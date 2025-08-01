Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

Пресс-служба Минсельхоза Алтайского Края

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Инвестиционный портфель Петербургского международного экономического форума в этом году почти не изменился по сравнению с прошлогодним. В том числе по-прежнему достаточно активны инвесторы в АПК, правда в основном крупные агрохолдинги, которые продолжают расширять и диверсифицировать бизнес. При этом основным фактором, который может помешать реализации проектов, остается высокая ключевая ставка

В этом году в ходе работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6,48 трлн руб. (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Годом ранее показатели были схожими: 1073 соглашения на сумму почти 6,5 трлн руб. В том числе традиционно немало проектов было заявлено в АПК, несмотря на то что участники рынка говорят о снижении доходности бизнеса и отмечают, что высокая ключевая ставка сдерживает инвестиционные планы. Наиболее заметные проекты отрасли — в обзоре «Агроинвестора».



Рынок ждет стабилизации ситуации

Соглашения, заключенные на ПМЭФ, следует оценивать с осторожностью и не рассматривать их как полноценный индикатор общеотраслевой или общероссийской инвестиционной активности, обращает внимание директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. «Во-первых, многие инвестиционные соглашения, контракты и соглашения формировались задолго до форума, — поясняет он. — Во-вторых, мы видим, что многие крупные проекты планируется реализовать не раньше 2026-2027 годов. Такие сдвиги сроков вправо отражают ожидания инвесторов: они рассчитывают на стабилизацию макроэкономики и усиление государственной поддержки, снижающей риски».



В-третьих, проекты, широко освещаемые на ПМЭФ, по оценке Краснова, имеют выраженную отраслевую и идейную направленность. Он выделяет несколько групп: прежде всего это проекты в секторах с устойчивым внутренним спросом и растущими экспортными рынками — мясная и молочная продукция, экспортная зерновая логистика. Другая часть значимых проектов нацелена на импортозамещение и развитие глубокой переработки для повышения уровня вертикальной интеграции бизнеса. Также множество относительно не капиталоемких проектов связано с обновлением, модернизацией или интеграцией активов после M&A. Наконец, многие объявленные в рамках ПМЭФ соглашения остаются на уровне намерений, поэтому нельзя исключать их пересмотр или перенос, перечисляет Краснов.



Если судить об инвестиционной активности только по итогам ПМЭФ-2025, то интерес инвесторов к АПК сохраняется на довольно высоком уровне, оценивает он. «В целом можно говорить не столько о падении интереса к АПК, сколько о повышенной выборочности и осторожности инвесторов, — считает Краснов. — Кроме высокой ключевой ставки ЦБ (20% на 24 июля), которая делает заемные ресурсы дорогими, на настроения инвесторов влияют удорожание сырья/материалов, энергии, техники, оборудования, строительства и логистики; неопределенность и непредсказуемость государственного регулирования и господдержки отрасли. Например, введение экспортных пошлин/квот или ценового регулирования снижает прогнозируемость окупаемости инвестиций». Также сказывается насыщение внутреннего рынка по некоторым видам продукции, что заставляет осторожнее подходить к расширению мощностей без четкого плана по экспорту либо переработке излишков. Кроме того, немаловажно санкционное давление и геополитическая турбулентность, которые усложняют работу с импортным оборудованием и технологиями, а также усложняют организацию сбыта продукции за рубежом, рассказывает эксперт.



В сравнении с предыдущими годами общая активность инвесторов в АПК на ПМЭФ-2025 осталась стабильной, если снижение и есть, то оно не такое существенное, как могло бы быть, рассуждает директор практики оказания услуг компаниям АПК «Технологии Доверия» («ТеДо») Антон Виноградов. Однако сегодня наблюдается уменьшение количества мегапроектов и рост числа локализованных инициатив с фокусом на переработку, хранение, логистику и устойчивость цепочек поставок. «Кроме высокой ключевой ставки ЦБ, оказывающей прямое влияние на стоимость заемного капитала и доступность “длинных денег”, на настроение инвесторов также влияют и другие факторы, — комментирует он. — Так, инвесторы учитывают нестабильность внутреннего спроса в ряде сегментов, например мяса и молока, сложности с логистикой экспортных поставок, валютные колебания и риски непредсказуемости господдержки. Все это формирует более осторожную инвестиционную стратегию».



