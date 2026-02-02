Возможности для интенсивного прироста. Около 35 тыс. га водоемов России пригодны для организации предприятий рыбоводства

«Мелком»

Глобальное производство аквакультуры постепенно увеличивается: за последние пять лет прибавка составила почти 20%. И искусственное выращивание рыбы продолжит набирать обороты, считают эксперты. Россия может занять достойное место на мировом рынке аквакультурной продукции, ведь в стране имеется большое количество акваторий, подходящих для разведения рыбы, в том числе ценных видов. В то же время до недавних пор отечественные компании почти полностью зависели от зарубежных кормов и рыбопосадочного материала. И если в части импортозамещения кормов ситуация серьезно улучшилась, то по направлению генетики все еще есть над чем работать

По итогам 2024 года мировое производство продукции аквакультуры превысило 101 млн т, информирует аналитический центр Рыбного союза. Согласно данным «Инарктики» (российский лидер рынка аквакультурного лосося), именно рыбоводство обеспечивает около 80% мирового предложения лососевых. По прогнозу специалистов компании, к 2033 году объем выращенной в мире рыбы может составить 112 млн т, в то время как естественный вылов будет находиться на уровне 94 млн т.



В России темпы роста в аквакультуре выше мировых: производство продукции в этой категории, по данным на начало 2025 года, увеличилось на 33% за пять лет, отчасти благодаря эффекту низкой базы. Сейчас долю нашей страны на глобальном рынке рыбоводства Рыбный союз оценивает лишь в 0,4%.



Аквакультурный баланс

Зампредседателя Правительства России Дмитрий Патрушев осенью прогнозировал, что производство продукции аквакультуры в 2025 году достигнет 400 тыс. т. За последние десять лет данное направление удвоило свои показатели, отмечал он. «Тем не менее емкость этого рынка очень значительная, как в России, так и во всем мире», — подчеркивал чиновник.



По оценке «Рексофт Консалтинг», объем выпуска рыбоводческой продукции в прошлом году составил 390 тыс. т против 380 тыс. т годом ранее. При этом в 2024-м отмечалось снижение производства примерно на 5%, напоминает управляющий директор Центра компетенций в АПК компании Дмитрий Краснов.



Согласно информации Рыбного союза, за три квартала 2025-го объемы были на уровне показателя за аналогичный период годом ранее — более 270 тыс. т. Небольшое снижение год к году наблюдалось в сегменте лососевых и карповых: их производство за январь — сентябрь составило около 100 тыс. и 80 тыс. т соответственно, уточняет аналитик организации Николай Мочалов. «При этом осетровые показали рост на 25% год к году, объем их выпуска превысил 6 тыс. т, а производство морепродуктов в российской аквакультуре прибавило 5%, перевалив за 75 тыс. т», — добавляет он.



В отличие от мира, где объем выращивания в аквакультуре уже превысил показатели добычи, в России доля аквакультурной рыбы пока не достигла и 10% от вылавливаемой, комментирует гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. Более активное развитие отрасли, с точки зрения эксперта, сдерживает дорогое финансирование, так как аквакультура в силу технологической специфики требует вложений в оборотные средства в течение нескольких месяцев или лет, в зависимости от технологического цикла и режима продаж. Среди других тормозящих развитие сектора факторов он называет биологические риски, заболевания, в том числе возникающие вследствие нарушения технологий выращивания и погодных условий, а также недостаток качественного рыбопосадочного материала.







Отечественная аквакультура обладает значительным стратегическим потенциалом для обеспечения продовольственной безопасности страны в части снабжения населения рыбой, уверен директор департамента маркетинга ГК «Мелком» Евгений Шалаев (одно из направлений компании — выращивание и продажа товарной рыбы, разведение рыбопосадочного материала, изготовление слабосоленой икры). Согласно мировым тенденциям, на долю рыбоводства в 2024 году приходилось 52% всего объема потребляемой рыбы, в то время как в России этот показатель составляет лишь около 7%, знает он. Это свидетельствует о существенном резерве для роста. «Россия располагает уникальными природными условиями для интенсивного развития отрасли: порядка 35 тыс. га водоемов пригодны для организации пастбищного, прудового и садкового рыбоводства», — напоминает руководитель.



