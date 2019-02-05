Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
Вход
Регистрация
Тест-драйвы
usd
65.558
eur
74.662
moex
2547.27
brent
61.96
пшеница
527.6
сахар
12.82
Агроинвестор
Агротехника и технологии
Премия-2019
Техника
Инвестиции
Аналитика
Справочник компаний
Защита семян
Рынки
Экспорт сахара сократился на треть
Агроинвестор
Агроинвестор
5 февраля 2019
В прошлом году вывоз российского сахара составил 350 тыс. т, что на 195 тыс. т, или на 36%, меньше, чем в 2017-м, оценивает Союзроссахар
журнал «Агроинвестор»
февраль 2019
Поделиться
В январе — феврале 2019 года продолжат переработку сахарной свеклы урожая 2018 года 16 сахарных заводов против 35 в прошлом году.
Фото: Е. Разумный
Этот материал доступен только подписчикам. Пожалуйста,
зайдите в свой аккаунт
или
купите подписку
.
Поделиться
Показать еще
Статьи по теме
Экспорт сахара в 2018 году сократился на треть
Минсельхоз прогнозирует производство 6 млн тонн сахара в 2019 году
Цены на сахар выросли почти на 27%
Сезон переработки сахарной свеклы завершается
«Сюкден» в сезоне-2018/19 выпустит 400 тысяч тонн сахара
Читайте также
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
Рекомендации
Рекомендации
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Ежегодная премия «АГРОИНВЕСТОР ГОДА 2019»
Реклама
Вход в сообщество
Регистрация
Вход
Войти
Напомнить пароль
Регистрация
Регистрация
Вход
Подписаться на рассылку "Агроинвестора"
Я согласен с Правилами регистрации и конфиденциальности и принимаю условия политики ООО «Москоутаймс» в отношении обработки персональных данных
Зарегистрироваться
Вход
Напомнить пароль
Напомнить пароль
Отправить
Вход
Регистрация
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией