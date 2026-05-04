«Содружество» двигается на Восток. Компания инвестировала более 14 млрд руб. в строительство МЭЗ в Амурской области

Соглашение о возведении в регионе завода по переработке сои ГК «Содружество» и правительство региона подписали еще в 2019 году. Сейчас проект находится на финальной стадии: производство планируется запустить еще до конца текущего года. С одной стороны, новое предприятие позволит экспортировать больше продукции с добавленной стоимостью, а для местных аграриев может стать стимулом для расширения посевов под соей. С другой, с учетом текущей конъюнктуры, а также в силу ограниченных логистических возможностей Амурской области инвестору может быть непросто решить вопросы как с закупкой сырья, так и со сбытом готовых продуктов

Соглашение о сотрудничестве между ГК «Содружество» и правительством Амурской области о реализации в регионе проекта строительства мощностей по глубокой переработке сои и производству изолята соевого белка было подписано еще в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Первый камень был заложен летом 2023-го. Тогда губернатор области Василий Орлов отмечал, что возведение завода — это стратегически важное событие для сельского хозяйства региона и говорил, что перед местными аграриями стоит задача выйти на производство 2 млн т сои в год. «Мы постепенно двигаемся к тому, чтобы перерабатывать 70% этой культуры в области», — подчеркивал он. Предприятие «Содружества» будет осваивать до 1 млн т сырья ежегодно. С учетом уже имеющихся в регионе МЭЗ после выхода проекта на полную мощность Амурская область сможет ежегодно перерабатывать около 1,5 млн т масличных (в основном сои). Объем инвестиций в проект ранее заявлялся на уровне 14,2 млрд руб.