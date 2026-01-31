«Приморская птица» вложит 5,5 млрд рублей в производство инкубационного яйца

Проект будет реализован в несколько этапов до 2030 года vostok.today

Компания «Приморская Птица» - новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» - реализует проект по строительству репродуктора второго порядка по производству инкубационного яйца мощностью до 30 млн штук в год. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) объем инвестиций в проект составляет 5,5 млрд руб.



Проект будет реализован в несколько этапов до 2030 года. В 2027-м планируется ввод первых объектов выращивания ремонтного молодняка, в 2028 году будут взапущены первые объекты по производству инкубационного яйца, сообщила КРДВ. По словам гендиректора компании Сергея Тимошенко, проект обеспечит регион собственной высококачественной продукцией для птицеводства, что соответствует стратегии импортозамещения и укрепления продовольственной безопасности Дальнего Востока. «В результате его реализации наша группа компаний выйдет на полный цикл производства — от инкубационного яйца до готовой мясной продукции», — добавил он.



Заместитель гендиректора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий отметил, что инвестор уже успешно реализовал ряд проектов на ТОР «Михайловский» и в свободном порту Владивосток. Его предприятия — «АгроПтица», «Мерси трейд» и «Приморский Бекон» - вносят значительный вклад в продовольственную обеспеченность региона. «Новое производство укрепит агропромышленный комплекс Приморья и всего макрорегиона», — уверен Скалий.



По данным Росптицесоюза, в прошлом году импорт инкубационного яйца кур мясных кроссов составил 310 млн штук. Основной объем ввоза — 49,1% — пришелся на Турцию, также среди ключевых поставщиков Чехия (12,8%), Беларусь и Узбекистан — 10,7% и 10,4% соответственно. Эксперты Союза посчитали, что для закрытия такого объема собственым производством необходимо дополнительно 2 млн голов родительского стада — это 170 птичников по 12 тыс. голов.



Минсельхоз ранее сообщил, что Тимирязевская академия, Национальный союз птицеводов, Харбинская сельскохозяйственная научно-техническая компания «Лэши» и Пекинский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии Китайской академии сельскохозяйственных наук заключили соглашение о создании научно-коммуникационной платформы в области генетики и селекции в племенном птицеводстве.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между АНО «ГенБиоТех» и Beijing Glbizzia Biotechnology Co — компании будут совместно работать над селекционной программой мясного кросса кур.



