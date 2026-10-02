Метионин из сероводорода. Новый завод по выпуску важной аминокислоты построят в ОЭЗ «Зеленая долина»

М. Чистякова

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Предприятие по выпуску DL-метионина из отходов нефтепереработки начали возводить в Татарстане в конце лета. Проект носит стратегический характер и нацелен на импортозамещение, отмечают власти. Инициаторами строительства выступают «Татнефть» и китайская компания Eppen. Ежегодная мощность будущего производства — 100 тыс. т, что существенно выше общей потребности отечественного рынка в данной продукции. Следовательно, сбыт завода должен быть настроен на продажи не только внутри страны, но и за рубеж

В августе в Татарстане в особой экономической зоне «Зеленая долина» стартовало строительство завода по производству DL-метионина — высококачественной кормовой аминокислоты, которую сейчас в значительном объеме завозят из-за рубежа. Предприятие стало первым резидентом и якорным проектом нижнекамской площадки ОЭЗ. Строительство при поддержке правительства страны и руководства республики реализует «Татнефть» в сотрудничестве с партнерами из Китая — компанией Eppen (специализируется на глубокой переработке сельхозпродукции, биотехнологиях и производстве ферментных аминокислот, кормовых и пищевых добавок, а также удобрений). Завод будет выпускать 100 тыс. т аминокислоты в год.



Запланированный объем инвестиций — 83 млрд руб. Новые мощности расположатся вблизи производственных мощностей «Татнефти». Для их работы планируется использовать инфраструктуру базы «ТаНеКо» — энергосети, дороги и логистические узлы. Размещение рядом с этими объектами нефтяной компании позволит сэкономить около 50 млрд руб. за счет отказа от дублирования инфраструктуры.



Производство замкнутого цикла

Сырьем для изготовления метионина станет побочный продукт нефтепереработки — сероводород, — который традиционно является экологической проблемой. Из него путем химического синтеза будет получен высокоценный продукт, критически важный сельскому хозяйству. Иными словами, инвесторы рассматривают производство метионина не просто как химический синтез, а «как яркий пример циркулярной экономики и промышленного симбиоза», говорил ранее генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Из информации с сайта компании следует, что в проект заложена передовая система «нулевого сброса». Промышленные стоки после многоступенчатой глубокой очистки будут безопасно возвращаться во внутренний производственный цикл компании. Такой подход полностью отвечает принципам экономики замкнутого цикла, что подтверждает приверженность «Татнефти» строгим экологическим стандартам.



Гендиректор информационно-аналитического агентства Feedlot Оксана Михеева отмечает, что DL-метионин — единственная среди основных крупнотоннажных кормовых аминокислот, промышленное производство которой основано на химическом синтезе из нефтехимического сырья, а не на ферментации. Технология сосредоточена у ограниченного числа компаний и стран. С учетом развитой нефтегазохимической базы Татарстана и доступности в регионе необходимого сырья — пропилена, метанола, серы, аммиака и природного газа — проект выглядит технологически логичным расширением цепочки нефтехимических переделов «Татнефти».







В Tebiz Group инвестиции в проект оценивают в 106-130 млрд руб., или 1,06-1,3 млн руб./т. Для сравнения, в 2024 году «Росхим» купил уже действующий завод по производству метионина («Волжский оргсинтез») на четверть мощности будущего проекта (25 тыс. т), заплатив за него менее чем пятую часть озвученной суммы (21 млрд руб.). «Оценить адекватность вложений без технико-экономического обоснования сложно, но создание производства с нуля закономерно дороже расширения действующего», — считает представитель аналитической компании.



На церемонии запуска строительства нового завода присутствовал учредитель Eppen Йен Сяопин, который сообщил, что его компания видит своей ключевой задачей успешное внедрение на этом проекте лучших китайских решений и создание образца высокоэффективного и долгосрочного сотрудничества. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев тогда же обратил внимание, что завод станет крупнейшим объектом, созданным в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В перспективе на площадке этой особой экономической зоны планируется запустить производство и других важных аминокислот.



Продолжительность строительно-монтажных работ по первому этапу проекта ранее оценивалась примерно в 17 месяцев. По мнению исполнительного директора Национального кормового союза Сергея Михнюка, эти сроки выглядят слишком оптимистично. «Для полноценного запуска на регулярной основе, со стабильным качеством в идеале понадобится три-пять лет при условии ритмичной и последовательной реализации всех этапов проекта, — прогнозирует он. — А если начнутся какие-то накладки с подведением инженерных коммуникаций в достаточном объеме, выбором оборудования, оплатами за него, доставкой, монтажом, запуском, отладкой, то сроки будут автоматически сдвигаться вправо по временно́й шкале, ведь на данный момент отработанных до автоматизма алгоритмов ввода таких проектов у нас нет».



