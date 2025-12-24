Холдинг «Коломенский» расширяет мощности предприятия «Волжский пекарь»

Холдинг «Коломенский» - производитель хлебобулочных изделий № 1 в России Холдинг «Коломенский»

Холдинг «Коломенский», крупнейший производитель хлебобулочной продукции в России, вложил в развитие своего предприятия «Волжский пекарь» в Тверской области более 1 млрд руб. Еще 2,5 млрд руб. инвестиций находятся на рассмотрении руководства холдинга. По мере реализации инвестиционного проекта на предприятии будет создано около 400 новых рабочих мест, сообщила компания.



Программа реализуется в трех направлениях. Первое и приоритетное — заморозка. Проект предусматривает установку девяти новых линий по производству быстрозамороженных хлебобулочных изделий до конца 2027 года. Четыре линии уже выпускают пирожки, слоеные улитки, сосиски в тесте и маффины. Еще пять находятся в стадии монтажа и пуско-наладки. После из запуска в ассортименте предприятия появятся сочни, тортилья, узбекская лепешка и чиабата. Общие производственные мощности линий заморозки составят 100 т в сутки.



Второе направление — модернизация оборудования и расширение мощностей по выпуску свежего хлеба. На самой мощной из батонных линий площадки «Дарвина» завершены работы по переходу на классическое опарное тестоведение, в Конаково запущена батонная линия производительностью 40 т в сутки. Следующим этапом станет реконструкция производства ржано-пшеничного хлеба на площадке «Хромова».



Третье направление развития «Волжского пекаря» - кондитерское. Модернизировано действующее производство вафель, также запущены две линии мягких и сахарных вафель, которые были перенесены в Тверь с площадок Санкт-Петербурга. Также сюда переместят три линии из Москвы, и предприятие начнет производить вафельные торты под брендом «Шоколадница» и шоколадно-вафельные конфеты. Кроме того, планируется дооснастить двумя новыми линиями цех бисквитных кондитерских изделий, он начнет выпускать бисквитные торты и пирожные не только в свежем, но и замороженном виде.



Холдинг «Коломенский» - производитель хлебобулочных изделий № 1 в России. В холдинге работает более 10 тыс. человек на 15 производственных площадках в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Тверской области. «Коломенский» выпускает более 1,7 тыс. т в сутки свежей и замороженной хлебобулочной продукции, кондитерских изделий и готовой еды. С 2019—2024 годов холдинг инвестировал в строительство и развитие производственных площадок более 22 млрд руб.



