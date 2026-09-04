Подводные угодья. В России планируют развивать переработку водорослей

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Несмотря на то что страна обладает огромным ресурсным потенциалом добычи морских водорослей, пока данный сегмент находится в самом начале своего развития, а его возможности до сих пор не используются в полной мере. В ближайшее время ситуация может измениться, так как власти, кажется, обратили внимание на перспективный сектор и даже начали разрабатывать программу его развития до 2040 года. Чтобы планы реализовались, нужно решить ряд насущных проблем, среди которых отсутствие инфраструктуры, использование в большом количестве ручного труда, нехватка собственных специалистов и разработок, технологические сложности перехода от простой переработки к глубокой, а также неотлаженность нормативной базы

По данным Global Market Insights (GMI), объем мирового рынка морских водорослей в 2025 году составил $72,3 млрд. С 2026-го данный сектор будет расширяться со среднегодовым темпом роста (CAGR) 6,9%, достигнув к 2035-му $142,6 млрд, прогнозирует исследовательская компания. Уже несколько лет назад во всем мире ежегодно производилось и перерабатывалось свыше 36 млн т морских водорослей, оценивала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). За последние два десятилетия этот показатель увеличился более чем в три раза. Бо́льшую часть данного объема дает аквакультура, в то время как добыча водорослей, собираемых в дикой природе, в целом остается стабильной — на уровне менее 1 млн т.



Российские эксперты подтверждают: индустрия добычи и переработки морских водорослей в последние годы активно развивается. Согласно информации старшего научного сотрудника Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук Ольги Максимовой, в производстве наибольший объем занимают бурые и красные водоросли. Global Market Insights выделяет также зеленые. Однако именно красные в последнее время доминировали на рынке, занимая долю в 48,6% в 2025 году. «Мощнее всего развита марикультура водорослей в Китае, производящем ежегодно до 10 млн т бурых альгинофитов (ламинарии и ундарии), красных агарофитов (грацилярии и эухеумы, съедобной багрянки порфиры) и др.», — рассказывает эксперт. Производство водорослевого сырья развито также в Японии, Южной Корее, Индонезии и на Филиппинах, добавляет она. Всего же на страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится порядка 80% общего мирового объема, подсчитала GMI.



Потенциал высок, но пока не реализован

Переработка водорослей — динамично развивающаяся отрасль мировой экономики с хорошими перспективами на фоне трендов на устойчивое развитие, здоровое питание и биоэкономику, комментирует ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина. Основными драйверами роста этого сектора до 2030 года будет повышение спроса на продукты переработки водорослей в пищевой промышленности и нутрицевтике, фармацевтике, косметике, сельском хозяйстве. Также водоросли активнее стали использовать в производстве биотоплива, биопластика, наноцеллюлозы. «Главный тренд — комплексная, глубокая переработка с выпуском не одного, а нескольких продуктов, с возможностью извлечения из сырья всего спектра ценных компонентов», — говорит она.



Россия не выбивается из мирового тренда: спрос на продукты переработки водорослей увеличивается благодаря развитию пищевой промышленности, косметического сегмента и БАДов. При этом, согласно данным Strategy Partners, более 90% потребности страны в данной продукции покрывается импортом. При одинаковом доступе к ресурсам Китай дает около 60% мирового объема водорослей, в то время как доля России составляет лишь 0,1%. Таким образом, в нашей стране есть уникальные предпосылки для создания конкурентоспособного производства и в первую очередь — значительная сырьевая база, особенно в прибрежных регионах, где сосредоточены большие запасы бурых водорослей. Развитие этого направления способно не только удовлетворить повышающийся внутренний спрос и тренд на импортозамещение, но и стать важным вкладом в глобальную устойчивость за счет использования биоразлагаемых и экологически чистых материалов, считают аналитики консалтинговой компании.







Советник гендиректора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Валерий Акулин оценивает потенциальную добычу водорослей только в бассейне дальневосточных морей в 1 млн т в год, в то время как сейчас там получают лишь 35-37 тыс. т. Северные моря — Баренцево и Белое — также обладают значительными запасами. По информации Пармухиной, пока в России добывается не более 3% ежегодно доступного объема. «Возможности по сырью очень хорошие», — акцентирует внимание она. Согласно оценке Strategy Partners, наибольшие запасы водорослей сосредоточены в Белом и Японском морях — 614 тыс. и 591 тыс. т соответственно (см. график на стр. ХХ).



Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков уверен, что высокий потенциал отрасли в России необходимо использовать: «Нужно выходить на новый уровень, готовить специалистов, реализовывать меры, которые позволят в разы увеличить эффективность применения водорослей». Для развития направления ведомство прорабатывает программу развития сектора до 2040 года. Документ рассчитан прежде всего на замещение импорта продуктов глубокой переработки водорослей, таких как агар, альгинаты, каррагинаты, омега-3, каротиноиды. География инвестпроектов предполагает формирование трех специализированных производственных кластеров: Дальневосточного, Северо-Западного и Азово-Черноморского. Ведомство рассчитывает на экспорт продукции из России на рынки Ближнего Востока, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Сырьевая база для нового сегмента оценивается в 250 тыс. т в год.



По оценке Ассоциации добытчиков и переработчиков морских водорослей (АДИПВ), критическое значение для отечественного рынка имеют агар, альгинаты и каррагинаты, без которых невозможна стабильная работа производителей продуктов питания (они позволяют придавать продуктам нужную текстуру: загущать, стабилизировать эмульсии, формировать гели). Согласно данным Рыбного союза, в 2023 году совокупная емкость отечественного рынка этих компонентов составила 13,8 тыс. т. Около 80% пришлось на поставки из-за рубежа. Основные поставщики в Россию — Китай, Филиппины и Индонезия, локальные партии поставляются из Марокко и Чили.



Участники рынка

Российских же проектов по добыче и переработке водорослей единицы. Пармухина среди крупнейших участников данного рынка выделяет старейшее отечественное предприятие — Архангельский водорослевый комбинат, который добывает и перерабатывает около 1,2 тыс. т водорослей Белого моря (ламинарию, фукус, аскофиллум, анфельцию), выпуская косметику, БАД, продукты функционального питания, фармацевтические субстанции, сырье для пищевой промышленности, кормовые добавки и удобрения. Развивают переработку водорослей резиденты Арктической зоны РФ (АЗРФ), но пока они производят, по сути, только крупку — это карельские компании «Ресурсы Белого моря» и «Морские Биотехнологии». Существуют и небольшие игроки, которые добывают, сушат и дробят ламинарию и фукус. Например, мурманские «Компания Ноллан» и «ЭкоСевер», а также карельские «Русские водоросли — Карелия» и «Русские водоросли — Муксалма».







Крупный завод по переработке ламинарии и фукуса на 10 тыс. т в год был недавно запущен НПО «Биомедицинские инновационные технологии» (БИТ) в Карелии. Выход на полную мощность запланирован в 2027 году. «Открытие первого в стране предприятия полного цикла переработки водорослей Белого моря стало реальным шагом к улучшению ситуации в секторе», — считает директор по развитию и взаимодействию с государственными органами компании Артем Силаков. Проект был реализован при поддержке правительства республики. Из бурых водорослей Белого моря завод будет производить детское питание с гидролизатом ламинарии, богатым органическим йодом, порошки (лиофилизат) из водорослевого гидролизата, функциональные и профилактические пищевые продукты водорослевого питания в гелевой форме, лечебно-диетические продукты на основе морских водорослей.



Ранее переработка в регионе была преимущественно первичной (сушка, дробление). Теперь в Карелии будет выпускаться продукция с высокой добавленной стоимостью, обращает внимание представитель Министерства сельского и рыбного хозяйства республики. На заводе создадут порядка 100 новых рабочих мест, что важно для развития местной экономики. Проект будет стимулировать более активное освоение запасов водорослей Белого моря. Хотя за последние несколько лет Карелия уже нарастила объем их добычи: в 2025 году было получено около 1,6 тыс. т, что на 45% больше, чем в 2024-м.



Основные виды водорослей для добычи и переработки Ламинария, в том числе пальчаторассеченная и сахаристая. «Морская капуста», из которой получают альгинаты, концентраты (для БАДов и косметики), а также используют в пищевой промышленности.



Фукус — источник веществ, имеющих антимикробные, антиоксидантные, противовоспалительные, иммуномодулирующие свойства, обладает гепариноподобным (антикоагулянтным) действием.



