Кто соберет дары леса. Развитию рынка дикоросов могут способствовать новые меры господдержки, но не помешало бы и изменение законодательства

Freepik.com

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Россия в силу своих географических особенностей богата разнообразными природными ресурсами. Здесь произрастают тысячи видов полезных растений, которые употребляют в пищу, используют в качестве лекарственно-технического сырья или для создания косметических средств. Сбором, переработкой, поставкой ягод, плодов, орехов, грибов, трав и даже хвои занимаются коммерческие компании, формирующие рынок дикоросов. Оценки его объемов сильно разнятся, однако все эксперты сходятся во мнении, что доля освоения данного сектора остается крайне малой: ежегодно собирают не более пары сотен тысяч тонн продукции, в то время как допустимый объем заготовки составляет порядка 11,5 млн т в год



Российский рынок дикоросов относительно небольшой. К наиболее крупным игрокам, которые занимаются сбором и/или переработкой даров леса, можно отнести, например, карельские компании «Ягоды Карелии», «Заготпром», «Карельское лето», ГК «Кедровый Бор» (г. Москва), томские ТПК «САВА» и «Сибирский кедр», новосибирскую ГК «НАТСИ» и другие. Так, согласно данным сервиса RusProfile, в 2022 году выручка СППСК «Ягоды Карелии» составила 916 млн руб., а оборот ТПК «САВА» равнялся 1,6 млрд руб. Помимо них, на рынке действует около полутора десятков предприятий, годовой оборот которых составляет около 100 млн руб., рассказывает президент союза заготовителей и переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков. Как правило, непосредственно сбором дикоросов занимаются также частные лица, которые затем или передают сырье коммерческим организациям для переработки и упаковки, или сами делают первичную переработку с целью увеличения сроков хранения и дальнейшей транспортировки.