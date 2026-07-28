Группа «Продо» выкупила активы «Башкирского бройлера»

Сумма сделки может составлять 4,5-5 млрд рублей «Башкирский бройлер»

Группа «Продо» сообщила, что завершила сделку по покупке предприятия «Башкирский бройлер» мощностью более 46 млн яиц в год, а также племрепродуктора второго порядка. «Приобретение нового актива связано с динамичным развитием птицеводческого направления группы “Продо”», — приводятся в сообщении словам гендиректора компании Вадима Долгова. — Наша цель — обеспечить птицефабрики собственным инкубационным яйцом и эффективно контролировать всю технологическую цепочку выращивания птицы».



«Башкирский бройлер» работает с 2014 года, предприятие было построено при участии ведущих мировых поставщиков технологий, оборудования и генетического материала. В 2025 году в рамках инвестиционной программы бывший владелец предприятия, группа «Стар Нафта», ввела в эксплуатацию вторую очередь репродуктора, говорится в сообщении компании. В нем также уточняется, что после выхода предприятия на полную мощность валовой сбор яйца вырастет до 72 млн штук в год. По словам гендиректора УК «Стар Нафта» Тагира Латыпова, «Продо» ранее покупала продукцию «Башкирского Бройлера», и этот проект полностью вписывается в логику развития птицеводческого направления, поскольку контроль сырья — базовое условие для устойчивости, а не конкурентное преимущество. Он также добавил, что в ходе переговоров компании пришли к взаимовыгодным условиям сделки.



Начальник управления инвестиционного бизнеса департамента крупного бизнеса Россельхозбанка (банк был M&A консультантом по продаже «Башкирского Бройлера») Илья Шумов говорит, что в современных реалиях контроль себестоимости на всех этапах производства птицы — ключевой фактор конкурентоспособности и эффективности предприятий. «Сделка позволит группе “Продо” усилить вертикальную интеграцию птицеводческого дивизиона, а группе “Стар Нафта” сконцентрироваться на основном направлении бизнеса», — прокомментировал Шумов «Агроинвестору».



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценивает сделку между «Продо» и «Стар Нафта» в 4,5-5 млрд руб. (enterprise value), включая долговую нагрузку около 3 млрд руб. Собственный капитал актива, вероятно, стоит 1,4-2 млрд руб., добавляет он. «Для “Продо” это не покупка прибыли, а покупка вертикальной интеграции и контроля над поставками инкубационного яйца», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Он также добавляет, что перепроизводство столового куриного яйца снижает стоимость независимых птицеводческих активов: цены и рентабельность падают, мультипликаторы сжимаются, но для крупных холдингов такие предприятия остаются стратегическими, поскольку позволяют сократить себестоимость и снизить зависимость от внешних поставщиков. По мнению Кабакова, в обозримой перспективе количество сделок M&A в птицеводческой отрасли, вероятнее всего, вырастет. «Высокая долговая нагрузка, давление на маржу и необходимость инвестиций будут ускорять консолидацию рынка. Покупателями останутся крупные агрохолдинги, выстраивающие полный производственный цикл», — заключил Кабаков.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в январе-мае этого года российские сельхозорганизации выпустили 17 млрд яиц, что на 3% больше, чем в за аналогичный период прошлого года. При этом в 2025-м выпуск и так прибавил 4,3%. Но возможности для сбыта яиц в России ограничены: их потребление практически не растет, а глубокая переработка развита недостаточно. Экспорт как значимый канал сбыта также не рассматривается. Впрочем, по данным Росстата за январь-июнь, производство куриного яйца в хозяйствах всех категорий относительно аналогичного периода прошлого года снизилось с 16,9 млрд штук до 16,7 млрд штук. Сельхозорганизации в то же время нарастили производство с 10,8 млрд штук до 11 млрд штук.



Группа «Продо» — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Бизнес компании включает полный производственный цикл — от сырья до реализации готовой продукции. В состав группы входят три мясоперерабатывающих комбината, три птицефабрики, свиноводческое предприятие, растениеводческий комплекс, комбикормовый завод и фирменная розничная сеть. Группа «Стар Нафта» входит в топ-5 агрохолдингов по размеру земельного банка на территории Республики Башкортостан, основное направление бизнеса — производство сахара на базе предприятия «Раевсахар», который перерабатывает до 1 млн т сахарной свеклы в год.



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