Вклад субъектов

Один из крупнейших регионов по выращиванию товарной рыбы в России — Мурманская область. По информации Росстата, производство там данной продукции в живом весе в 2024 году составило почти 54,9 тыс. т, а за первые полгода 2025-го — 30,75 тыс. т. Ключевое предприятие, внесшее вклад в выращивание рыбы в регионе, — «Инарктика». Из отчета производителя следует, что за 2024 год им было реализовано 24,3 тыс. т рыбы (потрошенной с головой — ПСГ), выращенной в Мурманской области. Также в данном регионе у «Инарктики» есть рыбоперерабатывающая фабрика, годовая мощность которой составляет 109 тыс. т.



В позапрошлом году компания зашла еще в один регион — Нижегородскую область, где приобрела смолтовый завод. Помимо Мурманской и Нижегородской областей, «Инарктика» ведет свою деятельность в Республике Карелия. Там у нее также есть смолтовые мощности, на которых в 2024 году был получен первый малек, а объем реализации рыбы ПСГ и икры с предприятий компании, которые находятся в этом регионе, составил 1,5 тыс. т.



Итого в периметре «Инарктики» четыре смолтовых завода общей мощностью около 10 млн шт. малька в год, а также рыбоводные предприятия в Карелии и Мурманской области, на которых потенциально можно выращивать 60 тыс. т рыбы в живом весе. Выручка компании по итогам 2024-го выросла на 11% относительно 2023-го и составила 31,5 млрд руб. Продажи «Инарктики» за упомянутый период снизились на 9%.







Карелия — второй регион Северо-Запада по объемам производства аквакультурной продукции. По данным Росстата, в 2024 году показатель в регионе составил 21,3 тыс. т, а за первое полугодие 2025-го — 7,9 тыс. т. В Министерстве сельского и рыбного хозяйства республики «Агроинвестору» сообщили, что регион занимает третье место в стране по общему объему производства рыбы с долей в 8,5% и первое — по выращиванию форели (порядка 50%). В 2024 году в Карелии было произведено 33,5 тыс. т объектов аквакультуры (87,7% к 2023 году, 96% к 2020-му), в том числе 21,3 тыс. т товарной рыбы. «Снижение выращивания обусловлено проблемами с обеспечением и качеством завезенного в 2022 году рыбопосадочного материала, а также качеством закупаемых рыбных комбикормов», — поясняет представитель местного агроведомства.



Минувший сезон поставил перед аквакультурой Карелии другие серьезные вызовы. «Экстремально жаркий июль 2025 года привел к прогреву водоемов в южной части республики, включая Ладожское озеро, до температур 25-27 °С выше нуля. Это вызвало высокий отход как товарной рыбы, так и посадочного материала, — делится специалист министерства. — Пострадали крупные предприятия, в некоторых хозяйствах увеличился отход рыбы». В результате объем выращивания рыбы по итогам ушедшего года в Карелии снизился на 10%, до 30 тыс. т. В сложившихся условиях стратегический путь развития отрасли региональный Минсельхоз видит в освоении новых площадок в акватории Белого моря. «Морская среда обладает значительными преимуществами: форель там более устойчива к заболеваниям и демонстрирует темпы роста в полтора раза выше, чем в пресных водоемах», — уточняет представитель ведомства. Сейчас в Карелии такое выращивание осуществляет компания «Седлецкие» в Лоухском районе. В ближайшее время к рыбохозяйственной деятельности в акватории Белого моря планирует приступить и «Инарктика» с возможным объемом выращивания порядка 10 тыс. т рыбы и мидий.







Еще один достаточно крупный игрок аквакультурного сегмента — Ленинградская область. По информации Росстата, в регионе в 2024 году выращено 11,1 тыс. т рыбы в живом весе, реализовано 4,55 тыс. т. По словам специалиста Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона, область занимает лидирующие позиции в рыбоводстве. Природно-климатические условия и водный фонд области позволяют использовать преимущественно индустриальный способ выращивания рыбы в садках на естественных водоемах, где сформированы рыбоводные участки. Главный объект выращивания — радужная форель (97% всего объема аквакультурной рыбы). Кроме того, местные хозяйства производят такие виды рыб, как осетровые, сиговые, клариевый сом, карп (сазан), палия и судак. Ведутся эксперименты по товарному выращиванию тилапии, сибаса в пресной воде, креветки, раков.