Риск-факторы По мнению Любови Савкиной из «АгроИнсайта», при реализации проекта отдельным блоком необходимо оценивать его инвестиционные риски, среди которых она выделяет доступность технологии, наличие квалифицированных кадров, стоимость финансирования, сроки строительства и выхода на проектную мощность. Для крупнотоннажного производства эти факторы напрямую связаны с конечной себестоимостью продукции, а значит, и с ее конкурентоспособностью на мировом рынке. «Задача заключается в том, чтобы создать экономически устойчивый проект с понятной структурой сбыта. Тогда внутренний рынок станет его базой, а экспорт — необходимым элементом масштабирования», — считает эксперт.



Сергей Михнюк из НКС видит и экологический риск проекта. «Поскольку производство метионина — это химический синтез с побочными процессами, то в какой-то момент может оказаться, что предложенная технология не соответствует по тем или иным параметрам требованиям ЕврАзЭС», — не исключает он.

Также Михнюк напоминает, что, как правило, в ходе реализации почти любого проекта начинают происходить корректировки инвестиционного бюджета, причем не в меньшую сторону, а в бо́льшую. И тогда возникает вопрос в целом об экономической целесообразности реализуемых планов. «В данном случае никто не знает, что будет происходить с мировой ценовой конъюнктурой на рынке метионина, — говорит он. — Не исключено, что нашим животноводческим и комбикормовых предприятиям дешевле будет покупать его за рубежом, если вдруг не будут созданы какие-то барьеры». Пока в НКС не ожидают, что новое предприятие сможет в обозримом будущем предложить своим покупателям более привлекательную цену, чем существующие мировые и отечественные производители. В целом же подобные проекты рынку очень нужны, добавляет эксперт. На фоне условной конкуренции наиболее амбициозные и успешные из них помогут достигать изначально заявленной цели — импортозамещения для получения сырьевого суверенитета.



Проект стратегического значения

По словам Патрушева, строящийся завод имеет стратегическую значимость для российского агропромышленного комплекса, поскольку без этой критически важной добавки невозможно эффективное животноводство. «Появление в Республике Татарстан новых производственных мощностей позволит полностью удовлетворить наш внутренний спрос на метионин. Конечно, это большой шаг к обеспечению технологической независимости отечественного агропромышленного комплекса. Более того, запланированные объемы производства позволят нам решать задачу по расширению экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью», — приводится его цитата на сайте правительства.



Развитие собственного производства аминокислот — стратегически важная история для отрасли, считает Михеева. «В период геополитической турбулентности и сбоев по нефтехимической логистике внутренние мощности работают как ценовой и логистический буфер», — поясняет она. Согласно информации Feedlot, в последнее время цена метионина была высоковолатильной из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, перебоев с поставками нефтехимического сырья и объявленного Evonik в марте форс-мажора по DL-метионину на сингапурской площадке (компания была вынуждена частично остановить производство из-за дефицита пропилена, одного из ключевых полупродуктов синтеза аминокислоты). «Российский рынок прошел этот шок мягче остальных, — утверждает эксперт. — С середины марта по конец апреля, семь недель подряд, внутренняя цена держалась ниже китайской, так как собственное производство метионина “Волжским оргсинтезом” сработало как некий барьер: волна дошла до внутреннего рынка с лагом и в срезанном виде». В начале сентября стоимость метионина уже шла на понижение, сообщала тогда Михеева.







Впрочем, новое производство само по себе не гарантирует «самую низкую цену», потому что метионин зависит от нефтехимического сырья и глобального ценового цикла, предупреждает аналитик. Но оно способно дать аграриям более предсказуемую экономику: короткое плечо поставки, меньшую зависимость от фрахта, страховок, валютных колебаний и, как следствие, более стабильные контрактные условия в периоды внешней турбулентности.



В контексте продовольственной безопасности развитие отечественного производства кормовых аминокислот имеет стратегическое значение, соглашается генеральный директор «АгроИнсайта» Любовь Савкина. Метионин относится к компонентам с высокой стоимостью единицы продукции: его доля в физическом объеме комбикорма невелика, однако влияние на себестоимость рациона существенно. Поэтому для российского рынка важны не только объемы выпуска аминокислоты, но также предсказуемость поставок и цен. «Пока что страна остается существенно зависимой от импорта, при этом практически весь ввоз приходится на китайскую продукцию, — акцентирует внимание эксперт. — Такая концентрация поставок создает для отечественных потребителей дополнительный внешний риск: любые изменения в производстве, логистике или экспортной политике государства-поставщика достаточно быстро отражаются на внутреннем рынке».



