы: человеческие рецепторы от природы настроены на нее, и их вкусовые отличия большинство людей отличают достаточно тонко», — прокомментировал Иванов «Агроинвестору».



То есть, говорит он, полной замене сахару нет, и многие производители используют композиции из сахара, заменителей и/или подсластителей, чтобы сформировать приближенный к сахару вкус и сохранить экономику, технологичность, если речь идет об индустриальном потреблении. С другой стороны, продолжает Иванов, с 2023 года в России действует акциз на сахаросодержащие напитки, включая сахарозаменители, что уже привело к снижению их применения и росту использования подсластителей. Еще одна причина для этого — мода на ЗОЖ. С учетом этих факторов браззеин также может найти свое применение в напитках, считает Иванов. «Но это все же новый продукт, и не факт, что он “выстрелит” <...>. Все это должен оценить потребитель — его вкусу непросто угодить, а также поддержать ритейл», — говорит Иванов, добавляя, что впоследствии, возможно, будут обнаружены побочные эффекты от его потребления или технологические неудобства при индустриальном использовании.