Безусловно, высокая ключевая ставка ЦБ усложняет финансирование проектов из-за роста стоимости кредитных ресурсов, соглашается руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners Константин Власов. Вместе с тем, по его мнению, важным фактором остается государственная поддержка отрасли в виде льготных кредитов. «Крупнейшие проекты реализуют лидеры отрасли. Их запуск позволит компаниям увеличить свою долю на рынках присутствия. При этом многие из анонсированных проектов предполагают развитие экспорта продукции», — отмечает он. Наиболее масштабные проекты преимущественно направлены на расширение текущей деятельности компаний. Основная отрасль — животноводство, а именно производство яиц, мяса бройлеров, свинины, молока, говядины, индейки и т. д. , добавляет эксперт.



Мясо, молоко и логистика в приоритете

На полях ПМЭФ-2025 были анонсированы десятки проектов в АПК, и некоторые из них выделяются масштабом. Среди наиболее заметных и перспективных инициатив Краснов в первую очередь называет трехлетнюю инвестиционную программу общим объемом свыше 40 млрд руб., которую запускает ГАП «Ресурс».



В частности, входящий в группу «Самарский бройлер» планирует инвестировать 19,9 млрд руб. в увеличение своих производственных мощностей за счет реконструкции птицеводческих объектов до конца 2027 года. Также ГАП «Ресурс» планирует вложить около 3 млрд руб. в развитие производства в Саратовской области: построить дополнительную инфраструктуру, что позволит увеличить объем выпуска мяса птицы в три раза. Проект агрохолдинга в Тверской области предполагает реконструкцию и модернизацию действующего производства компании «Тверской бройлер», а также строительство нового птицеводческого комплекса. В итоге производство мяса птицы вырастет с 30 тыс. т до 50 тыс. т в год. Реализация инвестпроекта рассчитана на 2025-2026 годы, инвестиции оцениваются в 5,8 млрд руб. Кроме того, «Токаревская птицефабрика» группы построит в Тамбовской области цех по производству соевого жмыха мощностью 750 т в сутки. Вложения составят почти 2 млрд руб.



Новые проекты в основном у крупного бизнеса Алексей Клецко, директор «Яков и Партнеры» К 2025 году российский агропром подошел с хорошими результатами, однако эти показатели — результаты проектов, реализованных в то время, когда аграриям были доступны передовые средства и технологии производства, а движению денежных потоков ничто не препятствовало.



Сегодня основная сложность реализации инвестпроектов в АПК заключается в том, что большинство из них малопривлекательны, за исключением M&A в специальных ситуациях, ввиду высокой ключевой ставки ЦБ (20% на 22 июля). Кроме создания очевидного препятствия для новых проектов, такой уровень ставки «вымывает» из АПК 500-650 млрд руб., (кредитный портфель отрасли в 6-6,5 трлн руб. подорожал в среднем на 8-10% годовых), что затрудняет даже обновление текущего парка техники и оборудования. Различного рода ограничения на использование наиболее современных агротехнологий (квоты на качественные импортные семена, утильсбор), также ухудшают экономику агроинвестиций вследствие снижения будущих денежных потоков от проектов.



Кроме M&A в специальных ситуациях, в таких условиях разумные сроки окупаемости можно ожидать для brownfield-проектов, специфичных для производственных цепочек конкретных компаний. Например, это расшивка «узких мест» производства; дозагрузка переработки в результате развития выпуска сырья; расширение присутствия в соседних этапах цепочки создания стоимости или в непокрытых географиях (что также предполагает дозагрузку уже каких-то существующих мощностей); модернизация недавно купленных активов, находящихся в непригодном для ведения эффективного бизнеса состоянии.



Скорее всего, такие ситуации возможны только у крупных игроков, поэтому неслучайно большинство проектов, согласованных на ПМЭФ-2025, инициированы крупными агрохолдингами и зернотрейдерами. Старт мегапроектов greenfield, вероятно, будет отложен.

«Масштаб и экспортная направленность делают этот проект одним из самых значимых», — оценивает Краснов. Виноградов тоже относит этот проект к числу наиболее заметных. По его словам, подход компании демонстрирует глубокую вертикальную интеграцию и географическую диверсификацию. Власов также называет проект в числе наиболее интересных и перспективных.



