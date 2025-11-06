разделы

Кто построит теплицы в ДФО? Расположить в округе свои предприятия планируют сразу два инвестора

Весной этого года о планах построить тепличные комплексы в Хабаровском крае сообщили компания «Династия» и ГК «Рост». Общая площадь новых комбинатов
может составить 55 га. Эксперты считают, что как в этом регионе, так и в целом на Дальнем Востоке, тепличные проекты нужны, однако при их реализации
необходимо учитывать местную специфику. Среди главных рисков можно выделить — сложную логистику, малую численность населения и конкуренцию с китайской
продукцией

В марте этого года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент холдинга «» Александр Рудаков подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в строительстве современного круглогодичного тепличного комплекса общей площадью 25,15 га (включая распределительный центр). Инвестиции должны составить 19 млрд руб. Реализовывать проект будет группа «Династия», основным владельцем которой, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, является Иван Крыханов, бывший топ-менеджер «Эко-культуры». «Династия» уже владеет тепличными комплексами в Ставропольском крае, Воронежской области, республике Северная Осетия — Алания и начала строительство в Ростовской области.

Представитель группы ранее рассказывал «», что компания смотрит в сторону перспективных регионов для развития бизнеса и отрасли в соответствии с требованиями рынка. Один из таких шагов в развитии — расширение географии присутствия за счет строительства нового тепличного комплекса в Дальневосточном федеральном округе. Предприятие мощностью более 13 тыс. т овощей в год станет крупнейшим в Хабаровском крае и позволит увеличить самообеспеченность региона на 12 процентных пунктов — до 43% уже через пару лет. Ввод комплекса запланирован на 2027 год. Компания рассчитывает выращивать огурцы, томаты, а также ягоды, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

