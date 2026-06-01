Цветы пошли в рост. За пять лет их производство увеличилось почти в два раза

ГК «Горкунов»

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Цветочная отрасль в России стабильно развивается. В прошлом году отечественные компании вырастили уже свыше 470 млн шт. цветов на срез. Несмотря на впечатляющие цифры, рынок все еще находится в серьезной зависимости от импортного посадочного материала. Возникают финансовые сложности и с запуском новых тепличных проектов. Существенное давление на сегмент сезонных цветов оказывает импорт. Что касается перспектив, большую роль в поддержке положительной динамики участники рынка отводят господдержке, которая пока, по их мнению, не учитывает сложной специфики цветоводства

По данным Минсельхоза России, за последние пять лет производство российских цветов на срез увеличилось более чем на 40% (с 279 млн шт. в 2020-м). В прошлом году в организованном секторе получено более 470 млн шт. срезанных цветов и бутонов, что на 8% превышает показатель 2024-го (437 млн стеблей), оценило ведомство.



Независимые эксперты подтверждают растущий тренд, но по-разному оценивают фактические объемы. Так, маркетинговая группа «Текарт» отмечает, что производство цветов на срез в сельскохозяйственных организациях с 2020 года увеличилось более чем на 50%, а по итогам 2025-го сектор прибавил еще 5%, до 420 млн шт. Аналитики «ТеБиз» соглашаются с оценкой Минсельхоза за пять лет, но за прошлый год видят гораздо больший прирост — порядка 17,8%.



Прибавка уверенная или умеренная?

По мнению гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, цветочная отрасль сделала впечатляющий шаг вперед за последние годы. Однако в 2025 году все культуры закрытого грунта, включая цветы, показали отрицательную динамику, утверждает она. «Поэтому растущий показатель в производстве цветов на срез скорее связан с методиками подсчета, чем с реальной ситуацией», — поясняет эксперт.



В то же время теплицы под выращивание цветов на срез в последние пять лет неплохо расширились. Быстрее всего увеличиваются тепличные площади без отопления и без досвечивания и парники (их используют в основном КФХ и индивидуальные предприниматели). С 2020 года она выросли на 80%, до 211 га. Площади комплексов с досвечиванием за этот же период увеличились лишь на 26%. Всего под цветы на срез в защищенном грунте используется порядка 450 га, информирует Решетникова. Еще на примерно 15 га идет производство сезонных цветов в открытом грунте.



У Минсельхоза другие данные: совокупная площадь теплиц, в которых выращивают цветочные культуры, составляет в стране 333 га. В стадии строительства находятся шесть тепличных комплексов общей прогнозной площадью 34,1 га, которые смогут производить 35,7 млн шт. цветов и бутонов в год. До 2030 года запланировано строительство еще 16 предприятий общей площадью свыше 110 га и мощностью порядка 187,6 млн шт. «Данную статистику ведомство озвучивает в своих отчетах, а также использует в качестве аргумента для отказа производителям в их ходатайстве о поддержке отрасли, — комментирует исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Виктория Крылова. — Эти цифры отражают общий валовой рост производства, но не раскрывают его структуру и капиталоемкость».







Данные же самой организации, основанные на мониторинге ключевых игроков рынка, свидетельствуют о том, что основной прирост производства в последние годы был обеспечен не за счет возведения новых современных комплексов с нуля, а преимущественно благодаря реконструкции и повторному запуску обанкротившихся предприятий, что требует существенно меньших капиталовложений (в 3-4 раза) по сравнению с новым строительством. В частности, компания «Подосинки» приобрела и реконструировали обанкротившийся комбинат «Раменское» (Московская область) площадью 24 га. Предприятие «РоузХилл» (Калужская область) после банкротства было выкуплено прежними собственниками и модернизировано. Повторно было запущено производство и на другом калужском комбинате — «Розовый сад»: его выкупил «Калужский цветочный холдинг».



Построенных же в чистом поле предприятий за последние пять лет было не так много. Среди них «Чеховский сад», «Зеленый дом», «Долина роз», «Мир цветов». В совокупности — порядка 16,2 га новых мощностей. Для сравнения — в Армении в период с 2022 по 2025 год прирост площадей за счет ввода новых предприятий составил 24 га, утверждает Крылова.







