Компания «Томарина» планирует собрать рекордный урожай томатов

На предприятии используют специальные промышленные сорта томатов Портал органов власти Астраханской области

Компания «Томарина» в этом году планирует собрать рекордные 230 тыс. т томатов открытого грунта и увеличить выпуск готовой продукции, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. «Сегодня на предприятии полного цикла идет механизированный сбор томатов. На полях работают 10 комбайнов и более 150 человек в смену. Всего здесь трудятся свыше 600 сотрудников, преимущественно местные жители. Каждый комбайн собирает от 200 до 300 т томатов в сутки», — отметил глава региона, подчеркнув, что с момента сбора до переработки томатов проходит всего шесть часов.



«Сначала томаты моются в две стадии: первичная мойка под надзором инспектора и повторное ополаскивание. Далее — элеваторная подача и первичная очистка от ботвы. Финальная ручная сортировка выполняется на специальном участке, после чего отборные плоды отправляются в цех на переработку», — приводит слова мастера приемки завода Алимы Ирижибалиевой портал органов власти Астраханской области.



На предприятии используют специальные промышленные сорта томатов, адаптированные для производства пасты. Продукция предназначена для ресторанного бизнеса и пищевой промышленности. «В 2026 году планируем произвести больше, чем в прошлом году. Планы на следующий год будут корректироваться по завершении уборочной кампании», — уточнил исполнительный директор предприятия Максим Любецкий. Уборочная кампания на полях «Томарины» продлится до середины октября.



У «Томарины» 9 тыс. га орошаемых земель, 70 тыс. кв. м теплиц и перерабатывающий завод мощностью 4,5 тыс. т томатов в сутки. Инвестиционный план компании составляет 11,5 млрд руб., из которых уже вложено 11,2 млрд руб. «Такие проекты не только укрепляют лидерство Астраханской области в агропромышленном комплексе, но и создают новые рабочие места, а также открывают перспективы для дальнейшего развития села», — отметил Бабушкин.



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