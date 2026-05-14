Рыболовам могут продлить сроки инвестиционных квот на пять лет

Изменение сроков даст возможность компаниям достроить рыболовецкие суда

Продление сроков обусловлено, прежде всего, санкционным давлением на отечественную рыбную отрасль

Российским промысловым компаниям, которые участвуют в программе с неофициальным названием «Квоты под киль» (программа инвестиционных квот — механизм, при котором часть квот на вылов рыбы и морепродуктов направляется на строительство новых судов) могут продлить сроки инвестиционных квот с 15 до 20 лет. Законопроект с поправками в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе Росрыболовства отметили, что продление сроков обусловлено, прежде всего, санкционным давлением на отечественную рыбную отрасль. Ограничения заблокировали импорт ключевых компонентов судового оборудования. Инвесторы столкнулись со значительным удорожанием проектов и срывом графиков строительства судов. Ситуацию для рыбопромысловых компаний усугубила необходимость экстренной переориентации экспорта из-за закрытия традиционных зарубежных рынков сбыта, пояснили в ведомстве.

По подсчетам Росрыболовства, период окупаемости строящихся промысловых судов увеличился до 17-20 лет, превысив установленный законом 15-летний лимит действия инвестиционных квот. Чиновники констатируют, что значительная часть инвесторов оказалась в финансовом тупике. Для завершения строительства на верфях им требуется пересмотр условий займов, однако банки отказывают в реструктуризации из-за жестких нормативных ограничений по срокам самих квот. «В случае принятия, закон даст компаниям дополнительное время для завершения проектов и возврата инвестиций», — отметили в Росрыболовстве.

Дополнительные соглашения с инвесторами намерено заключить до ноября следующего года. Продление квот на вылов краба будет для инвесторов платным, уточняется в законопроекте.

Первые соглашения об инвестиционных квотах Росрыболовство заключило в 2017—2018 годах. Инвесторам предоставили потенциальную квоту на вылов рыбных ресурсов сроком на 15 лет в обмен на обязательство построить на российских верфях рыболовецкие суда. Срок 15 лет включает и время строительства судна. При планировавшемся среднем сроке строительства в пять лет компании получали право затем в течение 10 лет пользоваться квотами.


По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, с 2017 года инвесторы построили 51 рыболовецкое судно, 69 находятся в верфях на разных этапах строительства. 21 компания расторгла инвестиционное соглашение.

«Инициатива (о продлении срока инвестквот) может частично помочь отрасли. Хотя о 100% помощи говорить нельзя, ведь речь о сроке в 15 лет. Многое зависит от того, насколько успешным будет импортозамещение в верфях», — прокомментировал «» президент Союза рыбопромышленников Запада Сергей Маслов.

«В рыболовной отрасли в основном со скепсисом относились к инвестиционным квотам во время их обсуждения. Отрасли нужна стабильность, ведь государство декларировало исторический принцип распределения квот до 2033 года», — сказал «» гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. По его мнению, на ситуацию для рыболовецких компаний кроме простоя верфей может повлиять и уменьшение общих квот на вылов видов рыб, закрепленных за инвестпрограммой. Так, за четыре года общий лимит на вылов трески в Баренцевом море снизился в два раза. Инвестиционные квоты выделяются в качестве долей от общего отечественного промышленного лимита, снижение общих квот напрямую затрагивает инвесторов, пояснил Древетняк.

