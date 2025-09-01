«Деметра-Холдинг» расширит экспортные ворота. Компания вложит почти 20 млрд руб. в модернизацию зерновых терминалов

«Деметра-Холдинг»

Соглашение об обновлении мощностей терминальных комплексов в портах Новороссийска и Тамани крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг подписал с администрацией Краснодарского края в конце июня. Работы по строительству и модернизации уже начались: НЗТ обзаведется новой железнодорожной инфраструктурой, терминалом по перегрузке зерновых и масличных, объектами для хранения и транспортировки растительного масла, а на ЗТКТ будут реконструированы причалы, проведено дноуглубление и возведена новая галерея

В ходе Петербургского международного экономического форума «Деметра-Холдинг» подписал трехсторонние протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций с администрацией Краснодарского края, администрацией Новороссийска, а также муниципальным образованием «Темрюкский район». Первый документ предусматривает строительство третьей очереди терминального комплекса «Новороссийского Зернового Терминала» (НЗТ) с инвестициями более 10,8 млрд руб. Второй — комплексную модернизацию портовой инфраструктуры «Зернового Терминального комплекса Тамань» (ЗТКТ) стоимостью свыше 9 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.

Реализацию обоих проектов планируется завершить в обозначенные сроки: на НЗТ —к 2029 году, на ЗТКТ — к 2028-му, утверждает заместитель гендиректора по взаимодействию с государственными органами и внешним коммуникациям «Деметра-Холдинга» Александр Кривошеев. После их запуска на каждом из объектов появится до 150 новых рабочих мест — сейчас на НЗТ работает около 370 сотрудников, на ЗТКТ — 290.

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края считает проекты «Деметра-Холдинга» приоритетными для развития региона и окажет необходимую поддержку, рассказал его представитель «Агроинвестору». Успешная реализация укрепит экспортный потенциал российского и кубанского АПК, подтвердив стратегическую роль региона на мировом аграрном рынке.

Рост мощности, и конкурентоспособности