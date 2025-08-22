«Мираторг» вложил в семеноводство почти 7 млрд рублей

В перспективе компания может начать экспорт семян Pixabay

С 2019 года «Мираторг» инвестировал около 6,7 млрд руб. в развитие семеноводства: строительство трех заводов по подработке семян в Курской и в Орловской областях, организацию на полях орошения и селекционную технику. Об этом рассказал вице-президент агрохолдинга Александр Никитин на пленарном заседании Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2025».



Сейчас площадь семенных участков компании превышает 48 тыс. га, преимущественно они находятся в Курской области и Ставропольском крае. Основные культуры, входящие в структуру трехпольного севооборота, — соя, кукуруза, озимая пшеница. В Курской области находится завод компании производственной мощностью 27 тыс. т семян в год. «По озимой пшенице мы уже давно работаем с институтом Лукьяненко (Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко). Покупаем там высокие репродукции на уровне суперэлиты, размножаем их и подрабатываем. В институте очень большая коллекция районированных сортов», — подчеркнул Никитин. В «Мираторге» рассчитывают, что в дальнейшем не только продолжится уже действующее сотрудничество, но к нему подключатся и новые игроки, в том числе ФИЦ «Немчиновка».



Еще один завод «Мираторга» занимается производством семян кукурузы. «У нас задание произвести 20 гибридов с разным ФАО, четыре гибрида мы зарегистрировали и четыре находятся на испытаниях», — поделился руководитель. В части производства семян кукурузы компания взаимодействует со Всероссийским НИИ кукурузы и «Росагротрейдом».



Проект по картофелеводству компания запустила несколько лет назад в Тульской области, и сейчас он уже расширился на пять регионов. «Селекционная деятельность у нас начинается с Калининградской области. Там у нас находится лаборатория микроклонирования, производство мини-клубней и высоких репродукций. Дальнейшее размножение переносится на основную территорию России», — пояснил Никитин. В данном направлении компания сотрудничает с Уральским НИИ сельского хозяйства, а также с ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха. Компанией уже зарегистрированы на испытания несколько промышленных сортов для производства фри. «У нас совместное предприятие по производству картофеля фри со “Вкусно — и точка” мощностью 120 тыс. т готовой продукции в Орловской области, которое требует порядка 250-300 тыс. т картофеля и, соответственно, нужны семена», — уточнил руководитель.



Никитин также обратил внимание, что для того, чтобы из 200 кг мини-клубней появились 20 т семян, должно пройти пять-шесть лет, при этом для проекта по производству картофеля фри компании требуется 50 тыс. т семян.



Кроме того, компания предлагает сторонним хозяйствам услуги по подработке и протравлению семян на своих заводах. В перспективе, считает Никитин, «Мираторг» сможет выйти на экспорт семян в страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.



