Генпрокуратура подала новый иск к основателю «Русагро»

В конце мая группа «Русагро» перешла под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс»

Генеральная прокуратура подала новый антикоррупционный иск к основателю группы «Русагро» Вадиму Мошковичу, его бывшей супруге Наталии Быковской и бывшему гендиректору агрохолдинга Максиму Басову. Заявление надзорного ведомства поступило в Хамовнический районный суд Москвы, предварительная беседа по нему назначена на 4 июня, обратил внимание РБК. Подробности нового иска пока неизвестны.



Накануне «Русагро» сообщила, что по решению Росимущества в холдинговой компании ПАО «Группа "Русагро"» произошла смена гендиректора: вместо Тимура Липатова единоличным исполнительным органом было назначено ООО «РСХБ - Финанс». Операционное управление по-прежнему сосредоточено в ООО «Группа Компаний "Русагро"», где генеральным директором с 2022 года продолжает работать Липатов. «Также сохраняется весь ключевой действующий менеджмент группы компаний. Операционная и инвестиционная деятельность компании продолжается в обычном режиме», — говорится в сообщении.



В конце мая группа «Русагро» перешла под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс». Ранее приставы начали обращать в доход государства имущество основного бенифициара агрохолдинга Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова. Их обвиняют по делу о мошенничестве, ущерб оценивается более чем в 86 млрд руб. В начале мая в доход государства было обращено около 65% акций «Русагро», компания перешла под госконтроль.



Между тем, в конце мая группа сообщала, что с 19 июня ее акции будут включены в базу расчета Индексов Мосбиржи и РТС — ключевых бенчмарков российского фондового рынка. «Включение в индексы открывает доступ к акциям «Русагро» для индексных фондов и управляющих компаний, что потенциально создаст дополнительный спрос на бумаги и повысит их ликвидность. Рост торговой активности обеспечит фундамент для повышения инвестиционной привлекательности и увеличения числа розничных инвесторов», — считают в компании, отмечая, что попадание в список ведущих публичных компаний России стало результатом последовательной работы команды и развития бизнеса.



Правда, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорил «Агроинвестору», что переход «Русагро» под управление структуры РСХБ означает смену модели контроля на квазигосударственную без признаков рыночной нормализации в краткосрочной перспективе. По его словам, для акций это обычно означает резкое смещение от «частной компании роста» к истории госактива с пониженными мультипликаторами. Краткосрочно возможны спекулятивные движения на ожиданиях поддержки, но среднесрочно рынок будет закладывать снижение оценки и повышенную неопределенность по правам акционеров и финальной конфигурации владения, считает он.



