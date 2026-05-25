Инвестиции во вторую очередь транспортно-логистического кластера в Забайкалье составят 16 млрд рублей

Объем инвестиций во вторую очередь создаваемого в Забайкальске транспортно-логистического кластера оцениваются в 16 млрд руб., сообщила ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» (ГК «НСЗК»). Кластер обеспечит грузооборот с Китаем около 8 млн т продукции АПК и 6 млн т товаров иных категорий.



ГК «НСЗК» - системный оператор одноименной стратегической программы — в три этапа реализует проект транспортно-логистического кластера В Забайкалье в 4 км от границы с Манчжурией. Первый этап — строительство Забайкальского зернового терминала (ЗЗТ) — уже реализован. Первый в России и крупнейший в Евразии сухопутный специализированный терминал способен обеспечить перевалку до 8 млн т зерна в год, при этом он решает проблему разноколейности железных дорог в России и КНР, поскольку имеет по пять железнодорожных путей шириной 1520 мм и 1435 мм.



На втором этапе запланировано строительство мультимодального транспортно-логистического центра с контейнерным терминалом (ТЛЦ) мощностью до 300 тыс. контейнеров в год и складской площадью до 14 тыс. кв. м. Для реализации этого этапа проекта правительство ранее расширило ТОР «Забайкалье». Расширение границ территории опережающего развития для реализации второй очереди проекта было необходимым условием, так как для снижения объема капитальных затрат при создании ТЛЦ планируется использовать уже существующую инфраструктуру ЗЗТ, а также частично задействовать имеющийся штат работников, уточняется в сообщении НСЗК.



Третьим этапом кластера должно стать развитие мощностей хранения ТЛЦ. Суммарно компания уже вложила в реализацию своих проектов более 20 млрд руб. собственных средств, уточняется в ее сообщении. На прошлой неделе НСЗК сообщала, что реализует ряд проектов на Дальнем Востоке с участием партнеров из Китая — соответствующие договоренности были достигнуты на полях шестой Межправительственной Российско-Китайской комиссии (МПК) по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР и Делового совета при МПК.



