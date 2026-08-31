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«Продо» начала интеграцию в структуру группы нового актива

Сотрудники «Башкирского бройлера» проходят обучение и программу адаптации к стандартам работы агрохолдинга

| Агроинвестор |

В прошлом году «Башкирский бройлер» выпустил более 46 млн инкубационных яиц
В прошлом году «Башкирский бройлер» выпустил более 46 млн инкубационных яиц

Группа «» начала поэтапную интеграцию в структуру компании предприятия «Башкирский бройлер». Процесс включает не только унификацию бизнес-процессов, но и всестороннюю работу с персоналом, говорится в ее сообщении. Сотрудники «Башкирского бройлера» проходят специализированное обучение и программу адаптации к стандартам работы агрохолдинга. На первом этапе их курируют эксперты «Уфимского мясоконсервного комбината», помогая адаптироваться к корпоративной культуре.

Сейчас на «Башкирском бройлере» работает около 300 человек. В связи с выходом на новые мощности и планами по наращиванию объемов производства на предприятии увеличат штат: планируется открыть примерно 50 новых вакансий для специалистов различного профиля.

Группа «» в конце июля сообщила, что завершила сделку по покупке предприятия «Башкирский бройлер» мощностью более 46 млн инкубационных яиц в год, а также племрепродуктора второго порядка. «Наша цель — обеспечить птицефабрики собственным инкубационным яйцом и эффективно контролировать всю технологическую цепочку выращивания птицы», — отмечал тогда гендиректор «» Вадим Долгов.

В 2025 году в рамках инвестиционной программы при поддержке Минсельхоза Башкортостана на предприятии была введена в эксплуатацию вторая очередь репродуктора. Ожидается, что после выхода на полную мощность производство увеличится до 72 млн яиц в год. Новый актив имеет стратегическое значение для обеспечения сырьевой безопасности птицеводческих предприятий группы «». Уже разработаны логистические цепочки поставок инкубационного яйца с предприятия на птицефабрики группы в Омскую, Калужскую и Тюменскую области, говорится в ее сообщении.

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