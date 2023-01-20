Китайская «Ангел ист рус» построит под Липецком завод по глубокой переработке зерна

Реализация проекта позволит создавать продукт с высокой добавленной стоимостью «Ангел ист рус»

Китайская компания «Ангел ист рус», которая владеет в Липецкой области крупнейшим в России заводом по производству дрожжей, намерена построить в регионе предприятие по глубокой переработке зерна, сообщила пресс-служба правительства региона. Инвестиции в проект составят более 10 млрд руб.



Реализация проекта позволит создавать продукт с высокой добавленной стоимостью, сказала «Агроинвестору» партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. По ее словам, открытие подобных производств в России дает возможность не только нарастить импортозамещение в ряде критических областей (добавки к кормам, пищевая промышленность, здравоохранение и т. д. ), но и выйти на мировой рынок.



Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что руководство завода китайской компании Angel Yeast по выпуску дрожжей инвестирует 2,6 млрд руб. в расширение предприятия и создаст еще 100 рабочих мест, увеличив их число до 600. Первая очередь завода дрожжей в Данкове был запущена в 2019 году, объем инвестиций в его создание составил 7 млрд руб.



По оценке Альбины Корягиной, объем мирового рынка дрожжевого экстракта превышает $1,5 млрд и будет расти в среднем более чем на 5% ежегодно в период до 2030 года. По ее словам, цены на экстракт дрожжей имеют чрезвычайно широкий диапазон — от 4 тыс. евро до 80 тыс. евро за тонну. Корягина отметила, что цена зависит от многих факторов, начиная от индивидуальной рецептуры и заканчивая видом упаковки и размерами партии.



«Есть, конечно, сожаление что этот проект реализуют китайцы, а не отечественные бизнесмены, ведь у нас в стране уже существуют точки роста этого направления», — добавила она. В качестве примера она привела «Амилко» (Ростов-на-Дону) и проект «Сибагро» в Красноярском крае. Корягина выразила надежду на развитие этих проектов и появление новых. «Ведь экспорт продуктов глубокой переработки зерна, а не сырья — это потенциал нашего АПК, который необходимо реализовывать уже сейчас», — подчеркнула Корягина.



Компания «Ангел Ист Рус» - дочернее подразделение китайской Angel Yeast Co., Ltd — одного из крупнейших в мире производителей дрожжей. Согласно данным на сайте компании, филиал в России был открыт 18 августа 2015 года. В феврале 2019 года в особой экономической зоне «Данков» Липецкой области состоялось открытие первого китайского дрожжевого завода на территории России. Данковский завод — самое современное производство Angel Yeast. Проектная мощность предприятия — 15 тыс. т сухих, 15 тыс. т прессованных дрожжей и 30 тыс. т органических удобрений в год. Предприятие является частью реализации совместной инициативы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один путь».



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