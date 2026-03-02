«Надежда» вернется с переработкой. Курская компания возведет новые мощности в свободной экономической зоне

«Надежда»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

От вторжения ВСУ в Курскую область пострадали немало сельхозпредприятий, чей бизнес был частично или полностью разрушен. Чтобы стимулировать компании восстанавливать потерянные активы и осуществлять новые вложения, правительство создало в регионе свободную экономическую зону, которая обещает инвесторам ряд льгот. В числе участников СЭЗ значится предприятие «Надежда», в 2024 году лишившееся части поголовья и мощностей мясокомбината. Заметный игрок на областном свиноводческом рынке планирует построить новый мясоперерабатывающий комплекс за 2,5 млрд руб

Мясоперерабатывающий комплекс по убою и переработке свиней в с. Любимовка Курской области может построить местная компания «Надежда». О намерениях инвестора в середине января на заседании облправительства рассказала министр сельского хозяйства региона Наталья Гончарова.

«Надежда» была создана в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства» в 2006 году. В 2007-м и 2008-м предприятие запустило две очереди свинокомплекса в Большесолдатском районе на 20 тыс. и 30 тыс. свиней. В 2011-м открыло собственный племенной репродуктор закрытого типа мощностью 20 тыс. голов (д. Куриловка, Суджанский район), а также первую очередь мясокомбината, рассчитанного на убой 40 свиней в час, ежегодную выработку 15 тыс. т мяса и субпродуктов первой категории, производство 600 т продукции глубокой переработки.

В 2013-м был введен в эксплуатацию еще один свинокомплекс на 60 тыс. голов в год, в том числе 14 тыс. племенных животных (д. Будище), а также свинокомплекс в ур. Дальнее Маховое (оба населенных пункта находятся в Большесолдатском районе) на 40 тыс. голов. В 2014-м запущены цех глубокой переработки свинины мощностью 10 т в смену и линия по убою крупного рогатого скота на 30 голов. В 2018-м году в д. Будище компания открыла еще одну площадку откорма почти на 20 тыс. голов. Таким образом, за годы работы производственные мощности «Надежды» выросли до более чем 310 тыс. свиней в год.