Проект белгородского АПХ «Зеленая Долина», который намерен возвести в Подмосковье крупнейшую молочную ферму в России и Европе на 39,5 тыс. голов КРС с полным циклом производства, учебным техникумом и жильем для сотрудников, Краснов ставит на второе место. Инвестиции составят 36 млрд руб., первую очередь планируют сдать в 2027 году, выход на плановую мощность намечен на 2030-й. Проект обеспечит выпуск примерно 216 тыс. т молока в год.



В первой декаде июля губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что компания заложила первый камень в строительство животноводческого комплекса. В него войдет цех глубокой переработки молока, также комплекс будет производить 372 тыс. т кормов в год. «Особое внимание предприятие уделит развитию малого бизнеса: комплекс станет центром поддержки фермерских хозяйств, предоставляя им корма, ветеринарные услуги и помощь в воспроизводстве скота, — отметил Воробьев — Уверен, что такие масштабные и технологичные проекты сделают сельское хозяйство одной из самых привлекательных и перспективных отраслей, в том числе для молодых специалистов».



Виноградов среди наиболее заметных выделяет другой молочный проект — возведение завода по производству сухих молочных смесей — заменителей грудного молока «Мулти Милк». «Российский сектор сухих молочных смесей демонстрирует стабильный рост, при этом на рынке значительна доля импорта», — обращает внимание эксперт.







Производитель молочной продукции «Мулти Милк» на ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и Российским фондом прямых инвестиций. В проект также вовлечен инвестор из ОАЭ, который уже имеет опыт запуска аналогичных производств на Ближнем Востоке. Общий объем планируемых инвестиций составит до 15 млрд руб. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2027 год. Завод станет первым в России полностью локализованным предприятием по выпуску детских молочных смесей с использованием местного сырья — 100% молока будет поставляться с российских ферм и агропредприятий. Готовую продукцию планируется поставлять по всей России, а также на экспорт.



Еще один крупный молочный проект планирует реализовать «ТиЭйч Милк Индустри» (вьетнамский концерн TH Group). Компания намерена построить в Калужской области вторую очередь завода по переработке молока. Первый этап проекта мощностью 500 т продукции в день был запущен в мае. Второй этап предполагает увеличение производительности до 1 тыс. т в день, общий объем инвестиций достигнет 13 млрд руб. Предприятие будет выпускать питьевое молоко, йогурт, питьевой йогурт, кисломолочные продукты и функциональные молочные продукты.



Кроме того, крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» планирует реализовать инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 3,55 тыс. коров в Московской области. Проект также предполагает возведение площадок для выращивания 5,1 тыс. голов молодняка молочных пород. Планируемый объем инвестиций — около 4,4 млрд руб.



Яйца не теряют актуальности Агрокомплекс «Оредеж» (входит в ГК «Таврос») планирует увеличить производство яиц в Ленинградской области почти на 550 млн штук, до 1 млрд штук в год. Об этих планах компания сообщала в марте, в ходе ПМЭФ она заручилась поддержкой региональных властей и подтвердила сроки реализации проекта. Компания планирует построить в Гатчинском муниципальном округе площадку для содержания ремонтного молодняка мощностью 565,6 тыс. птицемест, в Лужском районе — на 1,925 млн птицемест. Общая мощность производства составит 546,8 млн яиц в год. Срок ввода новых площадок в эксплуатацию — 2027-2028 годы, объем инвестиций составит 6,97 млрд руб.



ГК «Лето» расширит производство яиц в Подмосковье, вложив 6 млрд руб. Новая птицефабрика будет рассчитана на выпуск 550 млн яиц в год. Для сравнения за весь прошлый год в Московской области было произведено 199 млн яиц. Компания уже приступила к первому этапу строительства.



Птицефабрика «Тульская» вложит около 1 млрд руб. в реконструкцию и модернизацию, что позволит увеличить объем производства до 700 млн яиц в год.

Третий проект в списке Краснова — инвестиции около 20 млрд руб. в расширение портовой инфраструктуры для экспорта зерна: «Деметра-Холдинг» планирует строительство новой очереди Новороссийского зернового терминала (10,8 млрд руб.) и модернизацию зернового терминала в порту Тамань (свыше 9 млрд руб.). Эти проекты включают создание современной железнодорожной инфраструктуры, емкостей хранения и цифровых систем управления отгрузками, что повысит пропускную способность экспорта зерновых и масел. «Учитывая роль России на мировом зерновом рынке, модернизация логистики в Новороссийске является стратегически важной», — подчеркивает эксперт. «Нельзя не отметить проекты по модернизации портовой инфраструктуры, например модернизацию зернового терминального комплекса в Тамани», — соглашается Виноградов.



