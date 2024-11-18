Первое в стране предприятие по глубокой переработке амаранта запущено в Воронежской области

К 2030 году завод планирует перерабатывать 180 тысяч тонн амаранта govvrn.ru

Компания «Русская олива» (входит в научно-производственный холдинг «АмарантАгро») запустила в Воронежской области первую линию завода по глубокой переработке амаранта. Первое в стране предприятие с такой специализацией создано в особой экономической зоне «Центр», сообщает правительство региона. Инвестиции в первую очередь завода составили свыше 1,5 млрд руб. Она будет перерабатывать 6 тыс. т амаранта в год. С вводом в апреле 2025 года следующей очереди завода годовой объем переработки удвоится.



Инвестиционный проект предусматривает поэтапный запуск к 2030 году 10 производственных линий мощностью по 18 тыс. т с общим объемом переработки 180 тыс. т амаранта в год. Компания будет перерабатывать собственное сырье: она выращивает амарант в Волгоградской и Кемеровской областях, используя семена собственной селекции, которые производятся в Воронежской области. Предприятие будет выпускать муку, крупу, амарантовые батончики, гранолу, хлебцы, масло, БАДы на основе амаранта, корма для домашних животных из жмыха амаранта.



Холдинг перерабатывает амарант по собственной запатентованной технологии, которая позволяет сохранять содержащиеся в нем полезные биологически активные вещества. Масло из семян амаранта содержит рекордное для растительных культур количество сквалена — более 6%. Сквален оказывает выраженное иммуномодулирующее действие, нормализует уровень холестерина и регулирует обменные процессы, обладает антиоксидантными свойствами.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что власти региона будут поддерживать проект, понимая значимость продуктов, которые получают из амаранта, для правильного сбалансированного здорового питания. По его словам, открытие нового завода — важный шаг для сельского хозяйства и отрасли переработки, также он отметил перспективность выращивания новых агрокультур для аграриев.



Проект «Русской оливы» был анонсирован летом 2021 года. Планировалось, что после введения завода в эксплуатацию там будут производить амарантовое масло, амарантовую высокобелковую муку и жмых. Предполагалось, что при выходе на полную мощность предприятие сможет перерабатываться 144 тыс. т амаранта в год. Изначально запуск первой линии был намечен на октябрь 2022 года, плановые инвестиции в нее оценивались в 2 млрд руб. В мае глава Воронежской индустриальной корпорации Сергей Юсупов говорил «Абирегу», что в целом заявленные инвестиции в проект составят почти в 15 млрд руб.



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