Так, в 2026 году на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив давление на стоимость сырья и логистику производства метионина в КНР усилилось, что сразу же отразилось на российских ценах. По данным мониторинга «АгроИнсайта», цена на метионин в нашей стране выросла с 327 руб./кг в марте до 459 руб./кг в апреле, то есть более чем на 40%. Впоследствии стоимость этого кормового продукта пошла вниз, однако к началу сентября все еще оставалась выше мартовского уровня. «Подобные ситуации показывают, что собственное производство необходимо рассматривать не только как инструмент импортозамещения. Это еще и вопрос устойчивости всей цепочки производства кормов и животноводческой продукции», — говорит Савкина.







Представитель Tebiz Group приводит и другой пример: в 2024 году метионин подорожал в России примерно на 16% вслед за глобальными котировками Evonik, Adisseo и Zhejiang NHU (основные мировые производители). «В 2026-м мировой рост цен на эту аминокислоту резко ускорился: с €5/кг в январе до €9,5/кг в апреле», — подтверждает он слова Савкиной. В то же время эксперт полагает, что локализация поможет уменьшить валютные и логистические риски, но не гарантирует более низкую стоимость продукта — она будет зависеть от цены всей сырьевой цепочки внутри страны.



Потребители заинтересованы

В ГК «Агроэко» (один из крупнейших отечественных производителей свинины) считают, что проект по выпуску метионина будет однозначно интересен животноводам. «Как постоянный потребитель данного сырья, мы заинтересованы в росте предложения», — говорит представитель группы. По его словам, проекты по выпуску аминокислот внутренними производителями сейчас являются очень важными, так как повышают независимость свиноводческой отрасли от импорта. Потребность самой компании в метионине составляет до нескольких сотен тонн в год. Закупают его как у отечественного производителя, так и у предприятий из Китая.



В группе «Черкизово» потенциально готовы рассматривать новый завод в пуле поставщиков при условии высокого качества продукта и конкурентоспособной цены. Сейчас для своих нужд компания использует метионин российского и китайского производства. «Пока в стране есть только одно предприятие по выпуску этой аминокислоты, его мощности покрывают около 50% потребности отечественного рынка, — сообщает представитель холдинга. — Поэтому, безусловно, подобные проекты нам необходимы». Также он напоминает, что в России все еще нет собственного производства и ряда других аминокислот, в частности треонина, валина, изолейцина, аргинина, триптофана, — все они импортируются.







Годовое потребление DL-метионина ПХ «Лазаревское» (Тульская область) составляет примерно 72 т при производстве 37,6 тыс. т комбикормов. «В рационе на него приходится 0,19-0,2% — это крайне малая доля, при которой прямое смешивание в комбикорме в условиях нашего производства технологически затруднено и экономически не оправданно, — объясняет гендиректор племхоза Кристина Романовская. — Поэтому метионин поступает к нам не как отдельная кормовая добавка, а в составе премикса — что соответствует стандартной практике (DL-метионин вводится в комбикорма именно через премиксы или на заводах по производству премиксов через системы микродозирования)». Таким образом, цена метионина влияет на себестоимость опосредованно — через стоимость премикса. И ключевым в этом случае становится не цена метионина как такового, а стабильность рецептуры и однородность самого витаминно-минерального комплекса.



Для производителей комбикормов собственное производство этой аминокислоты важно по трем причинам, продолжает руководитель. Первая — стабильность поставок премиксов: чем больше сырья у производителей, тем меньше риск перебоев, которые уже наблюдались на рынке. Вторая — предсказуемость себестоимости. «Локализация снижает зависимость от импортных цен и валютных колебаний», — отмечает она. Третья причина — технологическая независимость: метионин включен в перечень критически важных кормовых добавок, и его отсутствие ставит под угрозу все животноводство. При этом стоит учитывать длительность окупаемости подобных проектов, поэтому их реализация зависит от государственной поддержки, акцентирует внимание Романовская. «Для нас же как потребителя это означает, что в среднесрочной перспективе рынок премиксов может стать более конкурентным и стабильным, правда, резких изменений в ближайшие два-три года ожидать не стоит», — добавляет она.



Сколько метионина нужно России?

