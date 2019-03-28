«Арсиб агро» построит пять молочных ферм

Холдинг «Арсиб агро» планирует до 2024 года построить пять молочных ферм на 1800 голов КРС каждая в Тюменской и Свердловской областях. Об этом в ходе выездного заседания комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям сообщил гендиректор «Арсиб агро» Серго Степанян, сообщает издание «Тюменская линия».

По словам Степаняна, строительство первой фермы в Ялуторовском районе Тюменской области намечено на 2019 год. «Проект уже прошел техническую экспертизу, и в ближайшее время мы решим вопрос с его финансированием», — рассказал гендиректор. Строительство двух ферм планируется в Омутинском и Заводоуковском районах. «Еще одну ферму разместим в Свердловской области, где у нас есть около 10 тыс. га земли. Всего наш земельный фонд составляет почти 45 тыс. га», — отметил Степанян.

Возведение собственных ферм позволит холдингу восполнить недостаток сырья для перерабатывающих мощностей. «Сегодня мы получаем от хозяйств области только половину необходимых объемов», — пояснил Степанян.

В настоящее время «Арсиб агро» (входит в холдинговую группу «Арсиб») имеет ферму в Тюменской области, поголовье составляет 1661 животных, в том числе 792 — дойное стадо, указано на сайте компании. Также в структуре холдинга — перерабатывающий завод «Тюменьмолоко» с объемом переработки 120 т молока в день, количество наименований продукции насчитывает 94 позиции: молоко, сметана, творог, кисломолочные продукты, а также сыры, которых выпускается 15 сортов. В планах компании — достичь объема переработки в 200 т молока в сутки. Представитель «Арсиб агро» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.

Инвестиции в проект по расширению поголовья «Арсиб агро» можно оценить в 7,5-9 млрд руб. в зависимости от стоимости оборудования и скота, говорит гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. По ее словам, возведение ферм позволит компании нивелировать изменения стоимост молока-сырья. «На сегодняшний день холдинг является третьим крупнейшим переработчиком в Тюменской области и 14-м в Уральском федеральном округе. И строительство собственных ферм гарантирует «Арсиб агро» требуемое качество молока, а главное — стабильные и прогнозируемые поставки», — указала Петрова «Агроинвестору».

Общий объем молока-сырья на Урале в хозяйствах всех категорий в период с 2012 по 2018 годы снизился на 6% до 1,95 млн т в год тыс. т в год. При этом в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах за этот же период зафиксирован прирост на 15%, в том числе в Тюменской области — на 16% до 361 тыс. т в год. «Тем не менее, если говорить о товарном молоке, то его в регионе явно недостаточно, так как в Тюменской области уровень производства молочных продуктов составляет порядка 100 кг на душу населения, что ниже медицинской нормы в 3,3 раза. Очевидно, что спрос потребителей на недорогие молочные продукты местного производства остается неудовлетворенным», — оценивает Петрова.

По данным Росстата, в 2018 году производство молока в России выросло на 1,5% до 30,6 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 3,6% до 16,2 млн т. Около 2% сырого молока, произведенных сельхозорганизациями, приходится на Тюменскую область.