Мониторинг аквакультурного производства ведется по порядка 50 индустриальным товарным рыбоводным предприятиям, функционирующим на территории Ленинградской области, делится представитель комитета. За 2025 год объем выращивания, по предварительной оценке, составил 9,5 тыс. т. Основные водные объекты Ленобласти, используемые для товарного рыбоводства, — реки Вуокса, Свирь, Ладожское озеро, Финский залив Балтийского моря.



В последние годы получило широкое распространение создание установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) для выращивания рыбы на объемы от 5 до 50 т в год, продолжает специалист. На территории области функционируют уже более 15 УЗВ. Преимущественно в хозяйствах с использованием данной технологии взращивают посадочный материал радужной форели и палии, а также теплолюбивые объекты аквакультуры: осетровых, клариевого сома, сибаса, тилапию.



Сбыт внутренний и внешний Вся продукция аквакультуры, выращенная предприятиями Карелии, поставляется на российский рынок. В местном Министерстве сельского и рыбного хозяйства «Агроинвестору» рассказали, что крупные рыбоводные хозяйства региона — компания Николая Федоренко, «Кала я марьяпоят», «Карельская форель», «Фишфорель», «Карельские рыбные заводы» — развивают собственные сети для реализации фирменной продукции — их торговые точки расположены как в самой республике, так и в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Продукция многих производителей реализуется в том числе через интернет-магазины. Ряд предприятий продают выпускаемую продукцию на специализированном оптово-розничном рыбном рынке «Москва на волне» («Кала-Ранта», «Карельские рыбные заводы», «Форкос» и другие). Этому способствует активное строительство рыбоводными предприятиями мощностей по переработке рыбы, подчеркивает представитель ведомства. «Уже около трети рыбоводных хозяйств республики располагают собственными цехами по первичной и глубокой переработке рыбы, — уточняет он. — Действует 26 цехов на базе 22 предприятий, которые стабильно наращивают объемы собственной переработки рыбы, и уже более половины товарной рыбы перерабатывается».



Экспорт карельской продукции аквакультуры пока не развит, но данное направление имеет значительный потенциал, считают в Министерстве сельского и рыбного хозяйства республики. «Сейчас ряд предприятий прорабатывают вопросы реализации продукции в Бразилию, а также на рынки дружественных стран — Беларуси, Узбекистана, — рассказывает представитель агроведомства. — Перспективным рынком для вывоза форели является также Китай». Планы по наращиванию экспорта из региона к 2030 году включают комплексный подход и связаны с расширением торгово-экономических связей с дружественными и нейтральными странами за счет активного продвижения карельской продукции на международных выставках и бизнес-миссиях, реализацией экспортоориентированных инвестиционных проектов, в частности строительством новых рыбодобывающих судов в рамках механизма инвестиционных квот, освоением новых рынков, включая страны Азии и Латинской Америки, с учетом адаптации к их требованиям и стандартам.

Основными производителями товарной продукции аквакультуры в регионе являются СХП «Кузнечное», «Рыбстандарт», ГК «Гавань», «Виктория», «Рыбная Ферма», «Приморское», СХП «Северо-западный рыбный поток», «Форель на Свири». Годовые объемы производства на этих предприятиях от 500 до 2 тыс. т. Ряд областных рыбоводных хозяйств имеют собственные цеха предпродажной подготовки и глубокой переработки выращенной рыбы.



«Традиционно с первой половины ноября в Ленинградской области в форели начинает созревать икра, и, следовательно, стартует сезон заготовки форелевой икры слабой соли, — делится представитель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплекса региона. — Рыбоводные предприятия стремятся выращивать преимущественно самок форели (90% всего стада), так как у них хороший темп роста, лучшая выживаемость и есть дополнительный продукт — пищевая икра. Заготовка форелевой икры длится до марта следующего года». Ежегодное производство пищевой икры форели в Ленинградской области составляет более 50 т.



