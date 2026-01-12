«Рустарк» модифицирует крахмалы. Новое предприятие компания запустит во втором квартале 2026 года

«Рустарк»

Мощность завода по выпуску пищевых и технических модификаций крахмалов превысит 60 тыс. т продукции в год. Общие вложения в производство, расположившееся в Краснодарском крае, составят около 7,5 млрд руб., окупить их инвестор планирует в течение 10 лет. Эксперты называют проект весьма актуальным, ведь в отдельных сегментах потребление на 70-85% до сих пор закрывается импортом. Появление локальных мощностей снизит риски для пищевой и технической индустрии и позволит компании занять устойчивую рыночную нишу

В ноябре 2025 года компания «Рустарк» сообщила о высокой степени готовности своего строящегося на Кубани завода по производству крахмалов. Реализация проекта началась в 2024-м и уже во втором квартале 2026-го новые мощности планируется ввести в эксплуатацию. В середине декабря на предприятии завершалась стадия установки технологического оборудования. Завод станет первым в России полномасштабным производством различных видов пищевых и технических модифицированных крахмалов в объеме более 60 тыс. т в год. Инвестиции в строительство составили около 7,5 млрд руб. Главная задача проекта — развитие отечественного производства критически важных ингредиентов с целью обеспечения продовольственной безопасности страны, снижение импортозависимости и развитие экспортных поставок продукции глубокой переработки зерна с высокой добавленной стоимостью.

В качестве сырья предприятие будет использовать восковидную и зубовидную кукурузу, нативные картофельный и тапиоковый крахмалы. Ежегодно завод будет перерабатывать около 70-80 тыс. т сырья (в пересчете на восковидную кукурузу), уточняет гендиректор «Рустарка» Александр Кияткин. «Что касается зубовидной кукурузы, то у нас в Краснодарском крае и соседних районах выращивается около 2 млн т кукурузы необходимого качества, для наших текущих и будущих проектов такого объема достаточно», — отмечает он.