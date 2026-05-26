За три года инвесторы вложат 5,5 млрд рублей в развитие сельских агломераций

За семь лет на развитие сельских территорий было направлено почти 0,5 трлн рублей А. Гордеев / Ведомости

В ближайшие три года инвесторы вложат 5,5 млрд руб. в реализацию проектов по развитию сельских агломераций. Об этом сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут, выступая на пленарном заседании третьего Всероссийского форума тружеников села, пишут «Известия». По ее словам, за это время планируется реализовать в регионах 73 долгосрочных плана развития, они охватят 6 тыс. населенных пунктов и 1,7 млн жителей, будет создано около 20 тыс. рабочих мест.



По поручению президента Владимира Путина утвержден единый перечень опорных населенных пунктов, из которых более 85 имеют численность населения менее 50 тыс. человек, напомнила Лут. На их в основе сейчас идет формирование свыше 1,5 тыс. сельских агломераций. «Наша основная задача — формирование в опорниках современной и качественной инфраструктуры для оказания людям всех необходимых услуг», — отметила глава Минсельхоза.



В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», реализация которой началась в 2020 году, построено и модернизировано 6 тыс. объектов инфраструктуры, благоустроено свыше 14,5 тыс. общественных пространств, улучшена транспортная доступность более 500 населенных пунктов, рассказала Лут. С учетом текущего года инфраструктурными мероприятиями в рамках госпрограммы будет охвачено 13,5 тыс. населенных пунктов и 40% жителей сел и малых городов.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе форума отметил, что за семь лет на развитие сельских территорий было направлено почти 0,5 трлн руб. «Если брать в расчет проекты текущего года, охват госпрограммы различными мероприятиями, достигнет уже 20 млн человек. Сельские территории постепенно, но все более заметно преображаются. Эта работа обязательно будет продолжаться», — заверил он (цитата по сайту правительства).



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

