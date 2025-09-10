В Рязанской области начал работу завод по производству лечебного питания

Новый завод позволит полностью покрыть потребность России в различных видах энтерального питания ryazan.gov.ru

В Рязанской области начал работу завод по производству специализированного, в том числе энтерального питания «Леовит Onco» и «Леовит Pharma», сообщила пресс-служба правительства региона. Производство создано в рамках соглашения, которое было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Совокупный объем инвестиций в проект составит 1,8 млрд руб.



Это первое подобное производство в регионе и одно из немногих в России. «Некоторые технологии, используемые на заводе, не имеют аналогов. Завод использует только российские научные разработки. <…> Открытие завода позволяет увеличить долю именно российского производства специального питания», — пишет ТАСС со ссылкой на компанию.



Завод оснащен современным оборудованием, позволяющим производить продукты в соответствии с международными стандартами безопасности и качества. Использование автоматизированных линий обеспечивает большой объем производства и высокую скорость выхода продукции на рынок. Ключевая особенность предприятия — запуск производства зондового энтерального питания, принципиально нового для компании продукта. Вместе с существующими производствами «Леовит» в Москве, Армавире и Пушкине новый завод позволит полностью покрыть потребность России в различных видах энтерального питания: сухом, зондовом и сипинговом, уточняет «Коммерсантъ».



Сейчас на рынке около 80% энтерального питания — иностранного производства, и новый завод позволит кардинально изменить эту ситуацию и обеспечить пациентов современным лечебным питанием по всей стране, подчеркнул губернатор Рязанской области Павел Малков. «Это еще сотни рабочих мест и единственное в своем роде отечественное производство, где используется российские научные разработки. Пример реального импортозамещения», — добавил он.



