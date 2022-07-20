В Рязанской области запустят новый свинокомплекс

В 2023 году компания планирует произвести 50 тысяч тонн свинины flickr.com

«Вердазернопродукт» (входит в «Русскую аграрную группу») в конце августа планирует запустить в Рязанской области новый свинокомплекс мощностью 9 тыс. т в год, сообщило правительство региона. Объем инвестиций в проект составляет 1,3 млрд руб. Сейчас строительно-монтажные работы завершены на 90%, возведено шесть производственных зданий, ведется монтаж технологического оборудования.



Врио губернатора Рязанской области Павел Малков в ходе посещения комплекса отметил большое значение «Вердазернопродукт» для экономики региона. «Предприятие современное и высокотехнологичное. Входит в топ-30 крупнейших производителей свинины в России, а по некоторым показателям занимает лидирующие позиции, — сказал глава области. -Активное развитие предприятия имеет важное значение для региона и страны, это вопрос обеспечения продовольственной безопасности».



«Вердазернопродукт» - крупнейшее в Рязанской области свиноводческое предприятие, имеет статус племенного завода по разведению крупной белой породы свиней и статус племенного репродуктора по разведению породы ландрас.



Как уточняет портал ryazpressa.ru, в 2023 году компания планирует произвести 50 тыс. т свинины. Директор по свиноводству «Русской аграрной группы» Ирина Леонова ранее рассказывала изданию, что реализуемый проект — часть инвестиционной программы агрохолдинга. На новой площадке будет содержаться свыше 32 тыс. свиней. Комплекс строится по новой, более современной технологии, которая успешно используется в других регионах России и считается уникальной с точки зрения содержания животных и биологической безопасности.



По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства Рязанской области произвели 52,1 тыс. т свиней на убой в живом весе, по этому показателю регион стал 11-м в Центральном федеральном округе. По итогам первого полугодия 2022-го сельхозпредприятия области произвели 30,4 тыс. т свиней на убой в живом весе — на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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