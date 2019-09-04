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Инвестиции
Китайская компания вложит 4,5 млрд рублей в соевый завод в Приморье
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
4 сентября 2019
Продукция будет идти преимущественно на экспорт
Запуск предприятия по глубокой переработке сои намечен на 2022-2023 годы
Фото: Pixabay

Компания «Легендагро холдинг», принадлежащая китайскому Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA), построит в Уссурийске Приморского края завод по глубокой переработке сои. Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, соглашение о сотрудничестве банка и компании по созданию вертикально интегрированного агрохолдинга подписано в ходе Восточного экономического форума.

Ежегодно предприятие сможет перерабатывать до 240 тыс. т соевых бобов и выпускать до 220 тыс. т продукции, в том числе соевое масло, лецитин, концентрат, мелассу, указано в пресс-релизе. Как сообщалось ранее, также компания займется выращиванием сои, риса и кукурузы: в рамках проекта планируется приобретение 50 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. К 2030 году объем экспортируемой продукции агрохолдинга должен достичь 188 тыс. т в год. Кроме того, проект включает возведение транспорто-логистического комплекса. Объем финансирования со стороны Россельхозбанка составит до 5,5 млрд руб.

Общая стоимость проекта оценивается в 9,7 млрд руб., в том числе около 4,5 млрд руб. будет вложено в перерабатывающий завод, рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Легендагро Приморье» (дочерняя компания «Легендагро холдинга») Дмитрий Савенков. Срок ввода предприятия намечен на 2022-2023 годы. «В этом году начнем его проектирование и в следующем году планируем приступить к строительству», — сообщил он. Савенков подтвердил, что производимая продукция в основном будет поставляться на экспорт — в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В этом году «Легендагро» засеяла 3,5 тыс. га в Приморском крае рисом, соей и кукурузой. «Мы подписали соглашение с портом, монтируем судопогрузочную машину и с октября-ноября начинаем грузить зерновые и масличные на экспорт», — отметил Савенков. В этом сезоне компания планирует вывезти за рубеж около 100 тыс. т кукурузы и сои, уточнил он.

«Легендагро холдинг» учрежден во Владивостоке в декабре 2018 года с уставным капиталом 900 млн руб., следует из данных kartoteka.ru. Единственным владельцем компании является китайская JBA. О возможности создания российско-китайского агрохолдинга в Приморском крае с объемом инвестиций 10 млрд руб. в начале июня говорил президент Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. JBA является совместным предприятием компаний Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа по развитию агробизнеса корпорации Legend Holdings, основавшей Lenovo), Beidahuang Agricultural Co. (одна из крупнейших в Китае сельскохозяйственных компаний с земельным банком 6 млн га) и Jiusan Grain and Oil Industry Group (госкомпания по переработке соевых бобов).

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