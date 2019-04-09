«Лукойл» может заняться производством удобрений

«Лукойл» претендует на покупку татарстанского предприятия «Аммоний», находящегося в предбанкротном состоянии. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, нефтекомпания готова предложить за актив около $1 млрд, как и другой претендент — «Еврохим» Андрея Мельниченко. Как будет проходить сделка — через банкротство или оздоровление «Аммония», будет определено к лету.



Первоначально на покупку «Аммония» претендовало около 10 инвесторов, но на следующий этап переговоров вышли только два. Также предприятием интересовался, например, «Уралхим», но компания не захотела платить реальные деньги за убыточный актив. По данным источников издания, долг «Аммония» перед основным кредитором — ВЭБом — составляет около 100 млрд руб. В компаниях ситуацию не комментируют.



Для «Лукойла» «Аммоний» может стать первым активом по выпуску минудобрений. Ранее компания рассматривала возможность строительства собственных мощностей. Так, в январе 2018 года президент «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Интерфаксу» рассказывал, что рассматривает связанные с газохимией проекты на «Ставролене» в Буденновске. По словам Алекперова, у производства будет два направления, одним из которых станет выпуск метанола, аммиака и карбамида (последний — удобрение). Компания была готова вложить в строительство комплекса около 120 млрд руб.



АО «Аммоний» создано на базе Новоменделеевского химического завода, основанного в 1983 году. Завод был запущен в 2016 году при участии президента России Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Минниханова. Согласно собственным данным, мощности позволяют ежегодно производить 717,5 тыс. т аммиака, 233,8 тыс. т метанола, 717,5 тыс. т карбамида и 380 тыс. т аммиачной селитры. Основными акционерами являются ООО «Татаммоний» (52,9%), ВЭБ (22,8%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%).



Однако уже в начале 2018 года предприятие сообщило о сложной финансовой ситуации. Как заявлял гендиректор «Аммония» Сергея Шевченко на итоговом заседании Менделеевского райсовета в феврале прошлого года, предприятие является убыточным и имеет «реальный риск нарушения долговых обязательств перед ВЭБом». Кредитный портфель завода на тот момент составлял почти 95 млрд руб. ($1,67 млрд). Кроме того, цена основной продукции — карбамида — оказалась не такой, на какую изначально рассчитывали: при разработке бизнес-плана стоимость карбамида составляла $500 за тонну, в январе 2017-го — $224/т, а в январе 2018-го — $233/т.



Потребность российских аграриев в минеральных удобрениях оценивается в 3,1 млн т (в пересчете на 100% действующего вещества), докладывал в середине марта на заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. При этом потребляемый внутри страны объем составляет не более 20% от общего производства, остальное идет на экспорт. По информации аграрного ведомства, сейчас с учетом остатков 2018 года общий объем удобрений у сельхозпроизводителей составляет около 1,1 млн т — на 90 тыс. т больше, чем в прошлом году.



Новость дополняется