В последнее время рыбоводческие хозяйства региона проявляют более активный интерес к выращиванию осетровых видов рыб, отмечает представитель агроведомства области. Их не так много выращивают, как форели, но объемы производства ежегодно растут. Для осетровых в регионе холодно, поэтому их разводят в бассейнах с использованием УЗВ. Так, в рамках КФХ Антона Алексеева в Гатчинском районе сформировано стадо осетров, от которого он получает черную икру в объеме до 200-300 кг в год. «Перспективы у осетроводства в Ленобласти есть, но хозяйств, занимающихся этим объектом аквакультуры, немного, так как сроки окупаемости большие и специализация нашего региона не осетровая», — поясняет представитель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона.







Еще один регион Северо-запада, где развивается направление товарного рыбоводства, — Архангельская область. И хотя объемы выращиваемой продукции в регионе пока невелики, местные рыбоводы демонстрируют положительную динамику. В областном Министерстве агропромышленного комплекса и торговли региона «Агроинвестору» рассказали, что деятельность по товарному выращиванию рыбы в области осуществляют шесть хозяйств. Основный объект аквакультуры — радужная форель. С 2024 года одно предприятие приступило к выращиванию сибирского осетра. Оценка производства продукции аквакультуры в регионе в 2025 году — 230 т (годом ранее — 208 т).



Корма и генетика

Валовое производство продукции аквакультуры в России включает ценные породы рыб — лососевые, осетровые, сиговые, растительноядные (карповые), а также мидии и водоросли. «Для конкурентоспособного по себестоимости с мировыми производителями лосося и форели нужны специфические водные участки с точки зрения глубин, насыщенности кислородом, температур воды, периода выращивания, а также высокоэнергетические корма и хорошая генетика, — обращает внимание Голохвастов. — Что касается карпа, белого амура, толстолобика — их выращивать существенно проще, особенно в южных регионах, где эту рыбу потребители любят, и корма там нужны несложные. А моллюскам и водорослям вообще корма не нужны».



Таким образом, чтобы наращивать в стране производство ценных пород рыб и сделать его максимально конкурентоспособным, нужно совершенствовать генетику и увеличивать выпуск качественных кормов, подчеркивает эксперт. По информации Росстата, объем производства кормов для лососевых и осетровых в России увеличился с 26 тыс. т в 2021 году до 51 тыс. т в 2024-м, а импорт всех кормов для выращивания рыбы снизился со 170 тыс. т до 35 тыс. т соответственно. За 8 месяцев 2025 года российскими предприятиями было произведено 74 тыс. т рыбных кормов.



В целом рост потребления кормов коррелирует с увеличением производства ценных пород рыб в аквакультуре, в основном лососевых, говорит Голохвастов. При этом расширение объема выпуска отечественных кормов за последние годы было очень значительным — за счет вытеснения зарубежной продукции. Однако, так как ввоз рыбных кормов значительно снизился, дальнейшие перспективы наращивания их внутреннего производства на замену импорта небольшие, но при условии увеличения объемов аквакультурной продукции рынку будет необходимо и больше кормов.



Новые проекты как в генетике, так и в кормопроизводстве в последнее время появляются регулярно. Так, в Кингисеппском районе Ленинградской области в 2024 году был введен в эксплуатацию завод по производству кормов для рыб на базе мясоперерабатывающего производства «Нейма» мощностью до 3 тыс. т в год. Также в начале 2024-го открылось небольшое кормовое производство «Форват-Корма» на 500 т в год, использующее в рецептуре кормов для рыб наработки областных рыбоводных предприятий и отечественные научные исследования. А в поселке Ропша Ломоносовского района расположен Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства — филиал ФГБУ «Главрыбвод» — старейшее рыбоводное предприятие региона, занимающееся производством рыбопосадочного материала радужной форели собственной селекции и посадочного материала ладожской палии для целей искусственного воспроизводства, информирует представитель местного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.



По планам Минсельхоза, напоминает Голохвастов, перед Россией стоит задача к 2030 году закрывать российскими кормами 90% потребности рынка. По оценке Патрушева, объем их выпуска для ценных пород рыб через пять лет должен оставить порядка 250 тыс. т. Оценка «Агриконсалта» более консервативная: с учетом продолжающего роста отечественного производства аквакультуры и снижения импорта кормов для рыбоводческих предприятий в 2030 году в России будет выпускаться около 164 тыс. т высокоэнергетических кормов для ценных пород рыб, преимущественно лососевых.