Кроме того, впервые за последние годы в ходе ПМЭФ было объявлено немало проектов в свиноводстве: в этом году Минсельхоз возобновил их льготное кредитование. Так, ГК «Агроэко» заключила с правительством Тульской области соглашение, предполагающее инвестиции в строительство двух свинокомплексов почти 6,2 млрд руб. Создание новых площадок позволит увеличить объемы производства свинины в регионе на 20 тыс. т. «“Агроэко” продолжает стабильно расти и развиваться в Тульской области. Мы видим здесь хорошие условия для формирования современного и технологического агропромышленного комплекса», — оценил председатель совета директоров группы компаний Владимир Маслов.



Белгородская компания «Мясофорния» планирует создать в двух районах Ленинградской области кластер по выращиванию свиней и производству мясной продукции стоимостью 22,7 млрд руб. На первом этапе будет создано шесть свиноферм, центр производства семени и комбикормовый завод. После выхода на полную мощность агрохолдинг будет производить более 110 тыс. т свинины в год, обеспечивая полный производственный цикл от выпуска кормов и селекции до убоя.



H&N вкладывается в модернизацию Компания Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») на ПМЭФ заключила соглашение с правительством Курганской области о реализации комплексного проекта модернизации молочного комбината «Шадринский». Проект включает замену оборудования, запуск линии по производству йогурта Даниссимо Fantasia, автоматизацию процессов и строительство новой котельной. Плановые инвестиции в 2023—2028 годах составят 3,75 млрд руб.



В Самарской области компания намерена построить цех по производству растительных напитков под брендом Planto за 1 млрд руб. Мощность производства составит до 17 тыс. т продукции в год. Планируется установка дополнительной линии фасовки и технологического оборудования, а также организация склада готовой продукции.



Кроме того, компания инвестирует около 390 млн руб. в модернизацию и расширение производства на заводе в подмосковном Чехове. Сейчас мощность предприятия позволяет перерабатывать до 1,1 тыс. т молока в сутки. В прошлом году завод выпустил более 260 тыс. т продукции.

Ленинградская область производит 41% продуктов питания всего Северо-Западного округа. Но если по мясу птицы, яйцу, овощам закрытого грунта и многому другому регион обеспечивает потребности своего рынка и рынка Санкт-Петербурга, то по свинине и продукции из нее Ленинградская область пока закрывает не больше 12-15% рынка, подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко. «Даже с этим проектом на 23 млрд руб. мы еще не закроем всю потребность: нам есть куда стремиться. Но такие проекты для нас очень важны и, безусловно, нами будут поддерживаться», — добавил он.



Еще один крупный проект по производству свинины в Ленинградской области планирует реализовать «Мясоперерабатывающий комбинат “Тосненский”» (входит в группу «Таврос»). Подписанное на ПМЭФ соглашение предполагает строительство свинокомплекса мощностью 60 тыс. т свинины в живом весе в год. В его состав войдут четыре производственные площадки, каждая из которых рассчитана на содержание 2,7 тыс. свиноматок. Общий объем инвестиций составит 14,6 млрд руб. Выход комплекса на проектную мощность с учетом этапности реализации проекта запланирован на 2029 год.



Кроме того, группа «Продо» в ходе ПМЭФ подписала с правительством Омской области соглашение о модернизации «Омского бекона». Компания инвестирует свыше 4,5 млрд руб. в развитие предприятий, из них 2,5 млрд руб. выделено на модернизацию свинокомплекса, около 2 млрд руб. будет направлено на развитие мощностей одноименного мясокомбината. Одна из ключевых целей — укрепить репутацию «Омского бекона» как сибирского бренда качественных продуктов. «Наши инвестиции — это осознанная ставка на сибирское качество. Мы не только увеличиваем производство свинины и расширяем линейку полуфабрикатов, но также поднимаем планку качества для всего бренда, — почеркнул гендиректор группы «Продо» Вадим Долгов. — Мы ценим партнерство с регионом и нацелены на результат — сделать “Омский бекон” эталонным сибирским брендом, которому доверяют миллионы россиян».







