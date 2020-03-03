В 2019 году сельское хозяйство выросло на 4%

В том числе прирост в растениеводстве составил 6,1%, в животноводстве — 1,6%. В 2018-м динамика в отрасли была отрицательной — минус 0,2%. ВВП страны, по оценке Минэкономразвития, прибавил 1,4% после 2,5% в 2018-м.



Валовой сбор зерна в прошлом году составил 120,7 млн т, урожай основных масличных — подсолнечника, сои и рапса — достиг рекордных 22,4 млн т, производство сахарной свеклы выросло почти на 21% до 50,8 млн т. Были зафиксированы новые максимумы по сбору овощей (14 млн т), фруктов и ягод (3,4 млн т).



Производство скота и птицы на убой выросло на 1,9% до 15,2 млн т (здесь и далее — в живом весе во всех хозяйствах). Основным драйвером сектора по-прежнему остается свиноводство, сектор прибавил 5,1% до более чем 5 млн т. Производство КРС на убой выросло на 0,8% до 2,8 млн т, птицы — на 0,6% до 6,7 млн т. А производство овец и коз на убой в прошлом году уменьшилось на 4,3% до 462,2 тыс. т. Валовой надой молока в 2019-м был на 2,4% больше, чем в 2018-м, составив 31,3 млн т, в том числе в сельхозорганизациях он увеличился на 4,4% почти до 17 млн т. Производство яиц в 2019 году сократилось на 0,1% до 44,86 млрд штук.

