ВТБ продал агрохолдинг «Лабинский» структурам компании «Просторы»

Сделка может вывести «Просторы» в топ-10 крупнейших владельцев сельхозземель Агрохолдинг «Лабинский»

Группа ВТБ договорилась о продаже агрохолдинга «Лабинский» структурам холдинга «Просторы». Об этом «Известиям» сообщили три источника, знакомые с подписанием соглашения. По информации одного из собеседников издания, сделка состоялась в середине сентября, ее сумма составила около 50 млрд руб. По данным BEFL, в мае 2026 года земельный банк «Лабинского» составлял 218 тыс. га — это 28-е место среди крупнейших владельцев сельхозземель в России. Выручка «Агрокомплекс “Лабинский”» по РСБУ в 2025 году выросла в 2,5 раза, до 2,6 млрд руб., чистая прибыль — в 11,5 раза, до 224,4 млн руб.



По оценкам экспертов, сделка может стать одной из крупнейших в российском АПК за последние несколько лет. «Лабинский» с покупкой «Просторов» продолжает расширять бизнес, считает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его словам, создание сопоставимого по масштабу агрохолдинга с нуля потребовало бы многих лет, значительных инвестиций и сложной работы по консолидации земельного банка. Сделка же позволяет одновременно получить сельхозугодья, перерабатывающие мощности и действующую инфраструктуру, отметил директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин.



В рейтинге BEFL «Просторы» занимают 11-е место среди крупнейших владельцев сельхозземель с земельным банком 449 тыс. га. Если сделка охватывает все земли, которыми управлял «Лабинский», то этот показатель может вырасти до 667 тыс. га. Тогда холдинг сможет подняться на шестое место в рейтинге, опередив «ЭкоНиву», «Био-Тон» и агрохолдинг «Степь». Итоговая позиция будет зависеть от состава приобретенных активов и изменений земельных банков конкурентов, уточнил Аникин.



«Лабинский» управляет бывшими активами концерна «Покровский», одного из крупнейших агропромышленных предприятий Юга России. В октябре 2023-го суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении имущества концерна в доход государства. Надзорное ведомство настаивало на коррупционном происхождении активов. Позднее управление предприятиями перешло к «Лабинскому». Основные активы холдинга расположены в Краснодарском крае. Группа занимается растениеводством, молочным животноводством и мясопереработкой. В ее состав входят 18 растениеводческих и животноводческих предприятий, пять элеваторов, три сахарных завода, три мясоперерабатывающих предприятия и два свинокомплекса.



ВТБ объявил о приобретении «Лабинского» в декабре 2024 года. Тогда банк рассматривал актив как инвестицию с перспективой последующей продажи с прибылью, писали «Ведомости». Стоимость покупки не раскрывалась. В апреле 2026 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил о намерении продать все сельскохозяйственные активы группы. В конце августа первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов сказал о подписании предварительного соглашения об условиях продажи «Лабинского», не назвав покупателя. Завершить сделку ВТБ рассчитывал до конца года.



«Просторы» объединяет предприятия в нескольких регионах, они работают в растениеводстве, животноводстве и мясопереработке. В группу в том числе входит АФГ «Националь» — один из ведущих российских производителей круп. В последние годы «Просторы» активно расширяли бизнес. В 2024 году холдинг приобрел предприятия группы «Дон Агро» и получил контроль над производителем мраморной говядины «Заречное». В июле 2025 года входящее в группу АО «Малоорловское» приобрело «Зерно Дон», под контролем которого находится около 64 тыс. га сельхозземель в Ростовской области.



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