Анфельция складчатая. Из нее производят агар — важный ингредиент для пищевой и фармацевтической промышленности (например, для приготовления желе).

По данным министерства, в республике реализуются и другие инициативы по развитию переработки водорослей, но в меньших масштабах. Так, «Надвоицкий завод ТДМ» уже несколько лет производит кормовые добавки на основе бурых водорослей для животноводства. Они помогают повышать фертильность и укреплять здоровье коров в племенных молочных хозяйствах.



Активно развивают отрасль и в Архангельской области. В октябре 2025 года Архангельский водорослевый комбинат запустил новый косметический цех. На его обустройство АВК направил более 30 млн руб. собственных средств, что помогло увеличить выпуск альгинатных масок и ускорить импортозамещение в косметической отрасли. В 2026-м предприятие поставило цель добыть 1,2 тыс. т морских водорослей — это на 20% больше, чем в предыдущем сезоне. Предприятие планирует масштабную модернизацию, которая будет реализована в несколько этапов до 2040 года.



Сферы применения

При грамотном подходе переработка водорослей может быть практически безотходным производством. Спектр продуктов из водорослей очень широкий и охватывает несколько отраслей, рассказывает Силаков. В пищевой промышленности водоросли представлены в свежем, сушеном и замороженном виде (ламинария, нори, чука, вакамэ), в виде снеков, салатов, приправ, пищевых добавок-гидроколлоидов. Еще в данном секторе используются такие продукты, как альгинат, маннит, фукоидан, агар-агар, каррагинан, макро- и микроэлементы. В фармацевтике и производстве БАД применяют препараты на основе фукоидана (иммуномодуляторы, антикоагулянты), йодсодержащие добавки, альгинат кальция как энтеросорбент, маннит как диуретик и растворитель для инъекционных препаратов, витаминные комплексы.



Косметическая промышленность делает из компонентов переработки водорослей альгинатные маски, антивозрастные кремы и сыворотки, скрабы, использует сырье на основе экстрактов ламинарии и фукуса. В сельском хозяйстве водоросли используются в качестве составляющих кормовых добавок для животных и рыбы, биостимуляторов роста растений, органических удобрений. А в биотехе и других сегментах микроскопические водоросли рассматриваются как перспективный источник биотоплива и задействуются для очистки сточных вод.







Природные полисахариды Один из самых распространенных и популярных продуктов переработки водорослей — альгинаты. Аналитики Strategy Partners отмечают, что рынок этих продуктов стремительно развивается на глобальном уровне: «Эти натуральные полисахариды, добываемые из бурых водорослей, нашли широкое применение в пищевой промышленности, медицине, косметике, сельском хозяйстве и технических отраслях. Их популярность объясняется уникальными свойствами, такими как загущение, стабилизация и способность удерживать влагу, что делает альгинаты востребованным компонентом в современных продуктах и технологиях». Мировой рынок альгинатов оценивается в $0,8 млрд с ежегодным ростом, при этом основным производителем оправданно выступает АТР.

В то же время спрос на традиционные продукты питания из водорослей в России остается крайне низким: среднестатистический россиянин потребляет всего 0,3 кг водорослей в год. Для сравнения, во Франции показатель достигает 1,6 кг, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — 18 кг. По этой причине будущая программа развития отрасли должна включать популяризацию водорослевых продуктов среди отечественных потребителей, отмечает Артем Силаков.



Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк тоже говорит о том, что традиция массово употреблять водоросли в пищу в России не сложилась. «Наши предки мало задумывались о пользе водорослей как источнике йода, витаминов и клетчатки, важнее было обеспечить себя высококалорийной пищей, да и врачей-диетологов тогда не существовало, — размышляет он. — Зато для более многочисленных соседних восточных стран водоросли всегда были альтернативным источником пропитания».