«Рост производства в какой-то мере обусловлен запуском новых тепличных мощностей в 2020—2021 годах с последующим выходом на плановые показатели, — говорит ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт» Анастасия Кондрашина. — Локомотивом здесь стали наиболее популярные у потребителей цветы — розы». Кроме того, в 2022—2023-м наблюдалась тенденция по переводу тепличных мощностей с выращивания овощей на цветочные культуры, добавляет она.



Между тем участники рынка и эксперты сходятся в том, что при благоприятных условиях потенциал и возможности сектора значительно выше достигнутых показателей. «Отрасль действительно прошла через серьезный качественный скачок, особенно после 2022 года, когда логистика импорта существенно усложнилась, — отмечает руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова. — 8% роста по итогам прошлого года — скромная цифра на фоне того потенциала, который еще сохраняется: российский рынок по-прежнему во многом зависит от импорта, а значит, ресурс для замещения огромен». Действительно, несмотря на то что доля отечественных цветов в розничных продажах выросла почти вдвое — с 14% в 2019 году до 22-27% в 2025‑м, а в премиум‑сегменте роз до порядка 35%, — иностранная продукция все еще доминирует. Импортное происхождение имеют почти 80% срезанных цветов. Например, розы и экзотическая срезка поставляются в основном из Эквадора, Кении и Колумбии, а главный поставщик тюльпанов — Нидерланды.







География и ассортимент

В числе лидеров промышленного цветоводства в России по федеральным округам — Центр и Приволжье (дают соответственно 35 и 33% общего объема производства цветов), по регионам — Московская, Ленинградская и Калужская области, Краснодарский край, республики Мордовия и Удмуртия. Рынок развивается в регионах с развитой логистикой и тепличной инфраструктурой. При этом основная масса производства тепличных цветов приходится на 17 крупных специализированных цветоводческих предприятий, которые работают круглогодично и поставляют миллионы стеблей в сетевой ритейл, опт и онлайн‑каналы. «Существует еще малый бизнес (предприятия по 0,5-1 га) — они открываются и закрываются, их в большой статистике мы не учитываем», — признается Крылова.



Среди крупнейших по площадям цветочных теплиц предприятий выделяются «Калужский цветочный холдинг», «Изовол Агро» из Белгородской области, ГК «Мир цветов» из Мордовии, ТК «Юг Агро» из Краснодарского края, а также «Новая Голландия» из Ленинградской области (см. таблицу).



Комфортно чувствуют себя в этом бизнесе и компании, для которых цветоводство является дополнительной деятельностью наряду с производством овощей в защищенном грунте. Так, цветочное направление ГК «Горкунов» работает в параллели с овощным и активно развивается с 2017 года. «Преимущественно мы работаем с закрытым грунтом, где выращиваются срезанные и горшечные розы, хризантемы, декоративно-лиственные культуры, тюльпаны, орхидеи, — перечисляет Светлана Горкунова. — За последние годы данный сегмент прошел путь от нулевого присутствия до масштабного многопрофильного производства».







Основу ассортимента российского цветоводства составляют розы, хризантемы, герберы, тюльпаны, лилии и сезонная срезка. «Если говорить о структуре производства, то розы занимают порядка 60% внутреннего производства, тюльпаны — 35-38%, остальные цветы — менее 10%», — уточняет Решетникова.



«Текарт» тоже называет розы основной позицией, которую выращивают отечественные цветоводы. С 2021 года производство данных цветов выросло в два раза и по итогам 2025-го года превысило 200 млн шт. Более чем в 1,5 раза увеличился объем выпуска хризантем — в прошлом году показатель достиг 15 млн шт. Также наиболее часто в теплицах выращивают тюльпаны (преимущественно сезонно, не круглогодично), лилии, герберы, эустомы, рассказывает Кондрашина.



Крылова оценивает долю роз в общем производстве цветов и вовсе более чем в 90%. «Превалирующий объем всегда был сфокусирован именно на ней, так как более 50% всего потребления цветов в России приходится как раз на розу», — говорит она.



В последние пять-шесть лет активно развивается и выращивание тюльпанов, добавляет Решетникова. «Это наименее инвестиционно емкий бизнес, в сравнении с розами и хризантемами: цветок не требует теплиц четвертого-пятого поколения со специальными системами микроклимата, засвечиванием и прочими технологиями, — утверждает она. — Порог входа в этот бизнес тоже низкий. По этой причине его начал активно осваивать сегмент МСБ».



