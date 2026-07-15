Sucden заключила стратегическое партнерство с производителем кофе

Соглашение не будет эксклюзивным и направлено на получение доступа к расширенному ассортименту зеленого кофе Е. Разумный / Ведомости

Компания «Милфудс», выкупившая в 2022 году российские активы финского производителя кофе Pauling, договорилась о стратегическом партнерстве со структурой Sucden в России — ООО «СДС». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании контрагентам. Соглашение не будет эксклюзивным и направлено на получение доступа к расширенному ассортименту зеленого кофе. Изменения в структуре управления «Милфудс» не предполагаются. Другие параметры соглашения в компании не привели. Частью сделки, вероятно, стала передача в залог подконтрольному структурам Sucden ООО «Агросервис» доли в «Милфудс» единственного текущего владельца бизнеса Викаса Сои, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий договор был заключен в июне 2026 года. Это обеспечение по товарному кредиту, пояснили изданию в Sucden.



Финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров говорит, что уже несколько лет Sucden поставляет большие объемы кофе в Россию, и часть из них покупает компания «Милфудс», которая регулярно увеличивает производство и нуждается в покупке все больших объемов кофе. «Закупка кофе требует большого финансирования, которое могут представить банки или поставщик товара. В том и другом случае кредитование, банковское или товарное, должно быть обеспечено залогом. Именно для обеспечения товарного кредита был оформлен залог части доли в компании “Милфудс” в пользу одного из наших предприятий. Данная сделка является обеспечением товарного кредита и не предполагает покупки нашей компанией доли в уставном капитале “Милфудс”», — прокомментировал Тихомиров «Агроинвестору».



В то же время один из источников «Коммерсанта» на аграрном рынке убежден, что речь идет о завуалированной покупке. Другой собеседник издания знает, что «Милфудс» прицельно искала покупателя на бизнес. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает бизнес «Милфудс» в 2,5-3 млрд руб. По его мнению, такая сделка могла бы быть для Sucden частью сценария вертикальной интеграции. При этом, говорит Шумов, после 2022 года компания уже заключала сделки купли-продажи в России: в 2024-м у турецкого агрохолдинга Arbel Group было выкуплено сельхозпредприятие «Агро Эко Мокшан».



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков тоже считает, что по своей экономической сути эта конструкция больше похожа на квазисделку M&A, чем на обычное партнерство. Товарный кредит под залог бизнеса дает Sucden не только защиту своих поставок, но и реальные рычаги влияния на управление «Милфудс». Формально смены собственника нет, однако экономический контроль частично переходит кредитору, обращает внимание Кабаков. «Такие схемы все чаще используются как первый этап последующего поглощения. Они позволяют получить контроль над активом с меньшими юридическими и санкционными рисками, сохранив возможность оформить полноценную сделку позже», — прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению Кабакова, стоимость «Милфудс» можно оценить в диапазоне 2,5-3 млрд руб. Косвенно это подтверждает и размер товарного кредита: кредиторы редко принимают в обеспечение актив, стоимость которого существенно ниже объема финансирования. «Для российского рынка это пример того, как классические M&A постепенно уступают место более гибким механизмам получения корпоративного контроля», —добавляет эксперт.



«Милфудс» работает с 2008 года. В 2022 году компания выкупила российские активы финского производителя кофе Pauling. На его мощностях в Твери запустили линейку кофе Poetti. Викас Сои ранее был главой российской Milagro Beverage Company (бренды кофе Milagro, D’Arte, Belagio). Активы этой компании, вероятно, вошли в периметр «Милфудс». Сейчас ей принадлежат права на официальный сайт и бренд Milagro. Sucden — французская продовольственная компания, специализируется на поставках сахара, кофе, какао. В России она работает с 1991 года и известна как производитель сахара. Sucden принадлежат четыре завода в Липецкой, Пензенской областях и Краснодарском крае. За год они могут выпускать 800 тыс. т белого сахара, а также 240 тыс. т мелассы и 240 тыс. т сухого свекловичного жома, говорится на сайте компании. В управлении компании 250 тыс. га сельхозземель.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

