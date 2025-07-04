Вьетнамский вклад в импортозамещение. Концерн TH Group открыл завод по переработке молока в Калужской области

TH Group

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В мае на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» была запущена первая линия молокоперерабатывающего предприятия. Инвестор — компания из Вьетнама TH Group, у которой в регионе есть и собственные молочные фермы. Эксперты считают, что этот проект является еще одним шагом к обеспечению продовольственной безопасности нашей страны, а наличие собственной сырьевой базы позволит минимизировать риски, связанные с ценами на сырье и его доступностью. Общий объем вложений в строительство завода оценивается в 13 млрд руб

Молокозавод «ТиЭйч Милк Индустри» в ОЭЗ «Калуга» занимает около 15 га. Это третий проект вьетнамской TH Group в Калужской области: один молочный комплекс уже работает в Ульяновском районе, другой спроектирован в Хвастовичском. Представитель Минсельхоза региона уточняет, что общая проектная мощность молокоперерабатывающего предприятия составляет 1 тыс. т молока в сутки, а запущенная очередь рассчитана на 500 т сырья в день. Предполагается, что предприятие будет перерабатывать преимущественно молоко, произведенное собственными фермами компании, расположенными на территории так Калужской, так и Московской области.

По информации пресс-службы TH Group, каждый животноводческий комплекс концерна рассчитан на 10 тыс. голов КРС, включая 4,8 тыс. дойных коров. При этом предусмотрено расширение мощностей молочных ферм. «Подмосковный комплекс уже является лидером региона по суточному надою с показателем в 40 л, — делится представитель компании. — Первая ферма в Калужской области пока только выходит на аналогичные параметры ввиду более позднего запуска». Создание таких крупных комплексов — амбициозная задача, и TH Group реализует ее последовательно, комментирует гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. По информации организации, надой в 40 л в сутки соответствует среднему уровню, который имеют крупнейшие компании отрасли, — 38-42 л на одну корову.

Масштабирование накопленного опыта