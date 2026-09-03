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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Деметра-Холдинг» планирует построить зерновой терминал на Дальнем Востоке

Его мощность составит до 3 млн тонн

| Агроинвестор |

Новый терминал даст дополнительный выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона
Новый терминал даст дополнительный выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона

и Центр развития портовой инфраструктуры («ЦРПИ») подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Он предусматривает совместную проработку проекта зернового терминала в порту Суходол (Приморский край, входит в территорию свободного порта Владивосток). Мощность перевалки составит до 3 млн т сельскохозяйственных грузов, срок реализации — до 2030 года. Меморандум был подписан в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает . Объем инвестиций будет определен позже.

Для ЦРПИ этот проект — важный шаг в развитии Суходола как современного универсального порта, говорит гендиректор Центра Гаджимагомед Гусейнов. «Совместно с “Деметра-Холдинг” мы планируем создать на Дальнем Востоке зерновой терминал мощностью до 3 млн т в год, который обеспечит российским сельхозпроизводителям дополнительный выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Параллельно мы прорабатываем возможность перевалки аграрных грузов с использованием уже действующей инфраструктуры порта. Это позволит оценить грузовую базу, отработать логистические решения и сформировать экономически устойчивую модель будущего терминала», — отметил он (цитата по сайту ).  

Отдельным направлением сотрудничества станет проработка возможностей перевалки сельскохозяйственной продукции с использованием действующих мощностей морского порта Суходол. Это позволит сторонам оценить потенциальную грузовую базу и логистические решения до ввода нового терминала в эксплуатацию.


Рост поставок аграрных грузов в страны Азии требует расширения существующих инфраструктурных возможностей и строительства новых логистических маршрутов, уверен гендиректор Алексей Грибанов. По его мнению, Суходол обладает необходимыми преимуществами для этого. «Мы создаем инфраструктуру, которая позволит российскому зерну успешно конкурировать на глобальном рынке, снижая логистические издержки и открывая новые горизонты для отечественного АПК», — заключил он.

Еще один терминал в порту Суходол построит «Легендагро», сообщается в Телеграм-канале Зерновой ассоциации России. Проект запускается в рамках соглашения о создании демонстрационной российско-китайской сельскохозяйственной зоны в районе бухты Суходол. Документ в ходе ВЭФ пописали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings Limited в ходе ВЭФ. Объем инвестиций составит до 30 млрд руб., мощность — до 3 млн т в год, погрузка судов грузоподъемностью до 35 тыс. т, прием и обработка железнодорожного маршрута — до 71 вагона.

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко говорит, что текущая максимальная мощность перевалки в портах Дальнего Востока составляет до 3 млн т. Этого, по его словам, недостаточно с учетом перспектив роста производства зерна и масличных в регионе. Но по масличным вопрос упирается в тарифное регулирование, обращает внимание он. Петриченко также отмечает, что «Легендагро» работает над проектом терминала в порту Суходол довольно давно. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также говорит, что, теоретически, два терминала общей мощностью 6 млн т Дальнему Востоку нужны, но для того, чтобы они были загружены, потребуются льготные железнодорожные тарифы. «По текущим тарифам зерно не проходит или проходит с таким дисконтом для сельхозпроизводителя, что выращивать его невыгодно», — считает Корбут.

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