Бизнес обратил внимание на цветы

Сразу два крупных проекта с ПМЭФ нацелены на замещение импорта цветов, продолжает Краснов. В Липецкой области компания «ТК Сибирь» (входит в ГК «РОСТ») построит тепличный комплекс площадью 15 га для выращивания 7 млн цветов в год (розы, тюльпаны и др.) с инвестициями в размере 13,5 млрд руб. Параллельно в Московской области «Рузский аграрно-туристический комплекс» собирается к 2027 году возвести теплицы мощностью 50 млн срезанных цветов в год (розы, хризантемы и др.) с объемом инвестиций 11 млрд руб. «Проекты поддерживаются региональными властями. Подмосковье, например, разрабатывает специальные меры поддержки цветочного производства, стремясь создать крупный “цветочный хаб” и заместить импорт. Новизна этих проектов в том, что они выходят за рамки традиционного сельхозпроизводства и нацелены на нишу, ранее почти полностью зависимую от импорта», — обращает внимание Краснов. Кроме отмеченных им проектов, еще один в секторе заявила компания «Цветочный сад», которая построит в Тульской области тепличный комплекс для выращивания хризантем и гортензий. Объем инвестиций в проект составит около 4 млрд руб.



Власов также считает заметными и интересными эти три цветочных проекта. «Высокая инвестиционная активность в отрасли обусловлена в том числе продлением действия льготных кредитов при строительстве теплиц для выращивания цветов, — считает он. — В России ежегодно продают более 2 млрд штук цветов, доля импорта составляет около 80%. При этом современное эффективное производство цветов может обеспечить рентабельность EBITDA до 50%».



В Вологодской области займутся мясным скотоводством «Мясная Вологодская Компания» планирует вложить 6 млрд руб. в строительство площадки по интенсивному откорму быков на 22 тыс. голов единовременного содержания со смежным мясоперерабатывающим комбинатом. Комплекс позволит выпускать 8,7 тыс. т продукции в год под маркой «Вологодский продукт».

Кроме того, сохраняется тенденция инвестиций в переработку сельхозсырья и выпуск ингредиентов с высокой добавленной стоимостью, продолжает Краснов. Например, «Эфко» планирует вложить 10 млрд руб. в производство растительного масла на площадке в ОЭЗ «Узловая». Компания уже построила там Тульский пищевой комбинат, который будет введен в эксплуатацию в этом году. На площадке будут производить шоколад и глазури для сегмента B2B. Новое соглашение предусматривает реализацию второй очереди проекта. «Постепенно Тульский пищевой комбинат станет одной из четырех крупнейших и самых автоматизированных производственных площадок “Эфко”», — отметил в ходе ПМЭФ директор по стратегическому развитию компании Владислав Романцев. Подобные проекты укрепляют продовольственную независимость, локализуя производство ингредиентов, которые ранее могли импортироваться, оценивает Краснов.



Виноградов, в свою очередь, выделяет проект строительства в Ростовской области компанией «Амирост» комплекса по глубокой переработке кукурузы мощностью 1,25 тыс. т сырья в сутки с производством крахмала и крахмалосодержащих продуктов, соответствующее соглашение было подписано с правительством региона. Спрос на данную продукцию высокий, однако сама технология является достаточно сложной, отмечает Виноградов. Объем инвестиций в проект оценивается в 34,6 млрд руб. Правда, проект не новый: соглашение о сотрудничестве со Сбером компания заключила на ПМЭФ-2024, а в июле прошлого года «Интерфакс» сообщал, что «Амирост» инвестирует 40 млрд руб. в первую очередь завода по глубокой переработке кукурузы в городе Азове, тогда комплекс панировалось ввести в эксплуатацию в конце 2026 года.



«Содружество» вложится в логистику Группа компаний «Содружество» планирует инвестировать до 20 млрд руб. в строительство портового логистического комплекса в Ульяновской области. Проект предусматривает реконструкцию прибрежно-портовой инфраструктуры, строительство складских и погрузочных мощностей, а также железнодорожной инфраструктуры. Логистический комплекс станет элементом международного транспортного коридора «Север — Юг» и будет ориентирован на работу с готовой продукцией пищевой промышленности, включая продукцию предприятий «Содружества».



