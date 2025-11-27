«Родниковский свинокомплекс» возобновил производство после модернизации

Линии РСК позволяют выпускать упакованную продукцию для реализации в торговых сетях Пресс-служба "Таврос"

«Родниковский свинокомплекс» в Челябинской области (РСК, входит в группу «Таврос») завершил основной этап комплексной модернизации и начал производство на обновленных мощностях. «В ноябре начался производственный процесс, завезено поголовье ремонтных свинок из Селекционно-генетического центра "Башкирской мясной компании". Процесс проходит согласно производственной технологической схемы, на полную мощность предприятие выйдет в октябре 2026 года», — сообщил гендиректор предприятия Айрат Альтдинов. Объем инвестиций в проект составил около 1,8 млрд руб.



По информации пресс-службы ГК «Таврос», за последние полтора года были обновлены все подразделения свинокомплекса. В частности, отремонтированы помещения для содержания животных, установлены системы кормления и микроклимата, оборудование для переработки отходов, полностью заменены инженерные сети. Построены дезинфекционные комплексы для обработки транспорта, входящих грузов и для переодевания сотрудников. Проложено 8 км внутриплощадочных дорог с твердым покрытием. В первом квартале 2026 года предприятие планирует пройти проверку на соответствие IV уровню компартмента, которому фактически уже соответствует.



По словам Альтдинова, в работе свинокомплекса используется классическая трехпородная схема скрещивания: товарных животных получают за счет скрещивания материнского гибридного стада (породы Йоркшир и Ландрас) с хряками породы Дюрок. Такое поголовье обладает высокими среднесуточными привесами и скоростью роста при низкой конверсии корма, а также высокой сохранностью.



После модернизации объем производства свинины в живом весе вырастет с 17 тыс. т до 26 тыс. т в год. Линии РСК позволяют выпускать упакованную продукцию для реализации в торговых сетях.



Ранее «Родниковский свинокомплекс» входил в ГК «Здоровая Ферма», а сам агрохолдинг с ноября 2021 года находился под управлением УК «Траст — Птицеводческие активы» (дочерняя компания банка непрофильных активов «Траст»). Банк неоднократно выставлял предприятие на аукцион, но продано оно было с третьего раза. Покупателем стал единственный участник торгов, состоявшихся в августе 2023-го, — ООО «Управление агроактивами» (Красногорск, Московская область), которое связывали с агрохолдингом «Таврос». Итоговая цена сделки не называлась, но как сообщал «Ъ-Южный Урал», по условиям аукциона стоимость 100% уставного капитала ООО «Родниковский свинокомплекс» составляла 1,1 млрд руб. Согласно данным Rusprofile, с марта 2024 года учредителем РСК является УК «Таврос».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