По оценке «АгроИнсайт», текущая потребность российского рынка в кормовом метионине составляет порядка 50-65 тыс. т в год. При этом внутреннее производство покрывает только часть этой потребности. Существенную роль играет продукция «Волжского оргсинтеза», который выпускает ориентировочно 25 тыс. т метионина в год. Однако весь объем выпуска предприятия нельзя напрямую относить к ресурсу кормовой отрасли, поскольку метионин используется и в других направлениях, напоминает Савкина.



Эксперт полагает, что оценивать перспективы нового производства только через емкость российского рынка было бы неправильно. Дополнительный потенциал спроса внутри страны может сформироваться в ближайшие 5-10 лет. «АгроИнсайт» ожидает дальнейшего совершенствования кормовых рецептур и более точного балансирования рационов. По мере повышения эффективности кормления будет возрастать значение синтетических аминокислот и витаминов как инструментов управления питательной ценностью и себестоимостью кормов. «В странах с развитым промышленным животноводством переход к более точному балансированию рационов происходил одновременно с развитием доступного производства аминокислот и других специализированных компонентов, — утверждает Савкина. — Для России это также может стать одним из факторов долгосрочного роста внутреннего спроса».







В Feedlot оценивают емкость российского рынка кормового метионина в 45-50 тыс. т в год. «Волжский оргсинтез» закрывает более половины потребности, остальное приходится на импорт. Главный поставщик этой аминокислоты в Россию — Китай, его доля, по оценке компании, составляет 70-80% общего ввоза. Остальное — продукция прочих стран, поступающая преимущественно через трейдеров. Михеева уверена, что быстрого роста потребности в метионине в России не случится. «Птицеводство — один из главных потребителей этой аминокислоты — вошло в фазу зрелости: в первом полугодии 2026 года выпуск мяса птицы снизился на 3%, комбикормов для птицы — на 2,1%, — приводит цифры аналитик. — Свиноводство, хотя и показало рост на 4% и удержало кормовой рынок в положительной зоне, по метионину заместить птицу не сможет: у свиней первая лимитирующая аминокислота — лизин, а нормы ввода метионина в рационах в разы ниже, чем у бройлеров». Согласно расчетам Feedlot, на птицеводство приходится порядка трех четвертей потребления метионина в стране.



И все же к 2030 году потребность внутреннего рынка в кормовом метионине может вырасти до 50-55 тыс. т, полагает Михеева. Рост будет обеспечен не расширением поголовья, а повышением норм ввода, переходом на более точное балансирование рационов и вкладом свиноводства и аквакультуры.



По данным Tebiz Group, потребление кормового метионина в России в 2025 году составило порядка 48 тыс. т. «Волжский оргсинтез» закрывает около половины спроса, выпуская 30 тыс. т данной продукции в год, информирует аналитик компании. Остальной объем на 80% идет из КНР. В натуральном выражении республика ввозит в Россию порядка 14-15 тыс. т этой аминокислоты ежегодно, еще 3-4 тыс. т импортируют другие страны. В частности, вторым по значимости прямым азиатским поставщиком метионина в нашу страну является Малайзия, которая показывает уверенное восстановление объемов и удерживает позицию ключевого альтернативного поставщика вне китайского контура. «Небольшие объемы по-прежнему поступают из европейских стран, однако из-за санкционных ограничений и сложностей с прямым импортом эта продукция чаще поставляется через реэкспорт и механизмы параллельного импорта, — уточняет представитель Tebiz Group. — Однако доля таких косвенных логистических схем постепенно сокращается, в то время как рынок все больше переориентируется на стабильные прямые поставки от азиатских производителей».



Не только метионин В октябре прошлого года «Татнефть» сообщала о намерении построить производство треонина и лизина в Воронежской области в партнерстве с Eppen и российским дистрибьютором кормовых добавок в России и СНГ «Агритек Био». Объем инвестиций оценивался в 29 млрд руб. Завод мощностью переработки зерна до 250 тыс. т в год для выпуска кормовых аминокислот планировали разместить во второй очереди индустриального парка «Масловский». Объем производства готовой продукции заявлялся на уровне 200 тыс. т треонина и 200 тыс. т лизина (сульфат и монохлор).

В целом снижение импортозависимости России по метионину под силу уже «Волжскому оргсинтезу», считает аналитик. «Росхим» объявлял о реализации проекта по расширению мощности предприятия до 100 тыс. т к 2030 году, что позволит полностью закрыть весь внутренний спрос. «Проблема скорее в концентрации ввоза — бо́льшая часть импорта приходится на Китай, — еще раз обращает внимание он. — Поэтому новый проект будет работать не на дефицит, а на стратегическую задачу создать в России крупный узел синтеза кормовых аминокислот с расчетом на внешние поставки».



