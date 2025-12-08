Инвестиции со столетним горизонтом. Производство орехов может быть высокодоходным, но не быстро

Pixabay

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Орехи — тот сегмент, который пока еще сильно зависит от импорта. Некоторые виды данной продукции в России выращивать не представляется возможным из-за климата, однако значительную часть орехов, которые сейчас завозят из-за рубежа, все же можно было бы производить в нашей стране. Закладки ореховых насаждений в разных регионах, в основном южных, идут, хотя и достаточно медленно. Большинство инвесторов отпугивает долгий возврат вложений. Те же предприниматели, которые уже начали инвестировать в ореховые сады, готовы к тому, что прибыль они быстро не получат, зато это игра вдолгую, ведь плодоносить и приносить прибыль ореховые посадки при правильном уходе могут до ста лет

Согласно данным Международной ассоциации ореховодов, 90 % реализуемых в России орехов импортные — в основном из Турции и Азербайджана. Внутри страны их выращивается порядка 20-30 тыс. т. При этом значительную долю этого объема — около 80 % — дают приусадебные участки. Промышленное выращивание орехов находится только в начале своего развития, утверждает президент организации Роман Фурсенко.

По информации консалтинговой компании Neo, валовой сбор орехоплодных культур в России в 2024 году составил 28,1 тыс. т. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина прогнозирует, что в 2025-м показатель достигнет 28,4 тыс. т. Площади под ореховыми насаждениями расширились с 8,7 тыс. га в 2014-м до 17,7 тыс. га в прошлом году, то есть более чем в два раза. «Долгосрочные прогнозы указывают на устойчивый рост — производство орехов в России будет увеличиваться со среднегодовым темпом около 4-5 % в ближайшие пять лет, — считает она. — Это означает, что к 2030-му валовой сбор орехов может составить 34-36 тыс. т при условии сохранения активности инвесторов и вступления в плодоношение новых насаждений».

#UNCUT#

Инвесторы активизировались?

Инвестиционная активность в ореховодстве за последний год усилилась, обращает внимание Корягина. Об этом говорит рост индекса физического объема вложений в процентах к аналогичному периоду предыдущих лет. Если в 2020—2022 годах показатель колебался в пределах 95-108 %, то в январе — марте 2025-го увеличился до 114,5 %, приводит цифры она. Наибольший интерес инвесторы проявляют к грецкому ореху и фундуку, так как эти культуры адаптированы к климату юга России, на них есть спрос на внутреннем рынке и имеется потенциал экспорта. Кроме того, фундук скороплодный и плодоносит уже с пятого года, что снижает срок окупаемости.