И все-таки ситуация постепенно меняется. Морские водоросли занимают в торговых сетях свою нишу, и спрос на них формирует тренд на здоровое питание, утверждает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В крупных торговых сетях спрос на ЗОЖ-продукты ежегодно растет на протяжении последних трех лет в среднем на 15-20%, в отдельных сетях — на 40%, делится цифрами он. Водоросли попадают в этот запрос как натуральный источник йода и микроэлементов с простым и понятным составом. Дополнительно спрос поддерживается интересом к азиатской кухне: по оценке АКОРТ, за последний год продажи азиатских продуктов в торговых сетях выросли в среднем на 10-40% в зависимости от категории. Рост затронул как готовые блюда, так и ингредиенты для домашнего приготовления, в том числе и водоросли, акцентирует внимание эксперт.



Согласно данным Богданова, ассортимент товаров с водорослями в зависимости от формата магазина составляет от 6 до более 50 видов. В продуктовом сегменте это салаты из морской капусты, нори — сушеные красные водоросли — в виде чипсов и хлопьев, водоросли для приготовления суши, приправы, а также готовые роллы и лапша, где водоросли входят в состав. В непродовольственных категориях — косметические средства, от масок и патчей до шампуней и соли для ванн, и товары для животных, включая корма для кошек и минеральные камни для птиц. Примерно 50% ассортимента товаров с водорослями приходится на продукцию российского производства, импорт поступает из Китая, Кореи, Таиланда, Японии, Беларуси и Турции. Это значит, что отечественные проекты по переработке водорослей имеют потенциал для дальнейшего развития, уверен эксперт. Торговые сети, со своей стороны, заинтересованы в локальном производстве, поскольку тогда сокращается логистическое плечо, поставки становятся более стабильными, а цена для покупателя — более привлекательная.



Еще один сегмент для использования водорослевой продукции — морская фармакология, отмечает генеральный директор Архангельского водорослевого комбината Артем Иванов. В данном направлении российские северные водоросли оказываются более эффективными, чем их собратья из южных морей. Так, архангельские ученые, сравнивая беломорские водоросли и водоросли Желтого моря, выяснили, что северные обладают уникальными свойствами. Суровый климат сделал их способными защищаться от различных вредных воздействий, и эти качества помогают человеку сохранить здоровье. Чтобы выжить в суровых условиях, северным водорослям приходится активнее накапливать разные ценные соединения. В результате в их составе часто выше содержание целого комплекса микро- и макроэлементов, включая йод. Яркий пример — беломорская ламинария: ее ценят именно за высокую концентрацию йода и других минералов.



Сложности сектора

Между тем даже добыча водорослей — трудоемкий процесс, связанный с экологическими ограничениями. По словам Иванова, в Белом море насчитывается свыше 190 видов водорослей, но в промышленности используется лишь шесть: пять бурых видов (два вида ламинарии, три вида фукуса) и один вид красных (анфельция). При этом способы их добычи существенно отличаются: косить можно только ламинарию, а фукус и анфельцию разрешено только собирать.



В большинстве случаев для добычи водорослей в России до сих пор используют деревянные лодки и косы. Но существует и норвежская разработка — механические драги, которые срезают ламинарию, не повреждая основу, на которой она растет. Но в Белом море такой способ использовать нельзя, утверждает Иванов. «В Норвегии каменистое дно и корни водоросли крепкие, в России же в Белом море дно песчаное, и если мы будем применять драги, то полностью уничтожим заросли», — поясняет он. Руководитель тем не менее уверен, что для повышения объемов добычи и переработки переходить на механизированную добычу придется. Поэтому АВК совместно с коллегами из Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича разработали для этих целей специальную горизонтальную косилку. «Механический способ добычи увеличивает производительность, снижает использование ручного труда, улучшает условия работы людей», — перечисляет Иванов.



В числе других факторов, тормозящих развитие добычи и переработки водорослей, эксперты и участники рынка выделяют дефицит квалифицированных специалистов в области марикультуры, биотехнологий и переработки морских биоресурсов. Еще одно ограничение — большие стартовые вложения. Кроме того, переработка той же наиболее распространенной ламинарии сложнее, чем рыбы: водоросли нельзя заморозить, их нужно сразу перерабатывать, иначе они потеряют полезные свойства. Следовательно, должна быть четко налаженная логистика и инфраструктура, подчеркивает Пармухина.



