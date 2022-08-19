«Сибагро» вложит 0,5 млрд рублей в реконструкцию Новосибирского свинокомплекса

Первая очередь свинокомплекса в Криводановке была введена в эксплуатацию в 1976 году Д. Абрамов

«Сибагро» вложит 0,5 млрд руб. в первый этап реконструкции Криводановской площадки Новосибирского свинокомплекса. План реконструкции включает полную модернизацию первого комплекса и модернизацию помещений откорма второго комплекса. Запланированы демонтаж и полная замена внутреннего слоя бетона в помещениях, снос старых систем навозоудаления, установка нового станочного оборудования и современной системы микроклимата, сообщила компания.



Также будет проведена полная замена животных, в том числе сформировано новое маточное стадо более продуктивной селекции. Сейчас поголовье животных на площадке будет поэтапно сокращаться. Последние свиньи с откорма должны поступить на убой в 20 числах января 2023 года. Новое поголовье будет так же поэтапно заселяться в уже отремонтированные помещения начиная с марта-апреля 2023-го. Таким образом, первые отгрузки на мясокомбинат с реконструированной площадки ожидаются с февраля 2024 года.



Первая очередь свинокомплекса в Криводановке была введена в эксплуатацию в 1976 году. Сейчас износ производственных помещений и части оборудования превышает 30% и оценивается как высокий, уточняет компания. В период ремонтных работ вторая и третья очереди свинокомплекса продолжат работать в штатном режиме, что позволит сохранить объемы производства на стабильном уровне, отмечает «Сибагро».



Также компания сообщила, что начала завозить ремонтных свинок на Белгородский комплекс. Более 2,1 тыс. пятимесячных животных, отобранных для воспроизводства, были доставлены на предприятие с других свинокомплексов компании и проходят карантин. До конца года корпуса заселят 36,4 тыс. свинок.



В июле «Агроинвестор» писал, что из Воронежа на белгородский свинокомплекс «Сибагро» поступили первые 30 хряков породы Дюрок. Тогда компания уточняла, что товарное производство на комплексе, который проходит санацию, возобновится во второй половине 2023 года.



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