Ценовая ситуация По данным Росстата, за пять лет потребительские цены на срезанные цветы выросли на 80%. При этом наиболее «острый» период пришелся на 2022 год, что было вызвано санкционными ограничениями и ростом цен на энергоносители, поясняет Анастасия Кондрашина из «Текарта». В последующие годы ситуация стабилизировалась, в том числе за счет создания новых логистических маршрутов поставок цветов и активного развития внутреннего производства. Тем не менее цветочный рынок остается высокозависимым от импортных поставок, что сказывается на конечной цене: например, если в 2021 году стоимость поставки розы из-за рубежа (без учета наценок торговых компаний) составляла в среднем 38 руб. за шт., то уже в 2025-м она превысила 75 руб. за шт.



Отечественным производителям тяжело конкурировать с зарубежными цветами еще и потому, что, хотя в рознице розы российского и импортного происхождения в 2025 году находились примерно в одном диапазоне, оптовая стоимость зарубежных цветов значительно ниже, утверждает аналитик. «Более позитивная ситуация наблюдается с хризантемами: цена российских цветов в опте и рознице на 70-80% ниже, чем зарубежных, — информирует она. — При этом рост стоимости отечественных хризантем за последние три года был более сдержанным по сравнению с зарубежными — 4% против 14%».

На импортных луковицах

Дальнейшее развитие производства цветов сталкивается с рядом критических барьеров: высокой стоимостью заемного капитала и острым кадровым дефицитом, отмечают аналитики «ТеБиз». Фундаментальной уязвимостью остается большая зависимость от импорта посадочного материала, в частности луковичных культур. В отсутствие суверенной селекционной базы текущий рост внутреннего производства сохраняет высокую чувствительность к внешним факторам, что ставит под вопрос долгосрочную устойчивость позитивной динамики.



Наиболее независимы от ввоза посадочного материала производители роз на срез, знает Виктория Крылова. По хризантемам ситуация сложнее, но не критичная. Более же всего в этом плане страдают компании, специализирующиеся на выращивании тюльпанов.



«Дефицит российского посадочного материала остается основным фактором, тормозящим развитие цветоводства, — соглашается Анастасия Кондрашина. — Наиболее остро это прослеживается в выращивании тюльпанов: порядка 99% луковиц ввозится из-за рубежа». В отдельные годы наблюдался дефицит поставок из-за снижения урожайности в Нидерландах (основной поставщик луковиц), что в совокупности с усложнением логистических цепочек импорта привело к удорожанию посадочного материала. Российское же производство находится на этапе развития и не носит промышленных масштабов: отдельные компании выращивают луковицы для собственной выгонки либо для нужд озеленения общественных пространств, известно аналитику. На свободный рынок данный материал практически не поступает.



Тем не менее опыт производства луковиц тюльпана у некоторых предприятий есть. Так, в компании «Калинково» (Калининградская область) из 18 млн тюльпанов, собранных в прошлом году, более 6 млн выращено из собственных луковиц. В текущем году хозяйство планирует увеличить объем выращивания этого цветка на 30%, в том числе за счет собственного посадочного материала. Генеральный директор компании Елена Мальцева считает, что за четыре года для «Калинково» вполне реально полностью заместить импортный посадочный материал. «Главная сложность — дефицит кадров, потому что выращивание цветов на срез и выращивание посадочного материала существенно различаются, нужны специалисты именно по производству луковиц», — подчеркивает она.







ГК «Горкунов» в 2025 году взяла старт на развитие и открытого грунта, где начали выращивать луковичные, клубневые и корневищевые цветочные культуры. Необходимость такого решения продиктована тем, что производство цветов в открытом грунте имеет серьезную зависимость от иностранного посадочного материала, рассказывает Светлана Горкунова. Емкость потребления луковиц тюльпанов в России оценивается примерно в 400 млн шт./год, из которых 98% зарубежного происхождения. «И сейчас мы беремся за импортозамещение в данном сегменте, — делится планами она. — Рассчитываем к 2030 году выйти на объем выращивания луковиц тюльпана в 200 млн шт./год».



