Группа «Русагро» перешла под управление структуры Россельхозбанка

Сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества

Операционная деятельность группы сохраняется без изменений
Группа «», основатель которой Вадим Мошкович обвиняется в мошенничестве, перешла под управление структуры Россельхозбанка — «-Финанс», следует из данных ЕГРЮЛ. Изменения были внесены в реестр 28 мая. «» — один из крупнейших агрохолдингов, специализируется на производстве сахара, мясной и масложировой продукции, а также растениеводстве. Основные активы расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Ключевой бенефициар — Вадим Мошкович, 17 мая приставы начали обращать в доход государства его имущество, а также наложили арест на его активы. Также приставы арестовывают и обращают в доход государства активы экс-гендиректора компании Максима Басова.

Акции «» на Московской бирже отреагировали на переход под управление структуры ростом — 101,78 руб. на 12.30 28 мая против 97,58 руб. сутками ранее. 

При этом операционная деятельность группы сохраняется без изменений, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение . Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом, а основными задачами сторон остаются обеспечение устойчивости предприятия, сохранение его рыночных позиций и бесперебойное выполнение обязательств перед контрагентами. В сообщении отмечается, что переход активов под управление направлен на поддержание стабильности бизнеса и дальнейшее развитие агрохолдинга. Само решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в АПК. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. 

Основатель «» Мошкович и Басов обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается более чем в 86 млрд руб. В начале мая в доход государства обращены зарегистрированные на него 469,7 млн акций холдинга, а также ценные бумаги, оформленные на супругу Мошковича Наталию Быковскую (795,6 тыс. штук), племянника Сергея Трибунского (14,37 млн акций) и его жену Луизу Площанскую (69,2 млн акций). Также взысканию подлежат почти 73 млн акций, принадлежащих Максиму Басову, и 24 млн акций, оформленных на производственно-коммерческую фирму «Профит». Уставный капитал ПАО «Группа » разделен на 958,7 млн обыкновенных акций. Таким образом, суд передал государству контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль, подсчитал «Интерфакс».

По версии следствия, Мошкович получил активы коррупционным путем в 2004—2014 годах, когда занимал должность сенатора Белгородской области. В частности, он продолжал совмещать работу сенатором и предпринимательскую деятельность. Активы Мошкович переписывал на родственников, указывало следствие. Мошковича и Басова задержали 26 марта прошлого года. По версии следствия, фигуранты убедили учредителя компании «» Владислава Бурова продать 85% акций холдинга по номинальной стоимости и заключить договор уступки прав требования. Взамен Мошкович и Басов обязались выплатить долги компаний и привлечь новые инвестиции, но не сделали этого.