Что касается рыбопосадочного материала (РМП), или малька, в теории его производство увеличивается пропорционально объемам в аквакультуре, продолжает Голохвастов. На практике же выпуск РМП радужной форели рос даже быстрее за счет повышенных норм отхода у ряда производителей и потребителей малька. Так, по итогам 2023 года, доля РМП форели от российских компаний составила 96% общего потребления (4% пришлось на импорт). В 2024-м показатели были примерно такими же, уточняет эксперт.



Иначе обстоит ситуация с оплодотворенной икрой форели, из которой получают малька. В 2023-м доля ее импорта составила порядка 80%, отечественными игроками было закрыто лишь 20% потребности, знает Голохвастов. В 2024-м доля российских производителей «немного подросла», отмечает он, не называя цифр.



В 2025—2030 годы среднегодовой темп роста объемов выпуска рыбных кормов в России составит порядка 14%. Через пять лет внутреннее производство может приблизиться к 230 тыс. т, прогнозирует Мочалов. Планируемое увеличение уровня самообеспеченности рыбными кормами до 90%, а рыбопосадочным материалом до 80% позволит обеспечить стабильное развитие российской аквакультуры, уверен он.







Выращивание товарной рыбы, будучи высокорентабельным бизнесом, сопряжено со значительными операционными затратами, акцентирует внимание Шалаев. Ключевой статьей расходов являются корма. «В 2022 году, когда кормовая отрасль столкнулась с серьезным вызовом, связанным с уходом с рынка ведущих международных производителей кормов для ценных пород рыб, отечественные производители не были готовы к мгновенной компенсации возникшего дефицита, — рассказывает он. — Данная ситуация, однако, стала катализатором для качественного развития внутреннего производства». По его словам, речь идет не только о наращивании объемов, но в первую очередь о глубокой специализации и внедрении научного подхода для улучшения качества кормов и конечного продукта — рыбы.



Еще в 2020 году в стране производили не более 20 тыс. т рыбных кормов, напоминает Шалаев. В 2025-м же было выпущено уже 120 тыс. т (предварительная оценка). «Конечно, темпы роста рынка имеют свойство охлаждаться, но к 2030-му, на мой взгляд, стоит ожидать внутреннее производство на отметке более 200 тыс. т в год, — делится своим мнением руководитель. — Перед нами стоит амбициозная, но совершенно доступная цель, которая закреплена в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, — к 2030 году обеспечить 90% потребности в кормах за счет собственного производства».



«Мелком» со своей стороны в качестве практического шага по импортозамещению и укреплению сырьевой базы в 2025 году ввел в эксплуатацию новый современный завод на базе Вяземского комбината в Смоленской области проектной мощностью 108 тыс. т кормов в год. Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием, обладает выгодной логистикой для снабжения рыбоводческих хозяйств и выпускает полнорационные корма для рыб. Рецептуры разработаны Научно-техническим центром группы совместно со специалистами ВНИРО с учетом всех этапов роста рыб и строгих требований к охране водных объектов.



Господдержки недостаточно?

Важную роль в импортозамещении в отрасли играет государственная поддержка. «Для нас меры господдержки — это не абстрактные механизмы, а реальные, работающие инструменты, которые обеспечивают финансовую и организационную устойчивость масштабных проектов, — подчеркивает Евгений Шалаев. — Особенно значимым является видимый эффект от системной работы по продвижению российской рыбной продукции, которая формирует долгосрочные рынки сбыта и тем самым закладывает основу для окупаемости инвестиций». Последовательная государственная политика в области импортозамещения и развития аквакультуры выступает для ГК «Мелком» ключевым фактором, формирующим уверенность в долгосрочных инвестициях и позволяющим реализовывать проекты, направленные на укрепление отечественного производства, акцентирует внимание топ-менеджер.