В последние несколько лет отечественные цветоводы пробуют размножать луковицы тюльпанов, подтверждает Тамара Решетникова. «Но это другой вид бизнеса, — акцентирует внимание она. — В тех же Нидерландах есть компании, которые выращивают тюльпаны на срез, а есть те, которые специально занимаются именно луковицами».



В стране уже есть ряд проектов, которые в долгосрочной перспективе позволят частично сократить уровень импортозависимости от зарубежного посадочного материала, но говорить об организации масштабного производства пока рано, считает Кондрашина. «Несмотря на то что организация российского производства луковиц имеет большой потенциал, вход на данный рынок достаточно сложен: создание такого бизнеса с нуля требует высоких инвестиционных затрат, притом что требуется не менее трех лет для получения товарной луковицы», — знает она. Немаловажен и климатический фактор: благоприятен для высадки в открытый грунт ограниченный круг регионов, а сезонные климатические изменения сопряжены с высокими рисками. Также в отрасли есть сложности с посадочным материалом для селекции: луковицы из Нидерландов зачастую не поддаются размножению, отмечает аналитик.



По мнению Горкуновой, решение проблемы возможно, но скорее в долгосрочной перспективе. «Ситуация с посадочным материалом остается непростой — отечественной селекции в необходимом масштабе по-прежнему нет, и здесь нужно говорить честно, — говорит она. — Тюльпан, роза, хризантема — все это культуры с длительным селекционным циклом, и быстро его не закрыть».







Затраты увеличиваются

Издержки цветоводов растут не только в связи с удорожанием посадочного материала, тепличный бизнес также сопряжен с большими энергозатратами, напоминает Решетникова. На 1 га цветов в закрытом грунте требуется 1,5 МВт электроэнергии в месяц, а ее стоимость выросла. В частности, по данным НАЦ, тариф на электричество за последние пять лет поднялся почти в 1,8 раза, на транспортировку цены выросли вдвое, а на газ — в 1,65 раза.



Вместе с тем обостряется конкуренция и с более дешевым импортом, продолжает эксперт. «Существенный ввоз цветов идет из стран, где производство по разным причинам обходится дешевле, чем в России», — рассказывает она. Так, в одних государствах существует массовая поддержка цветоводов. В других — климатические условия позволяют выращивать цветы с меньшими затратами.



Задача предприятия — обеспечить потребителя качественными цветами дешевле импортных, комментирует генеральный директор компании «Галантус» (Калужская область) Олег Митрофанов. А это непросто из-за роста издержек. «Цены на газ и электричество выросли с начала года на 20%, кроме того, необходимо повышать зарплаты сотрудникам — все это сказывается на себестоимости», — сетует он. Притом что у армянских цветоводов, второй год поставляющих дешевые тюльпаны в Россию, издержки ниже уже на стадии приобретения посадочного материала: для них луковица тюльпана из Нидерландов обходится вдвое дешевле, чем для отечественных производителей, так как с введением санкций прямые поставки в Россию были прекращены.



При этом российские цветоводы вынуждены сдерживать цены, чтобы конкурировать с дешевым импортным цветком (по данным ФТС, ввоз из Китая в первом квартале 2026 года вырос более чем вдвое). «Курс доллара снизился, что сделало иностранную продукцию еще доступнее, и отечественные хозяйства просто не могут поднять стоимость вслед за ростом затрат», — признает Крылова.







Ограничение импорта, повышение пошлин, другие запретительные методы в этом случае не выход, полагает Решетникова. «Это путь в никуда, ничего хорошего не будет, — скептична она. — История показывает, что, когда мы просто резко закрываем внешние поставки, в итоге получаем сильное повышение внутренних цен, плюс этому сопутствует снижение качества отечественного продукта». В любом случае введение дополнительных пошлин ляжет на покупателя, резюмирует Решетникова.



Несмотря на ежегодное увеличение стоимости цветов, спрос демонстрирует положительную динамику. Сформировавшаяся культура потребления, преимущественно «околопраздничная», позволяет поддерживать положительные темпы роста, несмотря на общую социально-экономическую ситуацию. «Изменение стоимости может способствовать перетеканию спроса между видами цветов, но даже такие процессы не приводят к существенному изменению его структуры», — считает Кондрашина. Рост потребления цветов в последние годы также поддерживается развитием онлайн-продаж, дополняет она.



