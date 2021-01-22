Структура «Промагро» планирует производить желатин и белковые концентраты

За последний год объем рынка белковых концентратов вырос на 40% bio-t.pro

Инвестиционная компания Kontinuum Group (АПХ «Промагро», «Русский лен») в ближайшее время планирует приступить к строительству инновационного комплекса по производству натуральных пищевых белков и желатина. Инвестиции оцениваются в 1,6 млрд руб., плановый срок окупаемости вложений — восемь лет. Для реализации проекта структура «Промагро» - «Промагро пищевые ингредиенты» — зарегистрирована в реестре резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Губкин» в Белгородской области.



Компания решила инвестировать в это направление, видя растущий спрос на желатин и белковые концентраты, говорится в ее сообщении. При этом производство желатина в России незначительно и представлено рядом мелких предприятий, а около 50% потребности рынка обеспечивается за счет импорта. За последний год объем рынка белковых концентратов вырос на 40%, а его ввоз — примерно на 30%, оценивает группа.



В качестве сырья будет использоваться побочная продукция переработки свинины: соединительная (шкурка, жилы), жировая (шпик, жир-сырец) и костная ткань. «Плановая производительность будущего предприятия — 42 т сырья в сутки. Из них примерно 5 т охлажденной шкуры может поступать в производство с мясокомбината «Промагро». Остальной объем планируем закупать у сторонних переработчиков свинины», — уточнил «Агроинвестору» основатель и гендиректор Kontinuum Group Константин Клюка. При необходимости и в зависимости от спроса на тот или иной конечный продукт мощность может быть увеличена до 60 т в сутки за счет поставки дополнительных емкостей ферментации.



В год предприятие планирует перерабатывать 15 тыс. т сырья и выпускать не менее 2,3 тыс. т сухого коллагена, 880 т сухого желатина (включая гидролизат), 460 т белковой муки, 3,5 тыс. т свиного жира. «Мы планируем иметь постоянный запас сырья — треть от годового объема, для этого будем строить морозильные камеры», — говорит Клюка: это нужно для нивелирования всплесков цен на входящее сырье, а значит — и конечной продукции. Он обращает внимание, что цены на шкуру очень динамичны, в том числе они зависят от сезонности. «Например, в прошлом году цена за килограмм варьировались в пределах 25-75 руб. Сейчас цена пластовой замороженной шкуры составляет 23-25 руб./кг, — сравнивает глава компании. — Нужно закупать сырье по минимальным ценам и отправлять его в морозильник. Даже при наличии затрат на их содержание, издержки будут ниже, чем если работать напрямую с рынка».



В качестве рынков сбыта продукции группа рассматривает предприятия пищевой, кондитерской, косметической и фармацевтической отраслей. В том числе видит возможность экспорта продукции — как чистого белка, так и в виде смесей. «Все зависит от конъюнктуры рынка, методов ценообразования и государственной политики в этом направлении, — уточняет Константин Клюка. — Но в приоритете, конечно, внутренний рынок. Ведь желатин и протеиновые концентраты — это, в первую очередь, продукты импортозамещения». Он добавляет, что сейчас компания вдет переговоры с банками о получении кредита, прорабатывает вопрос с залоговой базой. «Как только решим эти задачи, приступим к практическим работам. Оперативная реализация этого проекта будет способствовать нашему лидерству на внутреннем рынке», — отмечает Клюка.



«Сам по себе проект вполне жизнеспособный: у продуктов глубокой переработки более высокая добавленная стоимость, таким образом, для свиноводов это выгодно, — комментирует старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. — Другой вопрос, что проект — далеко не первый, заявленный в этой сфере, и если компания — новичок на рынке желатина и концентратов, то возможны как длительные технологические настройки, так и проблемы с рынками сбыта».



Одним из крупнейших проектов по производству желатина может стать завод «Мираторга», который он планирует построить в Курской области, вложив 2,3 млрд руб. Кроме того, Дмитровский белковый комбинат намерен в 2021 году запустить завод по производству 9 тыс. т желатина, 13,4 тыс. т жира и 3 тыс. т нефункционального белка в год. Объем инвестиций оценивается в 3,8 млрд руб.

