разделы

реклама

журналы

Генпрокуратура подала новый иск к основателю «Русагро»

Его подробности пока неизвестны

| Агроинвестор |

В конце мая группа «Русагро» перешла под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс»
В конце мая группа «Русагро» перешла под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс»

Генеральная прокуратура подала новый антикоррупционный иск к основателю группы «» Вадиму Мошковичу, его бывшей супруге Наталии Быковской и бывшему гендиректору агрохолдинга Максиму Басову. Заявление надзорного ведомства поступило в Хамовнический районный суд Москвы, предварительная беседа по нему назначена на 4 июня, обратил внимание РБК. Подробности нового иска пока неизвестны.

Накануне «» сообщила, что по решению Росимущества в холдинговой компании ПАО «Группа ""» произошла смена гендиректора: вместо Тимура Липатова единоличным исполнительным органом было назначено ООО « - Финанс». Операционное управление по-прежнему сосредоточено в ООО «Группа Компаний ""», где генеральным директором с 2022 года продолжает работать Липатов. «Также сохраняется весь ключевой действующий менеджмент группы компаний. Операционная и инвестиционная деятельность компании продолжается в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В конце мая группа «» перешла под управление структуры Россельхозбанка — «-Финанс». Ранее приставы начали обращать в доход государства имущество основного бенифициара агрохолдинга Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова. Их обвиняют по делу о мошенничестве, ущерб оценивается более чем в 86 млрд руб. В начале мая в доход государства было обращено около 65% акций «», компания перешла под госконтроль.

Между тем, в конце мая группа сообщала, что с 19 июня ее акции будут включены в базу расчета Индексов Мосбиржи и РТС — ключевых бенчмарков российского фондового рынка. «Включение в индексы открывает доступ к акциям «» для индексных фондов и управляющих компаний, что потенциально создаст дополнительный спрос на бумаги и повысит их ликвидность. Рост торговой активности обеспечит фундамент для повышения инвестиционной привлекательности и увеличения числа розничных инвесторов», — считают в компании, отмечая, что попадание в список ведущих публичных компаний России стало результатом последовательной работы команды и развития бизнеса.

Правда, директор по стратегии ИК «» Ярослав Кабаков говорил «», что переход «» под управление структуры означает смену модели контроля на квазигосударственную без признаков рыночной нормализации в краткосрочной перспективе. По его словам, для акций это обычно означает резкое смещение от «частной компании роста» к истории госактива с пониженными мультипликаторами. Краткосрочно возможны спекулятивные движения на ожиданиях поддержки, но среднесрочно рынок будет закладывать снижение оценки и повышенную неопределенность по правам акционеров и финальной конфигурации владения, считает он.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы