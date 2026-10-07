«Логика молока» начнет выпускать сыры

Потребление сыров в России растет А. Грабарчук — создано нейросетью

Ведущий производитель свежих молочных продуктов, мороженого, детского питания и напитков на растительной основе в России — «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, до этого «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) — расширяет продуктовый портфель и выходит в категорию сыров. Так, под брендом «Простоквашино» представлены творожные сыры: натуральный и с зеленью, а также полутвердый сыр, сообщила пресс-служба компании. «В дальнейшем планируется ежегодно расширять портфель сыров за счет новых видов и вкусов. При этом компания намерена занять лидирующие позиции на рынке — топ-3 среди творожных и топ-5 среди полутвердых», — говорится в сообщении.



Пресс-служба «Логики молока» уточнила «Агроинвестору», что сейчас в планах выпускать до 30 т полутвердых сыров и до 100 т творожных в месяц. Необходимость выхода в новые категории обусловлена рядом факторов, отмечают в компании. Во-первых, потребление сыров в России с 2020-го по 2025 год выросло примерно на 43% и в 2023-м преодолело психологическую отметку в 1 млн т. При этом категория продолжает показывать положительную динамику: плюс 3,5% за первые шесть месяцев 2026-го.

По словам гендиректора «Логики молока» ​​Якуба Закриева, рынок сыров в России и за рубежом остается одним из самых динамично растущих сегментов молочной отрасли, а рост потребления к 2030 году, согласно прогнозам, составит еще около 40%. «”Логика молока” внимательно следит за трендами и предпочтениями потребителей, развивая свое присутствие на новых рынках: в 2026 году мы уже расширили свой портфель сразу двумя категориями — мороженое и сыры. Мы продолжим разрабатывать новые и востребованные продукты, которые отвечают спросу отечественных и зарубежных потребителей», — сказал Закриев.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев считает, что «Логика молока» вряд ли будет строить новый завод для выпуска сыров: скорее речь идет о контрактном производстве, по крайней мере на первом этапе. Однако ситуация на рынках полутвердых и творожных сыров существенно различается, и здесь могут быть нюансы, говорит он. Так, в полутвердых сырах потребление в последние годы достаточно стабильно, а совокупные мощности в России и Белоруссии по базовым типам сыров избыточны. Поэтому в новом крупном заводе нет никакой необходимости, но «Логика молока» теоретически может купить кого-то из лидеров рынка, как это было с компанией «Полярис» — крупнейшим производителем мороженого в Сибири. «В результате в целом на рынок влияние будет не таким значимым — объемы производства не вырастут, но, безусловно, "Логика молока" перераспределит на себя доли рынка от других игроков», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору».

В творожных сырых, наоборот, рынок активно развивается, и, учитывая силу брендов, маркетинговые бюджеты и компетенции «Логики молока», компания способна стать дополнительным драйвером роста потребления. Однако на фоне роста рынка и, учитывая масштабы амбиций «войти в топ-3 игроков», а это более 10 тыс. т в год, свободных мощностей может не хватить, и компания будет вынуждена организовать собственное производство на своих действующих площадках или в рамках анонсированного нового завода в Московской области. В любом случае, уверен Груздев, на рынке творожных сыров появление такого крупного и опытного игрока приведет к серьезным изменениям — как в динамике развития категории, так и в раскладе сил между игроками.

В «Союзмолоко» также говорят, что потребление сыров в России продолжает расти: за январь-июль 2026 года прирост в натуральном выражении составил около 4% к уровню прошлого года, а производство сыров в январе-августе увеличилось на 2,7%, достигнув 588,6 тыс. т. «Основными растущими категориями остаются свежие и мягкие сыры, творожные и рассольные подкатегории. Это устойчивая тенденция, отражающая изменение потребительских предпочтений в пользу более легких и менее жирных продуктов в рамках тренда на ЗОЖ», — прокомментировали «Агроинвестору» в союзе.



Там также отмечают, что выход такого крупного игрока как «Логика молока» в категорию сыров — логичный и ожидаемый шаг, учитывая растущий спрос и инвестиционную привлекательность сегмента. Появление нового сильного производителя с амбициями войти в топ-3 творожных и топ-5 полутвердых сыров усилит конкуренцию, но рынок растет, и место для качественного продукта есть.



В августе «Агроинвестор» писал, что «Логика молока» построит новый флагманский молочный комбинат в Московской области. Предприятие будет расположено на территории индустриального парка «Северное Шереметьево» на базе бывшего склада автоконцерна Mercedes-Benz. Сделка по покупке объекта и прилегающих территорий завершена, сообщила пресс-служба компании. Инвестиции в проект составят до 30 млрд руб. На заводе будет оборудовано 11 линий для производства молока, кефира, творога, сметаны, а также питьевых и ложковых йогуртов, творожных десертов с возможностью расширения под новые продукты. Максимально возможная мощность переработки — до 1,75 тыс. т сырого молока в сутки, что сделает завод одним из крупнейших в России.



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