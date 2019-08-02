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Рынки
Импорт свинины увеличился на 86%
Агроинвестор
2 августа 2019
По предварительным данным ФТС, за шесть месяцев в Россию было ввезено 69 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе) продукции свиноводства, тогда как за аналогичный период 2018 года — 37 тыс. т, рост составил 86%
журнал «Агроинвестор»
август 2019
Фото: Shutterstock


Свинина — единственный вид мяса, импорт которого увеличивается, сообщил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев, уточнив, что это было ожидаемым из-за возобновления поставок из Бразилии. Для сравнения, ввоз птицы не изменился и был на уровне 106,3 тыс. т, по говядине произошло снижение на 10% до 149,2 тыс. т. Всего в январе — июне импорт мяса составил 330,5 тыс. т — примерно на 15 тыс. т, или 4,7%, меньше объема годом ранее.

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