С прицелом на экспорт

Учитывая заявленный масштаб татарстанского проекта, потенциальный вывоз продукции за рубеж может составить порядка 50-70 тыс. т метионина в год, полагает Любовь Савкина. Это означает, что еще до выхода производства на проектную мощность инвесторам необходимо сформировать международный портфель потенциальных покупателей и оценить конкурентоспособность российской продукции на каждом целевом рынке. Но возможности отгрузок нельзя оценивать исключительно через формальный объем мирового спроса, предупреждает эксперт. На рынке уже работают крупные производители и поставщики с многолетним опытом, сформированными каналами продаж и устойчивыми отношениями с потребителями. «Конкурировать придется не только продуктом, — констатирует она. — Покупатель оценивает стоимость, стабильность качества, сроки доставки товара, логистику, условия расчетов и надежность поставщика. Поэтому экспортная стратегия должна разрабатываться одновременно с производственным проектом».



Особое значение имеет выбор стран и регионов сбыта, подчеркивает Савкина. Потенциальный рынок необходимо сегментировать по динамике животноводства, объемам производства комбикормов, импортозависимости, требованиям к регистрации продукции, логистической доступности и ценовой конкуренции. «Например, одна только Африка — это 54 государства с совершенно разными темпами развития животноводства, структурой кормовой промышленности и импортными возможностями, — говорит эксперт. — Нельзя говорить о данном континенте как об одном рынке: для каждой страны потребуется отдельная оценка — сколько там потенциально может потребляться метионина, кто является покупателем, кто сейчас поставляет туда продукт и какую цену этот покупатель готов платить».



При этом экспортный потенциал проекта можно рассматривать шире, чем поставки самого метионина, уверена Савкина. В перспективе российское производство может стать основой для вывоза уже готовых кормовых решений: премиксов, специализированных кормовых добавок и рецептур, адаптированных под конкретные виды и направления животноводства. «Если мы производим метионин внутри страны, то у нас появляется возможность экспортировать не только сырье, но и продукцию с более высокой добавленной стоимостью, — акцентирует внимание она. — Для рынков Африки, Азии, Ближнего Востока и других регионов это может быть особенно интересно, поскольку покупателю требуется не тонна метионина сама по себе, а решение конкретной задачи в кормлении: повысить продуктивность, оптимизировать рацион или снизить себестоимость производства мяса и другой животноводческой продукции».







Представитель Tebiz Group тоже обращает внимание, что заявленная мощность нового завода вдвое больше всего текущего потребления метионина. При этом «Росхим» до такого же объема планирует нарастить производство на «Волжском Оргсинтезе» уже через несколько лет. Внутренний же спрос на эту аминокислоту к 2035 году, по прогнозу аналитической компании, составит лишь 80-100 тыс. т. «Таким образом, два проекта способны в 2-2,5 раза превысить потребности внутреннего рынка, — поясняет эксперт. — Это не гарантирует устойчивости ни одному из них, им придется конкурировать друг с другом, с импортом и крупнейшими мировыми производителями — Evonik, Adisseo, Sumitomo Chemical, Zhejiang NHU».



Аналитик Tebiz Group также напоминает, что, кроме упомянутых двух проектов, ранее заявлялись планы производства метионина в Санкт-Петербурге (РНЦ «Прикладная химия» «Ростеха» при поддержке «Газпрома») и в Астраханской области, но, правда, без подтвержденного перехода к строительству. Проект «Татнефти» и Eppen — первый дошедший до реальной стройки, говорит представитель аналитической компании.



В то же время, хотя татарстанский завод по производству метионина предполагает экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, пока перспективы вывоза видятся смутно. Тот же «Волжский Оргсинтез» с 2022 года практически полностью прекратил экспорт этой аминокислоты из-за санкций, сохранив лишь символические поставки в Беларусь и Казахстан, знает аналитик.



Заявленный объем в 100 тыс. т производимой продукции — это некая точка безубыточности реализуемого проекта, комментирует Сергей Михнюк. «Однако это не значит, что продукция именно в таком количестве появится на рынке сразу после запуска завода, причем гарантированного качества и по рыночной цене, — отмечает он. — В целом же 100 тыс. т — довольно амбициозная цифра, которая тянет за собой очень серьезные инвестиции, которые, в свою очередь, будут влиять на финансово-экономическую модель всей компании». Если предполагается частичный экспорт излишних объемов, то уже сегодня нужно просчитывать как маршруты, так и предполагаемую экономику доставки до предполагаемых рынков сбыта, добавляет эксперт.