Культура потребления цветов в России улучшается с каждым годом, уверена Горкунова. «Это мы видим в том числе через собственную розничную сеть, — сообщает она. — Цветы перестают быть исключительно подарком “на 8 Марта”: люди покупают их для дома, офиса, повседневных поводов». В самой ГК «Горкунов» фиксируют стабильный рост off-peak продаж — когда спрос становится более равномерным в течение года, что очень важно для производителя и позволяет лучше планировать загрузку мощностей. В то же время потребитель становится разборчивее. «Качество, свежесть, местность происхождения — все это теперь больше учитывается при покупке», — говорит руководитель.



Крылова полагает, что «спрос остается стабильным и прогнозируемым». А вот Решетникова видит негативные тенденции в том, как прошли мартовские праздники. «Раньше типичный букет состоял из 7-11 крупных цветов, в этом году — из трех-пяти», — делится наблюдениями эксперт. По ее мнению, эту тенденцию нельзя оставлять без внимания.







Надежда на государство

Текущий год скорее будет ознаменован завершением ранее заявленных инвестпроектов, чем началом новых. При этом, возможно, реализация некоторых из них будет приостановлена, не исключает Виктория Крылова. Такие примеры (заморозка проектов) на рынке уже появились, утверждает Тамара Решетникова. «В этом году инвестировать с нуля в выращивание цветов на срез в закрытом грунте могут те компании, которые уже работают на рынке овощей закрытого грунта, если они решат, что цветоводство будет более рентабельным, чем выращивание овощей, — технологии достаточно близкие», — рассуждает эксперт. Для непрофильных же инвесторов такие вложения сейчас неактуальны, добавляет она.



Снижение инвестиционной активности можно было наблюдать уже в 2025 году, продолжает Крылова. «Общий прирост площадей более чем на 50% был достигнут в основном за счет реконструкции старых фондов, а не создания новых, — еще раз акцентирует внимание она. — Высокая рентабельность отрасли (42,4%), на которую ссылается Минсельхоз, характерна именно для таких проектов с низкими стартовыми затратами». Однако для дальнейшего устойчивого развития цветоводства и импортозамещения необходимы масштабные инвестиции в строительство современных энергоэффективных комплексов под ключ, требующие значительных капиталовложений и, как следствие, более длительных сроков окупаемости.



В России работает программа поддержки развития цветоводства защищенного грунта, однако срок льготных инвесткредитов по госпрограммам ограничивается восемью годами. По расчетам НАЦ, данный лимит делает тепличные цветоводческие проекты экономически нецелесообразными и высокорисковыми для инвестора. «Для сравнения, аналогичные проекты в овощеводстве защищенного грунта имеют возможность получения кредитов на срок до 15 лет, — подчеркивает эксперт. — Поэтому наша ассоциация настаивает на пересмотре позиции и убедительно просит рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты в части установления для строительства тепличных комплексов по выращиванию цветов таких же долгосрочных условий кредитования, как и для овощеводческих теплиц». По мнению Крыловой, это станет ключевым фактором для привлечения масштабных средств в секторе и обеспечения реального, а не статистического роста отрасли.



«Вернуть кредит для цветовода через восемь лет нереально, — соглашается Решетникова. — Именно поэтому данная мера поддержки не вызвала интереса у инвесторов». Для привлечения новых вложений в отрасль необходимо не только продлить сроки льготного кредитования, но и приравнять цветочное направление в теплицах к тепличному овощеводству (там ставка НДС совершенно другая, а у цветоводов она — 22%), советует она. Также государству нужно взять на себя хотя бы частично обеспечение инфраструктуры строящихся тепличных предприятий для выращивания цветов, как это делают, например, в Армении. «Можно также предусмотреть льготное налогообложение хотя бы на первых порах или дотации в зависимости от количества выращенной продукции», — предлагает Решетникова. Без реальной же господдержки рассчитывать на взрывной рост в отрасли наивно, считает она.



Если ситуация не изменится, то по итогам 2026 года рынок вряд ли опять покажет рост, прогнозируют НАЦ и «Технологии Роста». В «Текарте» пока еще надеются на положительные показатели: за 12 месяцев объем производства цветов в России может увеличиться на 3-5%, считает Кондрашина.

