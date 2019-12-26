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Инвестиции
«Краснобор» вложит 2 млрд рублей в модернизацию
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
26 декабря 2019
Компания может увеличить производство индейки на 15%
В этом году агрохолдинг увеличил объем продаж индейки на 8%
Фото: Д. Абрамов

Агрохолдинг «Краснобор», один из лидеров рынка индейки в России, начал инвестиционную программу глубокой модернизации производственных площадок в Тульской области стоимостью 2 млрд руб. На первом этапе запланировано строительство новых и модернизация существующих птичников. На втором — расширение продуктовой линейки, что будет связано с установкой новых линий упаковочного оборудования, рассказал «Агроинвестору» представитель компании. Благодаря этому через два года объем производства должен увеличиться на 10-15%, уточнил он. «Программа модернизации и расширения производственных мощностей будет осуществляться в рамках концепции экологически ответственного бизнеса: это очередной шаг к созданию безотходного производства с минимальной нагрузкой на окружающую среду», — добавил представитель «Краснобора».

За 12 месяцев 2019 года объем продаж индейки в агрохолдинге увеличился на 8% и составил 26 тыс. т в живом весе против 24 тыс. т за аналогичный период 2018-го. Продажи копченой и колбасной продукции из мяса индейки выросли на 30%. Компания планирует начать ее экспорт в Японию, Вьетнам, Гонконг, Бахрейн, ОАЭ и ряд стран Ближнего Востока.

Поставки индейки на внешние рынки «Краснобор» начал в 2016 году, в 2015-м компания первой в России получила право на экспорт индейки в страны ЕС. По словам представителя компании, объемы вывоза готовой продукции сейчас обсуждаются. «Но аппетиты партнеров растут, и прогноз оптимистичный — на увеличение поставок», — говорит он, уточняя, что в фокусе продажи в Гонконг, Японию и Армению. Ранее агрохолдинг сообщал, что получил сертификаты соответствия на поставки продукции во Вьетнам и Японию, а также планирует до конца 2019 года отправить первую партию мяса индейки в Армению.
Кроме индейки и готовой продукции из нее компания планирует начать поставки на внешние рынки органических удобрений под брендом «ЭкоЧар». Они были выведены на рынок в этом году и позиционируются как стимулятор роста газонных трав в городских садово-парковых проектах. Также они могут использоваться в качестве элемента, фильтрующего воздух или воду.

По словам гендиректора и основателя агрохолдинга «Краснобор» Аркадия Левина, компания сделала ставку на диверсификацию бизнеса и достигла серьезных результатов по многим направлениям, в том числе в освоении международных рынков. «В ближайший год мы постараемся эффективно объединить наши сегодняшние достижения и сложить их в целостную систему», — говорит он.

Согласно анализу, сделанному аналитиками Россельхозбанка, к 2021 году емкость российского рынка индейки может достичь 485 тыс. т, что более чем в 1,8 раза превышает показатель 2018-го. В среднем по России уровень потребления мяса индейки на душу населения составляет 2,33 кг в год. В Сибири и на Дальнем Востоке — менее 1 кг на человека. Для сравнения, в ЕС уровень потребления индейки достигает 4 кг в год, в США — 8 кг. По оценке компании Agrifood Strategies, потенциал потребления индейки в России составляет 4-5 кг на человека в год. При существующем объеме производства среднедушевое потребление находится на уровне 2 кг, поэтому рынок этого вида мяса еще далек от насыщения. В этом году объем производства индейки в стране может составить 300-310 тыс. т в убойном весе. В 2018-м было выпущено 259 тыс. т.

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