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«Мастерфуд» планирует удвоить свою долю рынка орехов и сухофруктов

По итогам первого квартала этого года спрос на орехи увеличился на 8%

| Агроинвестор |

Свыше трети продаж в категории орехов и сухофруктов у компании приходится на фисташки
Свыше трети продаж в категории орехов и сухофруктов у компании приходится на фисташки

Компания «Мастерфуд» (специализируется на производстве и поставках орехов, сухофруктов, плодоовощной консервации, бакалейной и кондитерской продукции, а также кофе) в перспективе рассчитывает увеличить свою долю на российском рынке орехов и сухофруктов с нынешних 20% до 40%. Об этом в ходе пресс-завтрака рассказал директор по маркетингу компании Тимофей Садырин. Орехи и сухофрукты — это ядро продуктового портфеля «Мастерфуд», на них приходится 89% продаж. «Это наша ключевая специализация и зона глубокой экспертизы», — отметил он.

Органически удвоить долю рынка нельзя, компания планирует расти как «капитан категории» (главный поставщик розничной сети в определенной товарной категории, который получает право определять стратегию развития категории, ассортимент и др.), уточнил Садырин «». «Когда сеть начинает работать в нашей категории — это сложно: нужно знать сам продукт, заниматься закупками, определять паспорт продукта, паспорт качества и т. д. Когда мы берем все это на себя — все эти трудности остаются у нас, мы, как эксперты, берем все риски на себя. В итоге все остаются в выигрыше, в том числе конечный потребитель», — рассказал он. При этом компания гарантирует стабильность качества и цен в определенный период времени. «В наших условиях это очень важно, поскольку продукт импортный, и есть волатильность курса валют», — добавил директор по продажам «Мастерфуд» Андрей Крылов.

Свыше трети (36,6%) продаж в категории орехов и сухофруктов у компании приходится на фисташки, которые компания поставляет из Ирана. По словам Садырина, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке у других импортеров могут быть определенные сложности, однако компания смогла их избежать. «Мы стратегически понимаем последствия, которые в принципе могут быть при определенных обстоятельствах и стараемся иметь запас прочности на каждой из ступенек от производства и логистики до прилавка, поэтому всегда стараемся иметь определенный запас продукции», — сказал он.

По итогам первого квартала этого года спрос на орехи увеличился на 8% в сопоставимом выражении. «Для нас это важный сигнал — растет не просто частота покупки орехов и сухофруктов, растет их роль в рационе», — отметил Садырин. По его словам, для этого есть несколько драйверов: во-первых, спорт и активный образ жизни — орехи воспринимаются как компактный и насыщенный продукт. Во-вторых, культура здоровых перекусов — потребитель ищет альтернативу чипсам, батончикам со сложным составом и низкой пищевой ценностью. В-третьих, спрос со стороны кондитерских и хлебобулочных производств — орехи дают вкус, текстуру, премиальность и натуральность. В-четвертых, использование в ресторанных и домашних блюдах. «Орехи становятся неким универсальным ингредиентом, а задача рынка — научить потребителя видеть в них часть современной пищевой культуры», — подчеркнул он.

«Мастерфуд» считает своей задачей не просто продавать категорию, а повышать ее статус: орехи и сухофрукты должны восприниматься не как случайный снек, а как полноценная часть культуры питания. И чем лучше потребитель понимает — как можно использовать продукт, тем выше становится статус всей категории, рассказал Садырин. При этом в компании обращают внимание на то, что полезные продукты должны быть вкусными, удобными, понятными и встроены в повседневную жизнь. Это напрямую связано со здоровьем: если есть альтернатива пустым снекам, то постепенно меняется вкусовая привычка, добавил он.

Также совместно с торговыми сетями «Мастерфуд» планирует изменить культуру продаж орехов и сухофруктов — уйти от весовой продукции, когда покупатель самостоятельно насыпает себе в пакет нужное количество. «Мы на своей площадке периодически проводим встречи с торговыми сетями и объясняем, как и почему именно так нужно работать с продуктом. Нужно прекращать продажу на развес в таком виде — это антисанитария, нарушение сроков хранения и качества продукции, — пояснил Крылов. — Сейчас тестируем с сетями продажу расфасованной продукции ноунейм».

Компания «Мастерфуд» основана в 1999 году, изначально занималась импортом орехов. В 2005-м начала активно развивать партнерство с фермерами и производителями по всему миру, сейчас продукцию поставляется примерно из 30 стран, в восьми (Вьетнам, Иран, Узбекистан, Турция и др.) у компании есть локализованные производства. В 2008 году была открыта производственная площадка в России, что позволило внедрить полный цикл производства от обработки сырья до упаковки готовой продукции и ее адаптации под требования рынка. В 2014 году в компании был создан отдел RnD, с этого момента «Мастерфуд» начал работать с разработкой продуктов — вкусом, рецептурой, упаковкой, сценариями потребления. В портфеле компании бренды Natur Foods (орехи и сухофрукты), Botanica (орехи, сухофрукты, консервация), Snack & Go (снеки, спецированные орехи, рыбные снеки), Gloriss и Biennale (кондитерские изделия). Также она выпускает продукцию под СТМ сетей. Среди каналов продаж — федеральные и региональные торговые сети, b2b производства (кондитерские фабрики, хлебобулочные предприятия), e-commerce и HoReCa.

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