По информации Дмитрия Краснова, в следующие пять лет аквакультурные хозяйства могут рассчитывать на серьезную поддержку. В 2024—2025 годах введен механизм грантов и субсидий на создание рыбоводных питомников и инкубаторов молоди. «Данный инструмент направлен на решение проблемы дефицита посадочного материала, — поясняет эксперт. — Цель — довести самообеспечение мальками форели и лосося до 80% к 2030 году». Также субсидируются проценты по кредитам на строительство новых аквакультурных ферм, закупку оборудования (садков, аэраторов и пр.). Для снижения зависимости от импорта кормов государство поддержало и возведение заводов по выпуску кормов, благодаря чему за последние годы запущены предприятия в Северной Осетии, Тверской и Астраханской областях, перечисляет Краснов.







Регионы, в которых развивается аквакультура, разрабатывают и свои меры поддержки рыбоводческих хозяйств. Так, в Ленинградской области предприятиям аквакультуры предоставляется господдержка, которая включает более восьми направлений, финансируемых из средств федерального и областного бюджетов, информирует представитель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона. В том числе с 2024 года действует возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры из выращенных участником отбора объектов рыбоводства. Помимо этого, хозяйствам возмещают часть прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию предприятий по выращиванию рыбы, содержание племенного маточного поголовья, а также маточного поголовья основного стада рыб. Также компаниям аквакультуры Ленобласти возмещают часть затрат на уплату страховых взносов по договорам страхования в секторе товарного рыбоводства.



Как и другие сельскохозяйственные товаропроизводители, рыбоводные предприятия Ленинградской области могут получать субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, гранты для крестьянских (фермерских) хозяйств, а также могут взять в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по льготной ставке, добавляет представитель регионального агроведомства.



В Архангельской области в целях развития аквакультуры за счет средств областного бюджета в период с 2017 по 2024 год проведены работы по исследованию водных объектов в целях определения потенциально пригодных для производства товарной аквакультуры, рассказали «Агроинвестору» в местном Министерстве агропромышленного комплекса и торговли. По итогам проведенных работ выявлено 70 таких объектов с суммарным потенциалом возможного выращивания форели порядка 15 тыс. т в год.



Кроме того, хозяйствам, занимающимся данным видом деятельности, за счет областного бюджета субсидируются затраты на приобретение кормов, оборудования, рыбопосадочного материала и реализованную продукцию. Данные виды субсидий предусмотрены и на 2026 год, дополняет представитель ведомства.







В то же время большинство товарных производителей, занимающихся аквакультурой, оценивают уровень реально получаемой государственной поддержки как минимальный, утверждает Андрей Голохвастов. «Федеральных мер практически нет, разве что льготные кредиты и лизинг, частичное возмещение понесенных капитальных затрат, — уточняет он. — Да, есть региональная поддержка, но объем этой помощи, если соотносить с потребностью, тоже невелик, особенно в последние годы».



Таким образом, в 2024 и 2025 годах финансовое положение отрасли несколько ухудшилось. По информации Рыбного союза, если за девять месяцев 2024 года рентабельность активов в аквакультуре находилась на уровне 9%, то за такой же период в 2025-м показатель опустился до 1%, а рентабельность проданных товаров за аналогичное время сократилась с 62 до 32%. «В последние два года на рынке звучало достаточно много предложений по продажам аквакультурных предприятий, — знает Голохвастов. — И инвестиционная активность в рыбоводстве сейчас идет только или со стороны тех компаний, которые давно в отрасли и продолжают реализацию проектов на более поздних стадиях, или от крупных инвесторов федерального уровня с большими финансовыми возможностями».



Николай Мочалов подтверждает: в аквакультуре, как и в целом в агропроме, новые вложения пока представлены либо продолжением реализации на поздних стадиях уже запущенных проектов, либо вложениями инвесторов федерального масштаба, таких, например, как «Инарктика». До заметного снижения ключевой ставки ситуация вряд ли изменится, однако через 5-10 лет темпы роста производства аквакультурной продукции могут стать более существенными, не исключает эксперт. Тогда процесс перехода на отечественные корма и посадочный материал в основном завершится, и это создаст надежную основу для дальнейшего развития российского рыбоводства, объясняет он. По прогнозу Россельхозбанка, к 2030 году аквакультура может привлечь до 164 млрд руб. инвестиций.

