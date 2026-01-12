разделы

реклама

журналы

Вебинар «Проблемы реализации права на выкуп земли из аренды»
Вебинар «Проблемы реализации права на выкуп земли из аренды»

«Рустарк» модифицирует крахмалы. Новое предприятие компания запустит во втором квартале 2026 года

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Мощность завода по выпуску пищевых и технических модификаций крахмалов превысит 60 тыс. т продукции в год. Общие вложения в производство, расположившееся в Краснодарском крае, составят около 7,5 млрд руб., окупить их инвестор планирует в течение 10 лет. Эксперты называют проект весьма актуальным, ведь в отдельных сегментах потребление на 70-85% до сих пор закрывается импортом. Появление локальных мощностей снизит риски для пищевой и технической индустрии и позволит компании занять устойчивую рыночную нишу

В ноябре 2025 года компания «Рустарк» сообщила о высокой степени готовности своего строящегося на Кубани завода по производству крахмалов. Реализация проекта началась в 2024-м и уже во втором квартале 2026-го новые мощности планируется ввести в эксплуатацию. В середине декабря на предприятии завершалась стадия установки технологического оборудования. Завод станет первым в России полномасштабным производством различных видов пищевых и технических модифицированных крахмалов в объеме более 60 тыс. т в год. Инвестиции в строительство составили около 7,5 млрд руб. Главная задача проекта — развитие отечественного производства критически важных ингредиентов с целью обеспечения продовольственной безопасности страны, снижение импортозависимости и развитие экспортных поставок продукции глубокой переработки зерна с высокой добавленной стоимостью.

В качестве сырья предприятие будет использовать восковидную и зубовидную кукурузу, нативные картофельный и тапиоковый крахмалы. Ежегодно завод будет перерабатывать около 70-80 тыс. т сырья (в пересчете на восковидную кукурузу), уточняет гендиректор «Рустарка» Александр Кияткин. «Что касается зубовидной кукурузы, то у нас в Краснодарском крае и соседних районах выращивается около 2 млн т кукурузы необходимого качества, для наших текущих и будущих проектов такого объема достаточно», — отмечает он.

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №12, декабрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2025
Инерционно-выжидающие инвестиции. В АПК заявляются новые крупные проекты, но компании рассчитывают на снижение стоимости кредитов

«Агроинвестор»

Инерционно-выжидающие инвестиции. В АПК заявляются новые крупные проекты, но компании рассчитывают на снижение стоимости кредитов
Антихрупкий АПК России. Как монетизировать нестабильность в эпоху тарифных войн

«Агроинвестор»

Антихрупкий АПК России. Как монетизировать нестабильность в эпоху тарифных войн