На первом этапе реализации проекта грузооборот составит около 700 тыс. т в год, включая почти 300 тыс. т растительных масел и шрота на экспорт, 300 тыс. т сырья для переработки (соя, подсолнечник, рапс) и экспорт 100 тыс. т зерновых, выращенных в регионе.

В то же время, по словам Краснова, можно отметить заявленные на форуме инициативы с меньшей степенью значимости в масштабах страны. Например, в Тульской области анонсированы две новые молочные фермы (группа компаний ЖАК планирует вложить 3 млрд руб. в строительство в регионе двух молочных ферм, параметры проектов не уточняются) и комбикормовый завод на 50 тыс. т в год («Агрофид Рус» намерена вложить в проект около 2 млрд руб.). Сюда же он включает модернизацию фабрики производства мороженого примерно за 650 млн руб. («Арнест ЮниРусь») или цехов по производству пастилы за 500 млн руб. («Белевская пастила»). «Безусловно, такие вложения важны для регионов, однако они продолжают уже существующие направления бизнеса и не привносят прорывных технологий или заметного прироста производства в масштабах страны», — комментирует эксперт.



На ПМЭФ в 2025 году были представлены как масштабные проекты федерального уровня, так и локализованные инициативы в агропромышленном комплексе, вторит ему Виноградов. «Наиболее интересными и перспективными мы считаем те проекты, в которых четко прослеживается производственно-логистическая связка, экспортный потенциал, импортозамещение и масштабирование существующего бизнеса», — говорит он.



Продбезопасность или экспорт

По мнению Краснова, наиболее перспективными остаются сферы АПК, связанные либо с обеспечением внутренней продовольственной безопасности, либо с наращиванием несырьевого экспорта. Судя по проектам, объявленным на ПМЭФ, инвесторы концентрируются на производстве мяса птицы, свинины, молочной продукции. Высокий интерес к животноводству объясняется стабильным спросом на внутреннем рынке и возможностями экспорта в Азию, а также относительно коротким циклом окупаемости таких проектов, говорит он.



«В условиях ограничений импорта и изменения структуры потребления получили толчок ранее нишевые направления. Кроме упомянутого цветочного бизнеса, в фокусе остается тепличное овощеводство — спрос на отечественные свежие овощи и зелень растет, — продолжает Краснов. — Также инвесторы присматриваются к аквакультуре, органическому земледелию, дикоросам и др. В том числе на форуме обсуждались тренды на новые решения в АПК (например, цифровые платформы, сервисы для фермеров), хотя крупных соглашений по ним заявлено не было».



Виноградов тоже считает, что, несмотря на экономическую и геополитическую ситуацию, ряд направлений в АПК остаются стабильно привлекательными для вложений. В первую очередь это глубокая переработка сельхозпродукции, включая масличные культуры, крахмалопродукты и биосырье. «Такие проекты позволяют создавать добавленную стоимость внутри страны, развивать экспорт и снижать зависимость от импортных ингредиентов», — комментирует он. Второе направление — логистические объекты и инфраструктура хранения, особенно склады, холодильные мощности, элеваторы и терминалы. «Это критически важный элемент в условиях роста производства и экспорта», — подчеркивает он, добавляя, что к экспортоориентированным секторам АПК в целом сохраняется стабильный интерес инвесторов.



С учетом роста доходов населения перспективным направлением является производство аквакультуры, в первую очередь выращивание рыб семейства лососевых, считает Власов. «Также можно выделить направления селекции и генетики, развитие которых является одной из приоритетных задач в АПК на ближайшие годы», — говорит он.



Привлекательными для вложений остаются базовые продовольственные сектора с гарантированным спросом (мясо, масло, сахар, зерно), ориентированные на экспорт проекты, а также импортозамещающие проекты и инновационные направления (генетика, семена, IT в АПК), поддерживаемые государством, резюмирует Краснов.



При этом основным фактором, который может помешать реализации проектов, остается высокая ключевая ставка, что значительно повышает стоимость привлечения заемных средств, отмечает Власов. Виноградов тоже называет ключевую ставку наиболее значимым ограничивающим фактором для инвесторов. Кроме того, реализация многих соглашений, подписанных на ПМЭФ, может быть затруднена из-за задержек по предоставлению субсидий, ограничений в импортозамещении оборудования, а также нехватки компетенций и рабочих ресурсов в отдаленных регионах, перечисляет он.



