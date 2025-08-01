Не только еда, но и впечатления. Как в России развивается гастрономический туризм

«Абрау-Дюрсо»

Отечественные аграрии начали активно осваивать новый вид деятельности — гостевые туры с дегустацией фермерских продуктов. В первую очередь в развитие нового направления включаются малые хозяйства: для них такой формат — дополнительная возможность продвижения продукции и даже сохранения бизнеса. Государство пока не выделяет этот сегмент как отдельный, нуждающийся в поддержке. Желающим развивать его можно воспользоваться программой Минсельхоза «Агростартап» или программами поддержки внутреннего туризма. Однако сектор растет и, по мнению некоторых участников рынка, и помощь в реализации проектов, и свои «правила игры» здесь тоже необходимо разрабатывать

Российский рынок гастротуризма демонстрирует устойчивый рост, отмечает вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова. Регионы активно формируют свою идентичность через локальные продукты и гастрономические традиции. Это, по ее словам, создает мощный мультипликативный эффект для экономики — стимулирует малый и средний бизнес в сфере производства продуктов питания и напитков, развивает смежные сервисы.

Сейчас практически каждый регион России обладает гастрономическим потенциалом — вопрос только в том, насколько он осмыслен и «упакован», комментирует директор АНО «Центр поддержки сельских инициатив “Живая земля”» Алла Канаева. «Где-то сильна национальная кухня, где-то — локальный продукт, где-то — старинные рецепты, — перечисляет она. — И чем раньше регионы начинают воспринимать свой вкус как ценность, тем быстрее он становится точкой притяжения для туриста и ядром территориальной идентичности».