Рыба растет. Российские инвесторы стали активнее вкладываться в развитие аквакультуры

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За последний год в России было анонсировано несколько крупных проектов по выращиванию товарной рыбы. О расширении производств и строительству новых мощностей заявляют как уже действующие, так и непрофильные игроки. Некоторые из них нацелены на импортозамещение посадочного материала и кормов. И хотя аквакультуру нельзя назвать легким бизнесом, высокий уровень рентабельности — до 40% — и ненасыщенность рынка будут и дальше стимулировать инвесторов на новые вложения



В последние годы в мире наблюдается стагнация вылова рыбы и активный рост производства аквакультурной продукции. По данным компании «Агриконсалт», объем глобального рыбного рынка в целом составляет 179 млн т. Согласно прогнозу FAO, к 2029-му показатель достигнет 200 млн т. И основную часть данного прироста обеспечит именно выращенная рыба. «Доля аквакультуры в совокупном объеме производства и вылова через шесть лет достигнет 53%, тогда как в 2019 году она была около 48%», — знает гендиректор «Агриконсалта» Андрей Голохвастов. По его информации, в России ежегодно добывается порядка 4,7 млн т дикой рыбы и лишь 357 тыс. т выращивается искусственно. Однако сегмент аквакультуры в стране активно развивается: за последние пять лет сектор расширился в 1,6 раза. В итоге доля товарного рыбоводства в общем объеме рыбного рынка в 2017—2021 годах увеличилась с 4 до 7%. Среднегодовой темп прироста производства аквакультуры составляет 13%.