«Дополнительные риски несут проекты без привязки к рынку сбыта или логистической инфраструктуре, а также те, которые завязаны на неподтвержденную господдержку, — продолжает эксперт. — В ряде случаев уже на раннем этапе может возникнуть необходимость пересмотра параметров проектов: сдвиг сроков, уменьшение объемов инвестиций или изменение географии». Вместе с тем успешному запуску проектов способствуют сразу несколько факторов. Среди них — наличие устойчивого канала сбыта, контрактов с ритейлом или экспортерами, активная позиция региональных властей, поэтапная реализация проектов с разумным CAPEX и получение статусов, предполагающих господдержку (ТОР, СЗПК, КРТ). «Проекты, в которых сочетаются экономическая реалистичность и управленческая зрелость, имеют значительно более высокие шансы на запуск и дальнейшее развитие», — уверен Виноградов.



Мощности переработки масличных продолжат расти В ходе ПМЭФ было подписано несколько соглашений, предполагающих создание мощностей по переработке масличных.



Так, ГК «Жаркофф» (Краснодарский край, занимается производством подсолнечного масла, а также выращиванием и экспортом зерна) запустит производство подсолнечного масла в Ростовской области. Выход производства на мощность 200 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла и шрота в год запланирован на 2028 год, на полную мощность — 400 тыс. т в год — в 2030-м. Мощность переработки составит до 1,5 тыс. т масличных в сутки.



«Рапстар» построит в Подмосковье комплекс по переработке рапса и сои, а в перспективе — и льна мощностью 1 тыс. т сырья в сутки, или 340 тыс. т в год. Готовая продукция будет поставляться как на экспорт, так и на внутренний рынок — на нужды комбикормовых заводов, птицеводческих, свиноводческих и животноводческих предприятий.



Кемеровский комбинат растительных масел планирует построить завод по переработке рапса мощностью 2,15 тыс. т в сутки. Инвестиции оцениваются в 9 млрд руб.



«Уфимский маслоэкстракционный комплекс “ХОМАЙ”» создаст в Башкортостане маслоэкстракционный комплекс стоимостью 7 млрд руб. Выпускаемое масло планируется поставлять как на российский рынок, так и на экспорт, в частности в Китай.

Краснов обращает внимание, что многие соглашения, озвученные на ПМЭФ-2025, отражают стремление лидеров рынка выйти за рамки привычных сегментов и географии, расширив присутствие в смежных нишах. «Так, крупные игроки инвестируют в переработку и продукты с высокой добавленной стоимостью, даже если это выходит за пределы их основного профиля. Некоторые из них также активно планируют вкладывать в строительство за пределами “родных” регионов (например, “Зеленая Долина”), выбирая площадки с лучшими условиями или ближе к рынкам сбыта, — рассуждает он. Диверсификация сейчас — это и способ минимизировать риски (распределив их между разными направлениями), и возможность захватить перспективные рынки раньше конкурентов».



По словам Власова, на фоне успешного импортозамещения и насыщения многих секторов АПК диверсификация и выход на новые рынки — одни из основных способов роста для крупных игроков. В качестве примера он называет планы выхода на рынок цветов ГК «РОСТ» — одного из крупнейших производителей тепличных овощей.



Хотя крупные агрохолдинги и продолжают диверсификацию бизнеса, однако делают это все более избирательно, отмечает Виноградов. Так, вместо масштабной экспансии по всем направлениям, как это наблюдалось в 2020—2022 годах, они сосредотачиваются на вертикальной интеграции — развитии переработки, логистики и логистической инфраструктуры, что позволяет повышать операционную эффективность и контролировать маржу. «Одновременно с этим происходит географическая диверсификация: интерес крупных компаний смещается в сторону регионов с высокой господдержкой и свободной инфраструктурой, таких как Якутия, Камчатка, Калининградская и Амурская области, — добавляет он. — На фоне нестабильной макроэкономической конъюнктуры холдинги также изучают возможности в смежных сегментах, где видят как синергию с базовым бизнесом, так и возможность захвата новых рыночных ниш». Таким образом, тренд на диверсификацию сохраняется, но приобретает более рациональный, взвешенный характер — с фокусом на возврат инвестиций, устойчивость и стратегическую релевантность, заключает эксперт.

