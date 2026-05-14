Рыболовам могут продлить сроки инвестиционных квот на пять лет

Продление сроков обусловлено, прежде всего, санкционным давлением на отечественную рыбную отрасль Федеральное агентство по рыболовству

Российским промысловым компаниям, которые участвуют в программе с неофициальным названием «Квоты под киль» (программа инвестиционных квот — механизм, при котором часть квот на вылов рыбы и морепродуктов направляется на строительство новых судов) могут продлить сроки инвестиционных квот с 15 до 20 лет. Законопроект с поправками в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



В пресс-службе Росрыболовства отметили, что продление сроков обусловлено, прежде всего, санкционным давлением на отечественную рыбную отрасль. Ограничения заблокировали импорт ключевых компонентов судового оборудования. Инвесторы столкнулись со значительным удорожанием проектов и срывом графиков строительства судов. Ситуацию для рыбопромысловых компаний усугубила необходимость экстренной переориентации экспорта из-за закрытия традиционных зарубежных рынков сбыта, пояснили в ведомстве.



По подсчетам Росрыболовства, период окупаемости строящихся промысловых судов увеличился до 17-20 лет, превысив установленный законом 15-летний лимит действия инвестиционных квот. Чиновники констатируют, что значительная часть инвесторов оказалась в финансовом тупике. Для завершения строительства на верфях им требуется пересмотр условий займов, однако банки отказывают в реструктуризации из-за жестких нормативных ограничений по срокам самих квот. «В случае принятия, закон даст компаниям дополнительное время для завершения проектов и возврата инвестиций», — отметили в Росрыболовстве.



Дополнительные соглашения с инвесторами Росрыболовство намерено заключить до ноября следующего года. Продление квот на вылов краба будет для инвесторов платным, уточняется в законопроекте.



Первые соглашения об инвестиционных квотах Росрыболовство заключило в 2017—2018 годах. Инвесторам предоставили потенциальную квоту на вылов рыбных ресурсов сроком на 15 лет в обмен на обязательство построить на российских верфях рыболовецкие суда. Срок 15 лет включает и время строительства судна. При планировавшемся среднем сроке строительства в пять лет компании получали право затем в течение 10 лет пользоваться квотами.

По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, с 2017 года инвесторы построили 51 рыболовецкое судно, 69 находятся в верфях на разных этапах строительства. 21 компания расторгла инвестиционное соглашение.



«Инициатива (о продлении срока инвестквот) может частично помочь отрасли. Хотя о 100% помощи говорить нельзя, ведь речь о сроке в 15 лет. Многое зависит от того, насколько успешным будет импортозамещение в верфях», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Союза рыбопромышленников Запада Сергей Маслов.



«В рыболовной отрасли в основном со скепсисом относились к инвестиционным квотам во время их обсуждения. Отрасли нужна стабильность, ведь государство декларировало исторический принцип распределения квот до 2033 года», — сказал «Агроинвестору» гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. По его мнению, на ситуацию для рыболовецких компаний кроме простоя верфей может повлиять и уменьшение общих квот на вылов видов рыб, закрепленных за инвестпрограммой. Так, за четыре года общий лимит на вылов трески в Баренцевом море снизился в два раза. Инвестиционные квоты выделяются в качестве долей от общего отечественного промышленного лимита, снижение общих квот напрямую затрагивает инвесторов, пояснил Древетняк.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

