Госкорпорация «Росатом» стала единственным владельцем ГК «Дело»

По итогам сезона-2025/26 КСК перевалил 9,2 млн т зерна КСК

Госкорпорация «Росатом» выкупила контрольный пакет акций в группе компаний «Дело» у ее основателя Сергея Шишкарева за 77 млрд руб. и стала ее единственным владельцем. Сделка прошла по схеме «русской рулетки», она была инициирована «Росатомом» в начале года для урегулирования разногласий между совладельцами группы. «Несколько минут назад разрешилась главная интрига года в логистической индустрии страны. Мы завершили процедуру по выкупу у Сергея Шишкарева его доли в группе компаний "Дело". С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов "Росатома", результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики», — говорится в заявлении гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.



ГК «Дело» принадлежит крупнейший в стране зерновой терминал КСК в Новороссийске. По итогам сезона-2025/26 он перевалил 9,2 млн т зерна при пропускной способности 10,5 млн т, его доля перевалки в Азово-Черноморском бассейне составила 21,3%. В августе группа сообщала о приостановке операционной деятельности терминала «в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры».



Сергей Шишкарев в своем обращении отметил, что за семь лет сотрудничества с «Росатомом» компаниям удалось немало сделать вместе. «Но в то же время непреодолимые разногласия о будущем группы привели нас в точку, где наши пути сегодня расходятся», — приводятся его слова в сообщении ГК «Дело». Шишкарев поблагодарил коллектив группы, с которым «более 30 лет создавали и развивали самый успешный транспортный бизнес в России, с кем мы создали из небольшой экспедиторской фирмы национального логистического чемпиона», и уточнил, что значительную часть суммы, полученной от сделки, направит на нужды национальной безопасности.



По словам Шишкарева, он рассчитывает, что под управлением «Росатома» наследие ГК «Дело» будет сохранено и преумножено. Сам бизнесмен связывает свое будущее в том числе с логистикой и намерен сосредоточить внимание на «проектах в сфере обеспечения транспортного суверенитета».



Лихачев сообщил, что формирование общего центра управления группой «Дело», FESCO и другими транспортными активами «Росатома» позволит выстроить единую систему мультимодальной логистики, включающую автомобильные, железнодорожные и морские перевозки, порты, экспедирование и бесшовный сервис. «Консолидация активов позволит исключить дублирование инвестиционных вложений, что позволит в ближайшие 10 лет сэкономить до 100 млрд руб.», — оценил он.



Совокупная доля активов «Росатома» на рынке перевалки контейнеров составляет 50%, в железнодорожных контейнерных перевозках — 44%. Госкорпорация работает во всех морских бассейнах России, располагает крупнейшим в стране контейнерным парком, владеет портовыми мощностями во Владивостоке, Калининграде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Находке. В результате сделки логистический дивизион «Росатома» уверенно вошел в топ-15 транспортных операторов стран БРИКС. Следующая задача — войти в топ-5 за счет дальнейшего развития международной морской логистики. «Для этого мы рассчитываем использовать как собственный потенциал, так и возможности международного партнерства», — пояснил Лихачев.



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