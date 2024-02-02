«Азбука вкуса» пошла в огород. Ритейлер начал самостоятельно выращивать овощи для своих магазинов

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В ноябре 2023 года торговая сеть объявила о запуске нового СТМ-бренда «Мосальский огород». В нем будут представлены овощи, выращенные на ферме компании, расположенной в Калужской области. Сельхозпредприятие «Азбука вкуса» запустила более 10 лет назад, но ранее оно было ориентировано на выпуск только животноводческой продукции. В перспективе ритейлер стремится полностью закрыть потребность своих супермаркетов в овощах «борщевого набора» собственным производством

Собственную ферму в городе Мосальск Калужской области, ориентированную на откорм бычков породы black angus, российская частная сеть продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса» запустила еще в 2013 году. Была создана собственная торговая марка «Мосальский», состоящая из более чем 30 товарных позиций — стейков, котлет для бургеров, ростбифа и других мясных продуктов. С 2016 года ритейлер начал выращивать на ферме и овощи (картофель, капусту, морковь, свеклу, тыкву и кабачки разных сортов), но только в качестве ингредиентов для готовой еды собственного производства. В прошлом году в компании было принято решение расширить проект и полноценно запустить новое направление — овощеводство. Для этого площадь сева была увеличена в 1,5 раза — до 60 га. Овощная продукция будет выпускаться под новым саб-брендом — СТМ «Мосальский огород».

По картофелю сухой очистки собственного производства «Азбука вкуса» уже обеспечивает свою полку на 80%. В планах ритейлера также покупка специальной мойки картофеля, которая поможет закрыть потребность в мытом картофеле на 70%. К лету в магазинах сети появятся и ранние культуры — зеленый лук и молодой чеснок. В перспективе компания планирует на 100% обеспечивать себя собственными овощами «борщевого набора».