Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

«Рустарк» запустит завод по производству модифицированных крахмалов во втором квартале 2026 года

Объем инвестиций составил около 7,5 млрд рублей

Продукция будет поставляться не только на внутренний рынок, но и на экспорт
Компания «Рустарк» сообщила, что запустит завод по производству пищевых и индустриальных модифицированных крахмалов в Краснодарском крае во втором квартале 2026 года. Сейчас завершается стадия установки технологического оборудования. Предприятие будет выпускать более 60 тыс. т в год различных видов пищевых и технических модификаций крахмала. В качестве сырья будет использоваться восковидная и зубовидная кукуруза, а также тапиока, картофель и другие виды сырья. Инвестиции составили около 7,5 млрд руб.

Текущая потребность российского рынка в пищевых модифицированных крахмалах оценивается в 70-80 тыс. т в год и до 85% удовлетворяется за счет поставок из Китая, Индонезии, Тайваня и других стран, отмечает директор по маркетингу «Рустарк» Виктория Пикулина. Некоторые категории модифицированных крахмалов, например, Е1442 не производятся в России и полностью ввозятся из-за рубежа. «Новые мощности позволят “Рустарк” производить весь актуальный ассортимент крахмалов, а значит — укрепить позиции компании на рынке глубокой переработки зерна и предложить конкурентную альтернативу импортным аналогам, обеспечивая стабильные поставки и техническую поддержку клиентов на месте», — отметила она. При этом компания планирует выпускать на 20-40% больше от текущего объема потребления крахмалов в стране для обеспечения роста внутреннего спроса, а также развития экспортных продаж.

Новый завод будет самым масштабным производством модифицированных крахмалов в России и странах ЕАЭС, отмечают в компании, там будут выпускать более 50 различных модификаций крахмала с заданными свойствами. Одним из ключевых преимуществ «Рустарк» является ее независимость от импорта компонентов и технологий, подчеркивает технический директор компании Валерий Прибылов. «Это позволит нам гибко реагировать на изменения рынка, обеспечивать стабильность поставок продукции российским потребителям и поддерживать конкурентоспособность на фоне санкционных ограничений, — отмечает он. — Компания активно развивает собственные научные исследования и разработки, создавая уникальные рецептуры и технологии производства модифицированного крахмала».

Так, совместно с Научно-исследовательской лабораторией «Рустарк» в Сколково, которая была запущена в декабре 2023 года, ведутся разработки эффективных технологических решений для рынка молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий, напитков, специализированных продуктов питания и для других отраслей пищевой промышленности. «“Рустарк” постоянно изучает возможности расширения продуктовой линейки и разрабатывает новые проекты развития производства востребованных ингредиентов для пищевой промышленности, — говорит гендиректор компании Александр Кияткин. — Новое производство — это не только ответ на текущие вызовы импортозамещения, но и долгосрочная инвестиция в развитие отечественного АПК». В планах компании на ближайшие пять лет — строительство новых производств мирового уровня, добавил он.