Отрасль более чем со столетней историей Несмотря на невысокие современные показатели, водорослевый промысел в России имеет богатые исторические традиции. Более 100 лет назад на Соловецком архипелаге (Белое море) люди выходили в море на деревянных лодках и убирали водоросли ручной косой. На острове Малая Муксалма (Соловки) заготовка водорослей тоже традиционный промысел. Критически важной отрасль стала в годы Первой мировой войны. Исследование возможностей применения морских водорослей продолжалось и после 1917 года. В 1918-м был запущен Архангельский водорослевый комбинат, который стал заниматься добычей и переработкой ламинарии. В 1930-х годах предприятие начало производство агара. Первые образцы продукта получили в 1934 году — и он по чистоте и желирующей способности даже превзошел японский. Сырьем служила красная водоросль анфельция, которую находили в Белом море, а также на Дальнем Востоке. В 1948 году в СССР впервые наладили промышленный выпуск альгината натрия (его использовали в текстильной промышленности, для производства клея, лаков и красок), а в 1949-м — технического маннита. Заготовка водорослей была не просто промыслом, а частью государственной политики по освоению морских ресурсов.



Однако с 1990-х годов рыболовство и переработка в России в целом переживали кризис: разрушились экономические и технологические связи, многие предприятия закрылись или сменили профиль. Для водорослей, которые в советское время были частью большой промышленной системы (работали комбинаты, была развитая база переработки), это стало серьезным ударом. Возникли бюрократические барьеры, связанные с несовершенством законодательной базы и вопросами собственности, и сектор пришел в упадок.

Константин Древетняк обращает внимание, что в Азии производство водорослей — это уже давно не сбор дикоросов, а марикультура. Специалисты в отведенной для этого акватории следят за тем, чтобы молодая водоросль села на субстрат и смогла прорасти. Потом ее собирают. Аналитики Strategy Partners подтверждают: лидер мирового производства морских водорослей — Китай — давно сделал ставку на их выращивание, а не на добычу. Такой подход позволил обеспечить стабильное производство, контролировать качество и масштабировать отрасль. Поэтому, несмотря на имеющуюся потенциальную базу сырья в естественной среде, российским инвесторам стоит рассматривать и возможность развития отрасли за счет марикультуры.



Чтобы преодолеть барьеры, нужны долгосрочные вложения и как минимум на первом этапе развития сегмента необходима поддержка государства, уверены участники рынка. Представители отрасли признают, что государство уже обратило внимание на добычу и переработку морских водорослей, и при сохранении даже текущих условий поддержки возможности реализации потенциала отрасли довольно высоки.



Компании сектора могут рассчитывать на налоговые и административные преференции, особенно те, которые реализуют проекты в особых экономических зонах. Например, резиденты АЗРФ получают сразу комплекс льгот: налоги на имущество, землю и прибыль обнуляются на пять лет; в течение 10 лет государство субсидирует 75% страховых взносов для новых рабочих мест; предоставляется земля в аренду без торгов и возможность возместить затраты на инфраструктуру и т. д.







По водорослевым проектам возможно также государственно-частное партнерство и концессии, где власти выступают партнерами. Они вкладывают бюджетные средства, помогают с организацией инфраструктуры, а бизнес реализует проект — строит завод, закупает оборудование. Яркий пример — как раз завод НПО БИТ. В рамках концессионного соглашения, заключенного между компанией и правительством республики, регион, как и инвестор, вложил средства в создание объекта, при этом предприятие остается в государственной собственности. Общий объем инвестиций превысил 500 млн руб.



В рамках разрабатываемой программы развития переработки водорослей до 2040 года тоже планируются неплохие меры поддержки участников отрасли. В частности, обсуждаются возможности снижения НДС для производителей и региональные субсидии для хозяйств, занимающихся добычей сырья. «При привлечении инвестиций, государственной поддержке и изменении потребительских привычек наша страна способна в течение 10-15 лет войти в число ведущих мировых производителей», — верит Артем Силаков.



Развитие собственной глубокой переработки будет способствовать вытеснению импорта и в перспективе развитию экспорта, считает Пармухина. Пока за рубеж поставляются необработанные водоросли и продукты неглубокой переработки (высушенные, дробленые), знает она. Внешними рынками сбыта для российских продуктов из водорослей более высокого передела могут стать страны АТР и Ближний Восток, где спрос на них активно растет. Также при нормализации геополитической обстановки откроется возможность для сбыта в Европу.

