«Деметра-Холдинг» планирует построить зерновой терминал на Дальнем Востоке

Новый терминал даст дополнительный выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона «Деметра-Холдинг»

«Деметра-Холдинг» и Центр развития портовой инфраструктуры («ЦРПИ») подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Он предусматривает совместную проработку проекта зернового терминала в порту Суходол (Приморский край, входит в территорию свободного порта Владивосток). Мощность перевалки составит до 3 млн т сельскохозяйственных грузов, срок реализации — до 2030 года. Меморандум был подписан в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает «Деметра-Холдинг». Объем инвестиций будет определен позже.



Для ЦРПИ этот проект — важный шаг в развитии Суходола как современного универсального порта, говорит гендиректор Центра Гаджимагомед Гусейнов. «Совместно с “Деметра-Холдинг” мы планируем создать на Дальнем Востоке зерновой терминал мощностью до 3 млн т в год, который обеспечит российским сельхозпроизводителям дополнительный выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Параллельно мы прорабатываем возможность перевалки аграрных грузов с использованием уже действующей инфраструктуры порта. Это позволит оценить грузовую базу, отработать логистические решения и сформировать экономически устойчивую модель будущего терминала», — отметил он (цитата по сайту «Деметра-Холдинг»).



Отдельным направлением сотрудничества станет проработка возможностей перевалки сельскохозяйственной продукции с использованием действующих мощностей морского порта Суходол. Это позволит сторонам оценить потенциальную грузовую базу и логистические решения до ввода нового терминала в эксплуатацию.

Рост поставок аграрных грузов в страны Азии требует расширения существующих инфраструктурных возможностей и строительства новых логистических маршрутов, уверен гендиректор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов. По его мнению, Суходол обладает необходимыми преимуществами для этого. «Мы создаем инфраструктуру, которая позволит российскому зерну успешно конкурировать на глобальном рынке, снижая логистические издержки и открывая новые горизонты для отечественного АПК», — заключил он.



Еще один терминал в порту Суходол построит «Легендагро», сообщается в Телеграм-канале Зерновой ассоциации России. Проект запускается в рамках соглашения о создании демонстрационной российско-китайской сельскохозяйственной зоны в районе бухты Суходол. Документ в ходе ВЭФ пописали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings Limited в ходе ВЭФ. Объем инвестиций составит до 30 млрд руб., мощность — до 3 млн т в год, погрузка судов грузоподъемностью до 35 тыс. т, прием и обработка железнодорожного маршрута — до 71 вагона.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что текущая максимальная мощность перевалки в портах Дальнего Востока составляет до 3 млн т. Этого, по его словам, недостаточно с учетом перспектив роста производства зерна и масличных в регионе. Но по масличным вопрос упирается в тарифное регулирование, обращает внимание он. Петриченко также отмечает, что «Легендагро» работает над проектом терминала в порту Суходол довольно давно. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также говорит, что, теоретически, два терминала общей мощностью 6 млн т Дальнему Востоку нужны, но для того, чтобы они были загружены, потребуются льготные железнодорожные тарифы. «По текущим тарифам зерно не проходит или проходит с таким дисконтом для сельхозпроизводителя, что выращивать его невыгодно», — считает Корбут.



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